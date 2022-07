Leder

Bruk vettet – kjør forsiktig!

Det er et vondt paradoks at døds- og ulykkestallene går i gal retning. Bak hvert tall i statistikken ligger det tragedie og sorg. I Øygarden ble en 12 år gammel gutt påkjørt og drept ved denne bussholdeplassen i juni.

Status så langt: En fordobling av antallet trafikkdrepte sammenlignet med fjoråret, høyere ulykkefrekvens og flere tas for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Første halvår 2022 er i ferd med å bli ett av de sørgeligste kapitler i nyere norsk samferdselshistorie.

64 liv er gått tapt i trafikken hittil i år. Flere forhold er under etterforskning av politi og veimyndigheter, slik at det er for tidlig å fastslå eksakt ulykkesårsak.

Men noen faktorer gjør seg gjeldende: Høy hastighet, uoppmerksomhet og adferd. Til det siste hører ruskjøring.

Minst én av fire alvorlige trafikkulykker skyldes rus. Ifølge politiets tall blir det hver eneste dag kjørt ca. 140 000 turer av personer som er ruspåvirket. Av disse handler drøyt 14 000 turer om promillekjøring etter inntak av alkohol. En ny tendens viser imidlertid at flere enn før blir tatt for kjøring i cannabisrus. Atter andre er påvirket av legemidler som ikke er forenlig med å føre et kjøretøy.

Mot dette er det dessverre ett botemiddel som virker bedre enn andre: Flere kontroller. Personer som ikke forstår at de utsetter seg selv og andre for fare, må lukes ut – permanent, eller til de blir modne nok til å sette seg bak et ratt igjen.

Det samme gjelder hastighet. De færreste er særlig begeistret for fotobokser. Å bli tatt i gjennomsnittsmåling eller radar er heller ikke så festlig. Sure penger til staten og prikker på «lappen» rammer ikke bare feriestemningen. Det kan også ramme feriebudsjettet.

Likevel: Fartsovervåkning og politikontroller gjør at vi skjerper oss. Frykten for bøter, forelegg eller tap av førerkort funker.

Vi har aldri hatt tryggere veier. Med noen unntak er standarden hevet over det ganske land. Vi har aldri hatt tryggere biler. Sikkerhetsutstyr har forbedret de aller fleste kjøretøyer – også i de situasjoner hvor en ulykke kan eller er i ferd med å skje.

Trafikkforskere vil derfor se på to X-faktorer. Den ene handler om pandemien og eventuelle ettervirkninger av covid; sosiale og eventuelle medisinske. Den andre om den teknologiske utviklingen av biler, og i hvilken grad estetiske og praktiske utforminger av førermiljøet kan påvirke sjåførens oppmerksomhet.

Særlig gjelder det digitale menyer som førere i moderne biler må operere under kjøring. Mens bruk av håndholdt mobiltelefon er blitt forbudt fordi det kan stjele oppmerksomhet i fatale sekunder, er sjåføren prisgitt en berøringsskjerm, gjerne plassert til høyre for rattet. Uvegerlig vil sjåførens blikk forflyttes fra veien når skjermen skal betjenes. Også det kan stjele oppmerksomhet i et avgjørende øyeblikk.

Det finnes ingen «quick fix» som kan forhindre ulykker, og trafikksikkerhet må nødvendigvis bestå av mer enn politikontroller og høye bøter.

Strenge reaksjoner har en preventiv funksjon, men det som til syvende og sist virker aller best, er at hver og en av oss følger den såkalte grunnregelen i vegtrafikkloven og ferdes hensynsfullt så det ikke oppstår fare eller voldes skade.