ALARM: Mitt håp er at både regjeringspartier og opposisjon kan samarbeide om hvordan Norge kan bidra til å stanse videre global oppvarming, skriver Bente Marie Bakke. FOTO: Privat

Debatt

Bekymringen for barna fratar meg nattesøvnen

Ekstremvær og klimakatastrofer fratar meg nattesøvnen. Bekymringen for hva slags verden barn og barnebarn skal arve, øker for hver dag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

BENTE MARIE BAKKE, Besteforeldrenes klimaaksjon, tidligere kommunepolitiker MDG og tidligere stortingsrepresentant Høyre

Sylvi Listhaug liker heller ikke utviklingen. Den kolliderer med alt hun tror på. Mange av velgerne hennes har fornektet at klimaendringene kan være menneskeskapt. Hun påstår at MDGs politikk fratar henne nattesøvnen. Frykter hun kanskje at velgerne hennes kommer seg ut av klimatåka og stemmer på MDG for barnas skyld?

Mediene er naturlig nok opptatt av hvilke partier som kan samarbeide om å danne regjering etter valget. Et enda viktigere spørsmål å stille er hva partiene som danner regjering vil samarbeide om. Mitt håp er at både regjeringspartier og opposisjon kan samarbeide om hvordan Norge kan bidra til å stanse videre global oppvarming.

Klimakatastrofene verden nå opplever er skremmende, og de kommer raskere enn klimaforskerne har spådd. Ekstremnedbør, voldsomme flommer, enorme skogbranner som sprer seg til bebodde områder, mennesker og dyr som dør, natur, avlinger og jordbruksarealer som går tapt. Mange flere kommer til å sulte i verden, store områder blir ubeboelige, og flyktningestrømmene vil øke.

les også Ny studie slår alarm: Golfstrømmen kan kollapse

Til tross for denne dramatiske utviklingen, vil Høyre, Frp, Ap og Sp at det fortsatt skal letes etter olje og gass på norsk sokkel, også i det sårbare Arktis. Dette til tross for at vi er verdens syvende største eksportør av olje og gass og bidrar vesentlig til de grusomme resultatene av global oppvarming, som nå skjer med dødelig kraft.

I fjor ga de store partiene oljeindustrien over 100 milliarder kroner i skatteutsettelser for å sikre leting etter mer olje og gass under koronakrisen. Nå må de lytte til Det internasjonale energibyrået (IEA), EU og president Biden i USA. De sier alle at vi må stanse leting etter mer fossil energi.

Jeg sier som Natur og Ungdom på 80-tallet: «Det er håpløst. Men vi gir oss ikke!» Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon mener det dreier seg om fremtiden til våre egne barn og barnebarn. Også om barna og barnebarna til Erna, Jonas, Trygve og Sylvi. De må slutte å sette oljeindustriens interesser foran barnas. Norge med sitt enorme oljefond har mulighet til å bli et foregangsland for grønn omstilling i stedet for å grave seg enda dypere ned i oljesølet og bidra til å øke klimakatastrofene.

Dette vil kreve en innsats av oss alle. Likevel vil vi kanskje ikke oppleve like store begrensninger som regjeringens har pålagt oss under koronapandemien. Denne politikken har det vært tverrpolitisk enighet om. Nå trenger vi tverrpolitisk enighet om å sikre våre barn og barnebarn en levelig fremtid.