«25 under 25»: Fraværsgrensen er satt på pause, og jeg er bekymret

Det er så utrolig viktig at vi har et system som fanger opp dem som sliter i tide. Jeg er redd for at uten fraværsgrensen vil de mest sårbare havne helt utenfor skolen.

ODA OLINE OMDAL, skoleelev og andre nestleder i Agder Unge Høyre

I det nye statsbudsjettet er det satt av 800 millioner kroner til økt gjennomføring av videregående skole.

Torsdag 4. november ble fraværsgrensen satt på pause, slik at helsepersonell ikke lenger trenger å dokumentere fravær.

Jeg er bekymret for at de mest sårbare elevene faller utfor, nå som en egenmelding er nok.

Alle sittende partier er enige om at gjennomføringen blant elever som starter på videregående skole er for lav.

Vi trenger fraværsgrensen for å fange opp de mest sårbare elevene. I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil «betre dagens fråværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, meir rettferdig for elevane og legg opp til auka gjennomføring».

Men det er ikke beskrevet en konkret løsning. Jeg frykter at ved å fjerne fraværsgrensen, eller sette den på pause, vil det bli vanskelig for lærere og andre ansatte på skolen og fange opp de sårbare elevene tidlig nok.

Hvor mange dager må det gå, før en lærer skal ta kontakt og finne ut hva som har skjedd?

Hver dag en elev ikke møter på skolen, er en dag med tapt undervisning. Og på samme måte som det er vanskelig å komme tilbake i jobb etter langtidssykemelding, er det vanskelig å komme tilbake på skolen etter en lengre periode med fravær.

Man har mistet viktig undervisning og samspill med andre, og vurderingene som kommer vil være tyngre og langt mer krevende.

Fraværsgrensen er et viktig verktøy for oppfølging, også når det kommer til dem som sliter med andre ting en sykdom.

De som er umotiverte, de som ikke blir vekket av foreldrene sine om morgenen og som kanskje har skolen som eneste sosialiseringsarena.

Det er så utrolig viktig at vi har et system som fanger opp dem som sliter i tide, slik at de blir tilbudt tilstrekkelig hjelp. Jeg er redd for at uten fraværsgrensen vil de mest sårbare havne helt utenfor skolen.

Hvor skal disse 800 millionene brukes, og hvilke systemer skal fange opp de sårbare, hvis ikke vi har fraværsgrensen?