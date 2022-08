Kommentar

Med røykeloven mot klimakrisen

Vilde Antonie Haug Slottemo

Hetebølgen i Europa har forstyrret sommerens ferie.

Røykeloven endret Norge over natta. Kan vi lære av den for å takle klimakrisen?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hetebølgen i Europa har preget nyhetsbildet i sommer. Bilder av enorme skogbranner, folk som forgjeves kjemper mot flammene og mennesker som prøver å tilpasse seg svært høye temperaturer, er skremmende å se.

Dette er bare starten, kan vi lese. Det gjør det ikke akkurat bedre.

– Europa må forberede seg på en økende grad av problemer som følge av ekstremvarme, sier Hans Olav Hygen, avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk institutt til VG.

Ulike samfunn er tilpasset ulike typer klima, mener Hygen. Europa er ikke tilpasset de temperaturene vi har sett i sommer.

Høye temperaturer er slik ikke lenger synonymt med avslapning, ferie og bading. De stadig høyere tallene formidler også en bekymring for hva som kommer. En frykt for fremtidens tall.

Miljøstatus, publisert av Miljødirektoratet, slår fast at norske utslipp har gått ned med kun 4,5 prosent fra 1990 til 2021. På samme tid har temperaturen i Norge økt med 1,2 grader siden 1901. Globale klimautslipp fortsetter å øke, hevder de.

Klimaforsker Alison Ming kaller det den kjøligste sommeren i resten av vårt liv, om ikke noe blir gjort.

Det var det da. Hva skal gjøres? Hvor går man videre fra dette? En million klimafornektere og et lite land som tar tjent seg styrtrike på olje. Det ligger jo noen spenninger her, det må sies.

Les også Zoomers: Generasjonen som kan redde Amerika Generasjon Z i USA er annerledes enn noen annen generasjoner før dem. Håpet er at de kan redde Amerika.

Røykeloven har blitt brukt som et bilde på en norm- og samfunnsendring som skjedde bokstavelig talt over natten. Mange hatet den. Nå er det helt utenkelig å ikke ha den.

Røykeloven kan også tjene som eksempel og motivasjon i klimakampen: En lov som en gang ble møtt med massiv motstand, har i ettertid fått folk til å spørre seg selv hvorfor den ikke ble gjennomført tidligere.

For røykeloven har jo vært effektiv. I 2001 røykte én av tre daglig. I 2021 er dette redusert til under én av ti.

Jeg er født på midten av 90- tallet. Røykeloven har vært en selvfølge hele mitt voksne liv. At det en gang var lov å røyke overalt, virker fjernt. Hvis noen i dag tok seg en blås i et kontorlandskap, eller inne i en leilighet ville de bli møtt med vantro og sjokk fra alle rundt seg. Det er noe du bare ikke gjør, en sterk sosial norm.

MØTTE MOTBØR: Dagfinn Høybråten har blitt kalt «røykelovens far».

Er det mulig å gjøre noe slikt for klima? Kan én lov innføres over natten og endre våre holdninger og normer?

Nei, én lov kan ikke gjøre noe slikt. Sigarettrøyking innendørs og omfattende endringer i hele jordens klimasystem som skyldes måten vi har innrettet samfunnet vårt på, kan vanskelig sammenlignes og krever ulike løsninger. Det er ikke mulig å innføre én lov som plutselig, mirakuløst løser klimakrisen.

Det som derimot kan gjøres, er å innføre lover og ha diskusjoner som endrer vår oppførsel, våre normer og vårt samfunn. Akkurat slik røykeloven gjorde. Røykeloveffekten, hvis du vil.

Kanskje er denne røykeloveffekten allerede i gang?

I det siste har det vært fokus på de superrikes utslipp, som seg hør og bør. Kylie Jenner har fått kritikk for å ta en 17 minutters flytur. Hun hadde spart tid på å ta bilen. Hennes dårligere prioritering av tid er likevel ikke det som er i fokus.

Poenget er heller at de superrike, som Jenner, slipper ut store mengder CO₂. En veldig liten gruppe av mennesker står for en utrolig stor del av verdens utslipp. Og de later ikke til å bry seg nevneverdig om det.

Saken om Jenner er likevel ikke en sak om en stjerne som kan bade i luksus, og resten av befolkningen som hyller henne.

RIK & BERØMT: Kylie Jenner får kritikk for sin bruk av privatfly. Hun kunne spart tid og miljøet på å ta bilen.

Det er en sak om en person som blir stemplet som en «climate- criminal» og møter negative reaksjoner på sitt enorme forbruk.

Dette kan være røykeloveffekten. Det som er ansett som greit å gjøre, endrer seg. Å slippe ut enorme mengder CO 2 og ha et månedlig forbruk som tilsvarer det et gjennomsnittlig menneske i det globale sør har i løpet av et helt liv, er ikke et menneske vi bør se opp til.

Dette er selvsagt noe ønsketenkning. Det å ha en luksuriøs livsstil blir fortsatt glorifisert. Vi kommer fortsatt til å la oss fascinere og «influense» av nettopp influensere, uansett hvor mange tonn CO 2 de slipper ut i lufta.

Les også Hetebølger i Norge: – Tviler på at vi er godt nok forberedt Direktoratet for samfunnssikkerhet har gjort analyser av krisescenarioer for skred, flom, storm og skogbranner.

Men det trenger ikke å være slik. Og kanskje hadde ikke dette blitt en sak for noen år siden – kanskje er vi i dag mer bevisste på utslipp og vårt eget og andres konsum.

Kanskje er det dette vi må spille videre på? I Norge kommer vi heller ikke unna reduksjon i vårt eget forbruk og våre egne utslipp, uansett hvor lite lyst vi har.

De handlinger som er bra for klimaet, er de som må omfattes av røykeloveffekten. Det er de som må bli en selvfølge å gjøre. De må bli en norm i samfunnet vårt.

Dette er jo selvsagt vanskelig: For hva er egentlig bra for klima? Som en twitter-bruker skrev om Jenner-saken: «Why do I have to limit my meat consumption and use paper straws while the 1 per cent gets to pump tons of carbon into the atmosphere for a day trip to Palm Springs?»

Hva har det å si hva vi gjør, når de superrike forurenser så mye mer? Hvilken betydning har de individuelle valg du og jeg gjør, i det store bildet? Hva skal vi avstå for å redde kloden?

Dette er vanskelig spørsmål. Og det er her det trengs politikere og politisk handling. Modige politikere, som Dagfinn Høybråten. Han ble spyttet etter på gata, men han sto i det. I ettertid har folk takket ham.

Å stikke hodet i sanden kan være behagelig her og nå, men blir desto verre i lengden. Vi trenger røykeloveffekten – vi trenger en omfattende endring av samfunnet.

Det kommer til å gjøre vondt. Mange kommer til å bli sinte. Men vi ser ingen som røyker inne på en restaurant i dag, og vi er alle glade for det.