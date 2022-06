TAKKNEMLIGHET: – Jeg husker godt mitt første møte med Pride. Jeg var rundt ti år, og jeg elsket alle fargene, musikken og de glade menneskene. Om jeg ble indoktrinert? Jeg ble utvilsomt påvirket. Påvirket av å se kjærlighet, åpenhet og aksept. Og det er jeg evig takknemlig for, skriver Sofie Frøysaa.

Debatt

Pride er en feiring, ikke en ideologi

Jeg har deltatt i Pride siden jeg var barn. Her kan du lese hvordan det gikk.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SOFIE FRØYSAA, komiker, samfunnsdebattant og utdannet lærer

I en sak om at Osloskolen inviterer elever og ansatte til å gå under felles fane i Pride-paraden, mener lærer Anders Noreng at skolen driver med indoktrinering og «pusher» ideologi på elevene, blant annet en «ideologisk forståelse av kjønn som ikke er riktig».

Det hevdes også at Pride-toget er «overseksualisert» og noe som barn helst bør holdes vekk fra.

Som utdannet lærer og regnbuebarn, ønsker jeg imidlertid å holde barn vekk fra slike diskriminerende fordommer — spesielt fra en lærer som har et ansvar for å inkludere alle elever, noe han dessuten er forpliktet til.

Spesielt fordi en lærer ikke skal feilinformere slik det gjøres. Fordi lærere bør vite hva Pride er — at det er en feiring og markering av menneskerettigheter og mangfold, ikke en ideologi.

Spesielt fordi den evinnelige myten om at Pride-toget er «overseksualisert» kun handler om homofobi. Hvem har noensinne reagert på at vi ser heterofile mennesker kysse på åpen gate? Hvem har noen gang advart foreldre om at de ikke skal ta med barna på stranda, tenk om de ser lettkledde mødre og fedre der?

Læreren sier han er kritisk til at skolen lærer barn at det finnes flere enn to kjønn, og mener at det finnes «mange drøye undervisningsopplegg der barn lærer at det er flere kjønn og at man selv kan bestemme hvordan man vil bytte frem og tilbake».

Det er lovpålagt at ingen elever skal utsettes for diskriminering, blant annet på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Læreplanen forplikter dessuten lærere til å undervise om temaer knyttet til nettopp kjønn, seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Med andre ord, bryter ikke denne læreren diskrimineringsloven når han avviser transbarn og ikke-binære barn? Og hvis han er så kritisk til læreplanverket, som han jo er nødt til å følge, burde han da ikke finne seg en ny jobb?

Jeg har for øvrig ikke sett noen undervisningsopplegg som reduserer transpersoner og ikke-binære mennesker til å handle om at «man selv kan bestemme hvordan man vil bytte frem og tilbake».

Dette er en transfobisk ordlyd som bygger oppunder fordommene om at ikke-binære og transpersoner bare er forvirret og ikke klarer å bestemme seg.

Og om det så var tilfelle, at noen ønsket å bytte tilbake, uten konsekvenser, slik man for eksempel kan i Lov om endring av juridisk kjønn — er ikke det en god ting? Er ikke det et steg som ivaretar ens rett til selvbestemmelse, og som tilfører minimum risiko ved å la folk prøve før de tar livsendrende valg, ved at døra kan holdes på gløtt?

Les også Pride er ikke skadelig for barn, men dårlig menneskesyn er! Juni og Pride-måned – hipp hurra! Vi feirer rettighetene til å være den man er og elske de man vil.

Jeg vil heller oppfordre Noreng og de som er enige med ham, om at de kan bestemme seg for å bytte holdning. Dersom Noreng var sitt læreransvar bevisst, hadde han også vært klart over at denne minoriteten er særlig utsatt for diskriminering og hatkriminalitet. Og at slike påstander er direkte skadelige.

Noreng på sin side opplever at «Pride-ideologien» er intolerant, da han mener at det «ikke er rom for å mene annerledes om påstandene som fremsettes som fakta». Han sier at «om noen år får jeg kanskje ikke lov til å undervise fordi jeg ikke støtter Pride».

Dette er en retorikk jeg har sett flere ty til de siste årene. At mennesker som motarbeider andres kamp for rettigheter inntar en offerrolle av typen: «Åh, nå får jeg munnkurv fordi jeg ekskluderer noen, og da blir jeg ekskludert jeg også!»

Da befinner vi oss i bakvendtland. Skeive har blitt forsøkt påført skam i en årrekke. Vi har sett utallige eksempler på at skeive har blitt drept, forfulgt, utsatt for vold, overgrep, trusler og hets. Er vi virkelig der at mennesker med homofobiske og transfobiske holdninger mener at de blir ekskludert fordi de ikke «får lov» til å ha disse holdningene?

I saken om lærerens skrekkforhold til Pride-paraden, som for øvrig er basert på det han har «sett og hørt», uttaler også Peter Risholm seg. Han står bak Foreldrenettverket.no som skal «støtte foreldre i møte med Pride i barnehager og skoler».

Ifølge Risholm har ikke barn forutsetninger for å forstå innholdet i Pride, som han mener er «pakket inn i fargerik glasur» og at elevene brukes som brekkstang for å innføre en politikk vi ikke er tjent med. Han beskriver det som dypt problematisk.

Jeg har sett at flere i ulike kommentarfelt applauderer disse ytringene, og sier seg helt enige i at deres barn ikke skal overvære toget og at dette er altfor komplisert for barn.

Jeg tenker at det i aller høyeste grad er å undervurdere barn. Barn har alle forutsetninger i verden for å forstå hva Pride handler om — det kommer ene og alene an på hvordan vi som voksne forteller om det. At vi forteller at Pride er en feiring av kjærlighet, og at alle skal få elske den de vil og få være seg selv. Det kan ethvert barn forstå og forholde seg til.

Barn er åpne. Barn har ikke fordommer. Dersom de skulle ha det, er det utelukkende påført av voksne. Jeg har aldri opplevd mobbing eller negative kommentarer knyttet til det å ha skeive foreldre.

De eneste som har ytret seg homofobisk, er voksne mennesker. Det vil jeg hevde er dypt problematisk.

Jeg husker godt mitt første møte med Pride. Jeg var rundt ti år, og jeg elsket alle fargene, musikken og de glade menneskene. Om jeg ble indoktrinert? Jeg ble utvilsomt påvirket. Påvirket av å se kjærlighet, åpenhet og aksept. Og det er jeg evig takknemlig for.

Jeg tar fargerik glasur any day, enn voksne mennesker som pakker inn fordommene sine og skyver ansvaret foran seg ved å kalle det omsorg for «barnets beste», pakket inn i grumsete glasur.

Etter min mening, er barnets beste å få vokse opp i et raust og inkluderende samfunn. Et samfunn som lar barn få finne ut av hvem de er. At de skal få slippe å være redde for å bli truet, hetset eller banka opp dersom de holder kjæresten sin i hånda eller bryter med de ekstremt strenge kjønnsnormene.

Det siste barn trenger, er at voksne «pusher» fordommer over på dem.