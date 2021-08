Kommentar

Trygves statsministertabbe

Av Hanne Skartveit

Mange liker Trygve Slagsvold Vedum. Men det betyr ikke at de ønsker at han skal holde nyttårstalen - eller samle nasjonen i kriser.

Valgkampstrateger snakker om valgkamper der alt partiet deres tar i, blir til gull. Og om valgkamper der alt de tar i, blir til gråstein. Suksess forsterker suksess. Og nedturer forsterker nedturer.

Senterpartiet ser ut til å være i gråsteinfasen. Nedturen for Vedum og hans folk ble for alvor synlig under Arendalsuka i forrige uke. Det var her, på samme tid og på samme sted, for fire år siden, at Aps nedtur begynte, etter en vinter og vår med målinger på over 40 prosent for partiet. Det ble et katastrofevalg for Støre og hans folk den høsten, og en påfølgende krise som preget partiet gjennom de neste par årene.

Spiller på følelser

Sps problemer begynte antagelig allerede da Sps landsmøte denne våren utropte Vedum til statsministerkandidat. Gjennom det inviterte partiet velgerne til å tenke gjennom om det virkelig var Trygve Slagsvold Vedum de ønsket seg som statsminister. De måtte vurdere Sp-lederen på en måte de ellers ikke ville ha gjort.

Vedum er en fyr det er lett å like. Han er folkelig og hyggelig. Snakker så folk forstår. Alltid med et smil og en latter. En ivrig distriktsforkjemper, en som er direkte i tale, og som setter ord på misnøyen mange føler. Det slo an over hele Norge. Selv i Oslo, der Sp knapt har hatt stemmer, lå partiet plutselig an til å få to stortingsrepresentanter. To stykker!

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er en fyr det er lett å like. Men det betyr ikke at folk ønsker ham som vår neste statsminister.

Sp-lederen er ikke redd for å spille på følelser, enten det er nostalgi og sentimentalitet, eller kjærlighet til fedrelandet. Vedum traff den underliggende konflikten mellom by og land som alltid ligger der, da denne konflikten før lokalvalget for to år siden brått fikk ny kraft.

Han har fått god hjelp av Solbergs mange sentraliseringsreformer. Som regionsreformen, en helt håpløs reform som ingen andre enn minipartiene Venstre og KrF ønsket seg. Og den såkalte nærpolitireformen, som i innhold hadde mye for seg, men som regjeringen aldri helt klarte å forklare hensikten med.

Rotet for de rødgrønne

Det er åpenbart at Slagsvold Vedum ikke blir statsminister i Norge etter årets stortingsvalg. Men hans rolle som statsministerkandidat har rotet det til på så mange vis for de rødgrønne. Det ser rart ut med to statsministerkandidater fra samme regjeringsalternativ på samme scene, i møte med den eneste kandidaten på den andre siden, Erna Solberg.

Velgerne trenger ikke å være i tvil om at det er Solberg som blir statsminister hvis hennes side vinner valget. Og med to kandidater på den andre siden, blir det enkelt for Solberg å snakke om kaos på rødgrønn side. Og vanskeligere for de rødgrønne å peke på kaoset hos Solberg selv - noe som burde vært lett. For Solberg har store problemer med sitt eget regjeringsalternativ. Venstre og KrF vipper på sperregrensen. Mens Frp vil være i opposisjon uansett hvem som sitter i regjering.

Statsminister Erna Solberg kan lettere peke på kaos hos motstanderne når det er to statsministerkandidater på rødgrønn side.

Når de rødgrønne hverken klarer å bli enige om hvem som skal være statsminister, eller hvilke partier som skal regjere sammen, skaper de selv en forvirring som andre kan utnytte. Skal SV være med, eller ikke? Ønsker SV selv å regjere med Ap og Sp? Og vil Sp vike etter valget, og likevel slippe SV inn?

Fordel og ulempe for Støre

Forrige gang de rødgrønne gikk til valg, i 2005, var situasjonen helt annerledes. De tre partiene var enige om hvem som skulle være statsminister (Jens Stoltenberg), og hvem som skulle samarbeide (Ap, Sp og SV). Noen grunnleggende saker lå fast. Som norsk Nato-medlemskap, og EØS-avtalen.

Styrkeforholdet var også helt annerledes den gangen. Ap var mer enn dobbelt så stort som de to andre til sammen. Det var ingen tvil om hvem som var sjefen, om hvem som skulle ha siste ord når det virkelig gjaldt. Denne gangen blir det vanskeligere å være statsminister, og klare å samle alle partiene bak regjeringens politikk.

Vagere - og mer ullen

Faktisk er et svakere Sp både en fordel og en ulempe for Støre. Et Sp som får lavere oppslutning betyr at det kan bli vanskeligere å få et rent rødgrønt flertall. Men det betyr også at det kan bli lettere å forhandle med Sp. Senterpartiet er kjent for å være krevende forhandlere, selv når de er langt mindre enn nå. Med rekordmålingene Sp har opplevd gjennom det siste året, har Vedum og hans folk fått enda større selvtillit. Og antagelig en enda lengre kravliste. Med nedturen partiet nå opplever, samtidig som Ap gjør det bedre, blir styrkeforholdet justert. Til Aps fordel.

Da Jens Stoltenberg var statsminister, var det ingen tvil om hvem som veide tyngst i regjeringen.

Den politiske linjen fra Sp har alltid vært klar og tydelig. Landbruk og distrikt, og motstand mot EU og EØS. Men jo flere velgere partiet har fått, jo vanskeligere har det blitt å kommunisere. Mange av de nye velgerne, de Sp har hatt til låns, er ikke nødvendigvis enig i alle partiets kjernesaker. Et godt eksempel er EØS-avtalen. Vil Sp si den opp - eller bare gjøre den litt bedre? Her har Vedum blitt stadig vagere, og mer ullen.

Vanskelig å snu

Sp er mer splittet enn de har fremstått. Særlig er det ulike syn på hvor partiet skal plassere seg i klimapolitikken, og på om partiet skal gå inn i regjering også med SV. Men så lenge målingene bare har pekt oppover, har det ikke vært rom for uenighet. Da har alle sett seg tjent med å sitte stille i båten, i frykt for at uro internt kunne skape uro også blant velgerne.

Nå går det nedover. Og nå kommer konfliktene mer til syne. Når nedturen har begynt, er det vanskelig å snu. Det har mange partier erfart tidligere. Nå ser det ut til å være Sps tur.

Valgnatten kan Ap komme til å juble for et av tidenes dårligste valgresultater. Fordi det er langt bedre enn forventet. Mens Sp kan være skuffet over et av tidenes beste valgresultater. Fordi de hadde forventet så mye mer.