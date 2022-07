Kommentar

Nå vil ikke Putin lenger nøye seg med Donbas

NY STRATEGI: Utenriksminister Sergej Lavrov og president Vladimir Putin truer med at Russland endrer strategi om Vesten fortsetter å levere langtrekkende våpen til Ukraina. Onsdag fortalte USA at de skal levere mer.

Russland forandrer sin strategi i Ukraina – igjen. Nå truer Kreml åpent med at de ikke vil begrense seg til å «frigjøre» Donbas-regionen i øst.

Nylig sikret Russland seg kontrollen over hele Luhansk-området, og de er i ferd med å starte en ny offensiv i håp om å sikre seg hele Donetsk, som er det andre området i det som til sammen er Donbas.

Begge de såkalte «folkerepublikkene» der ble anerkjent som egne stater av Vladimir Putin rett før han sendte sine styrker inn i Ukraina i februar.

– Geografien er en annen nå. Spesialoperasjonen gjelder langt fra bare folkerepublikkene Donetsk og Luhansk. Det er også Kherson-regionen, Zaporizjzja og en rekke andre territorier, fastslår utenriksminister Sergej Lavrov i et intervju med Putins «propagandaminister» Margarita Simonjan, gjengitt av nyhetsbyrået RIA Novosti.

UTGJØR FORSKJELL: Både ukrainsk og russisk side er enige om at de amerikanske Himars-rakettene utgjør en forskjell i krigen. Dette bildet er fra 24. juni. USA skal nå levere flere av dette rakettsystemet.

Han sier at en av grunnene til endringen i målsetting er rakettsystemene av typen HIMARS, som USA har sendt til Ukraina. De er langtrekkende og kan bli viktige i krigen. Ifølge den ukrainske utenriksministeren har de allerede gjort en forskjell. Raketter fra Himars-vogner skal allerede ha ødelagt mer enn 20 russiske våpenlagre og kommandoposter og har satt ukrainske styrker i stand til å treffe mål langt bak frontlinjene.

Så sent som onsdag skal slike raketter ha truffet den eneste veibroen over elven Dnipro i det russiskokkuperte Kherson.

Lavrovs begrunnelse for en ny strategi i Ukraina er at Russland ikke kan tillate våpen som utgjør «en direkte trussel» mot den russiske føderasjonen og de to pseudorepublikkene Luhansk og Donetsk. I begrepet «den russiske føderasjonen» ligger også Krim, som Russland annekterte allerede for åtte år siden.

Ukrainske politikere har ikke skjult sin glede over nye og moderne våpen fra Vesten den siste tiden. Det har også blitt mer enn antydet at Ukraina kan komme til å angripe Krim, som i russiske øyne altså er russisk nå. Men enda viktigere er det for Ukraina å slå tilbake de russiske styrkene i Donetsk og Luhansk, der kampene har pågått for fullt de siste par månedene.

MILITS: En soldat fra «folkerepublikken» Donetsk fotografert nær Avdijivka i Donetsk-området onsdag.

Moskva truer altså med at leveringer av nye og mer langtrekkende våpen kan gjøre at krigen vil spre seg ytterligere.

Putins mål om å innta Kyiv de første dagene av krigen endte som kjent med et ydmykende nederlag. De russiske styrkene måtte trekke seg tilbake med halen mellom beina. Men i sin hule – med et fåtall rådgivere rundt seg – legger Putin nå tydeligvis planer om å gjøre mer enn å «frigjøre» Donbas, som sammen med «utrydning av nazismen», var de viktigste målene med invasjonen.

Kyiv har lovt at de ikke skal bruke de nye våpnene til å angripe russisk territorium, men her er det selvfølgelig vidt forskjellige formeninger om definisjonen av det. Ukraina anser Krim som ukrainsk. Russland anser Krim som russisk. Og Moskva er like klare på at det samme «forbudet» gjelder de to «folkerepublikkene».

Lavrovs uttalelser om at Russland ikke vil nøye seg med Donbas, stemmer bra med amerikansk etterretning. En talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd uttalte denne uken at Russland er i ferd med å gjøre det samme som da Krim ble lagt under Moskva for åtte år siden.

LENIN-STATUE: Pro-russisk demonstrasjon i Simferopol på Krim våren 2014.

– Russland er allerede i gang med å innsette illegitime myndigheter i områdene i Ukraina som er under deres kontroll, sa John Kirby.

Metoden som Russland har brukt tidligere, er å holde valg eller folkeavstemninger som hverken er frie eller rettferdige – og at de folkene som russerne har satt inn, på den måten skal få et skinn av legitimitet.

Vesten kan selvfølgelig ikke sitte stille og se på at dette skjer. Forhåpentligvis vil Moskva tenke seg om både en og to ganger før de gjennomfører nye brudd på folkeretten.