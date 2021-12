Kommentar

Omikron-effekten i norsk økonomi

IKKE OVER: Det norske økonomien ble friskmeldt i høst, når herjer usikkerheten.

Omikron, innstramminger og skyhøye strømpriser. Norsk økonomi går en turbulent tid i møte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Coronapandemien har vært en kraftig brems for det norske næringslivet og det norske samfunnslivet. Men begge deler kom tilbake til tilnærmet normalen så snart vi fikk anledning.

Det sier noe om hvor robust både norsk økonomi og det sosiale livet er. Men begge deler krever en innsats. Den innsatsen må forsterkes, skal vi kunne komme tilbake til normalen enda en gang.

Både verdensøkonomien og den norske økonomien er for øyeblikket preget av voldsom usikkerhet knyttet til den nye omikron-varianten.

I Norge er vi foreløpig langt unna en nedstengning av samfunnet tilsvarende det vi har opplevd ved de to foregående nedstengningene. Alle får holde åpent. Men enkelte får ikke drifte som normalt. Det gjelder de hardest rammede kommunene, deriblant de mest folketette områdene som Oslo.

Hensikten med de mindre inngripende nasjonale og lokale tiltakene er å redusere folks mobilitet. Og å unngå mange mennesker tett sammen. Munnbindet er tilbake, det samme er meteren.

Det vil ha direkte negativ innvirkning på transportbransjen, reiselivsbransjen, hotell og restaurantnæringen, utelivsbransjen og kulturbransjen. Altså de allerede hardest coronarammede bransjene.

Samtidig sliter vi med vedvarende skyhøye strømpriser. Det reduserer kjøpekraften til vanlige folk. Det alene er egnet til å kjøle ned økonomien. Synker forbruket, sakker det ned på farten i norsk økonomi.

Vi har et problem om de høye prisene varer gjennom vinteren, slik det er forespeilet. Det problemet blir kraftig forsterket om coronainnstrammingene blir langvarig, og tiltakene strengere. Da vil vi se en ny bølge med oppsigelser og permitteringer.

Og festen vil være over i den norske økonomien for denne gang. Bare uker etter at ting hadde rukket å normalisere seg.

SSB spår at nedkjølingen vil være forbigående. Men det er ikke sikkert. «Det er fortsatt mer sannsynlig at det går verre enn at det går bedre enn det prognosene våre viser», sier SSB.

Det gir grunn til bekymring – men myndighetene kan og vil ta grep.

De viktigste økonomiske virkemidlene er kompensasjonsordninger og styringsrenten.

Norges Bank har tidligere sagt at renten skal gå opp i desember. Da så verden lysere ut. Med dagens usikkerhet er det antagelig lurt å ha is i magen og vente med renteheving til omikron er avklart.

Kompensasjonsordningene på sin side må monne og de må finjusteres. Både når det gjelder næringslivet og når det gjelder vanlige folks strømregninger. Ingen skal måtte fryse i vinter, eller knekke familieøkonomien for å holde varmen.