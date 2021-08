SVARER VG: – Vi har ikke latt være å snakke om usikkerhet eller skrevet noe med liten skrift. Vi har gang på gang løftet fram både det som er sikkert og det som er usikkert med bokstaver av det store slaget. Så det er i grunnen litt rart at kommentatoren i landets største tabloidavis ikke har fått det med seg, skriver Bent Høie.

Store bokstaver – ikke liten skrift

Vi har ikke unnlatt å fortelle noe med liten skrift. Vi har snakket om det som er sikkert og det som er usikkert med store bokstaver i lang tid.

Publisert: Nå nettopp

BENT HØIE, helse- og omsorgsminister

VG-kommentator Astrid Meland hevder at statsministeren og jeg glemte å fortelle det med liten skrift da vi snakket om at vi kan gå tilbake til en normal hverdag når den voksne befolkningen er fullvaksinert.

Den lille skriften mener hun å finne i en modell fra FHI. Modellene fra instituttet har vært nyttige verktøy i håndteringen av pandemien, men de er utregninger laget med usikre forutsetninger, og må derfor brukes med varsomhet. Det påpeker også FHI.

Meland viser til en av disse modellene, og slår fast at vi får en ny smittebølge og en ny nedstenging av landet i løpet av kort tid.

Men hun forteller ikke at forutsetningene for modelleringen er at vaksineringen ikke skyter fart og at det det ikke blir satt inn tiltak der smitten øker. Ingen av delene stemmer.

Vaksineringen skyter nå fart over hele landet, og det blir satt inn tiltak der smitten blusser opp. Antall sykehusinnleggelser og dødsfall ligger lavt, selv om smitten øker. Utsiktene er derfor litt lysere i virkeligheten enn i FHIs modell.

Det var disse utsiktene statsministeren og jeg snakket om i VG i begynnelsen av forrige uke. Men vi snakket også om usikkerheten som fortsatt finnes. Jeg sa dette i intervjuet med Melands egen avis:

«Slik det ligger an nå, er det når alle har fått to doser i slutten av september. Da vil det være mulig å leve normalt, uten en-meters-regelen og andre innenlands-begrensninger, men hvor vi må ha økt beredskap i samfunnet vårt for nye truende virusvarianter, og hvor vi raskt må kunne innføre tiltak, smittespore og stanse spredning.»

På pressekonferansen i slutten av forrige uke fortalte jeg at vi har kjøpt en million ekstra vaksinedoser fra Polen. Det innebærer at vaksineringen skyter ytterligere fart og at befolkningen vil være fullvaksinert to til tre uker tidligere enn forventet. Samtidig fortalte jeg at vi framskynder beslutningen om sekstenåringene og syttenåringene skal tilbys vaksine. Vi har nå besluttet at de skal få dette tilbudet. Det vil bidra til at en enda større andel av befolkningen vil bli vaksinert.

Men pressekonferansen forrige uke handlet ikke bare om gode nyheter. Jeg la også stor vekt på usikkerheten, og slo fast at vi fortsatt må være forberedt på å innføre tiltak på kort varsel. I regjeringens reviderte strategi for håndtering av pandemien som vi la fram i sommer, peker vi på det samme. Vi har ikke latt være å snakke om usikkerhet eller skrevet noe med liten skrift. Vi har gang på gang løftet fram både det som er sikkert og det som er usikkert med bokstaver av det store slaget.

Så det er i grunnen litt rart at kommentatoren i landets største tabloidavis ikke har fått det med seg.