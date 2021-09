Kommentar

Nå innrømmer de endelig at de liker hverandre

Av Astrid Meland

Men Jonas Gahr Støre har fått et kjempeproblem i fanget før regjeringsforhandlingene.

NÅ SKAL DE MØTES ALLE TRE: Sp, SV og Ap starter sonderingene på torsdag.

Jonas Gahr Støre har bestilt seg hotell. Regjeringssonderingene starter på Hurdalsjøen hotell torsdag. Både SV og Senterpartiet er med.

Og mens alle vet at rovdyr, region og rikinger er vanskelig, har de tre fått et nytt problem ingen norsk regjering tåler over tid.

Vi snakker om skyhøye strømpriser.

Ikke bare er partiene rykende uenige her. Det verste er at temaet åpner betente diskusjoner om EU, elektrifisering, samarbeid over landegrensene, klimakutt, naturvern og oljeleting.

De siste ukers prisrekorder gir best utgangspunkt i forhandlingene for dem som sier de elsker Norge aller, aller mest. Vi snakker om Sp og deler av Ap som vil beholde vannkraften hjemme og samtidig fortsette for fullt på norsk sokkel.

For selv om staten tjener ekstremt godt på å selge gass og kraft dyrt til utlandet nå, så kommer man ingen vei når mediene forteller om uføre nordmenn som sitter under dyner og fryser. Dyr strøm en fordel for proteksjonistiske EU-motstanderne med enkle løsninger.

På motsatt hold sitter de grønne EU-tilhengerne i SV og Ap som ikke en gang klarer å overbevise partikolleger om at krafthandel over grensene er et gode for både klima og naturvern i Europa, og at det gir inntekter til den norske velferdsstaten.

Like før forhandlingene er i gang har prissjokket gitt dem dårligere kort på hånden.

For både klimautslippene og kraftprisene ville vært lavere nå om Norge hadde hatt mer gass å selge til Europa.

Man kan si det samme om vindmøller. Men da må det blåse. Og det har det ikke gjort. Dermed kan petroleums-vennene kose seg. De rekordhøye gassprisene er hovedgrunnen til svært høye strømpriser på kontinentet, ifølge energinettstedet Montel.

RØDGRØNT KONFERANSEHOTELL: Om sonderingene fører frem, skal de rødgrønne partiene fortsette med forhandlinger på Hurdalsjøen hotell som har huset både borgerlige budsjettkonferanser og Farmen-deltagere tidligere.

Den politisk interesserte vil huske bølgene i valgkampen da NRKs Fredrik Solvang brukte tall fra Rystad Energy for å parere MDGs Une Bastholm i partilederdebatten i Arendal.

TV-seerne fikk høre at det kunne være bra for klima å fortsette å hente opp fossiler fra norsk havbunn.

Problemet var at rapporten var bestilt av oljelobbyen. – Dette er helt sykt, skrev MDGs Eivind Trædal på Twitter. Og i ukene etter har diskusjonen gått høyt om hva som egentlig stemmer.

Men om Norge kunne solgt mer gass til Europa akkurat nå, ville vi fått billigere og renere strøm.

Og om Norge ikke hadde bygget de fete kraftkablene til Tyskland og Storbritannia, ville vi ikke hatt like høye kraftpriser nå.

Gass er så dyrt at Storbritannia har startet opp kullkraftverk igjen og gjødselprodusenten Yara gjør store kutt i produksjonen.

Den europeiske miljøpolitikken virker ikke når kull er billigere enn gass, for kull er mye mer forurensende.

Hvorfor er det blitt slik?

Det spekuleres i om russerne holder tilbake gass for å tvinge gjennom godkjenningen av en ny gassledning som går mellom Russland og Tyskland. Røret er ferdig, men på tysk side er bant annet De grønne motstandere av å godkjenne.

Forutsetningene er altså spesielle akkurat nå.

Vi får tro at gassrøret til Tyskland blir godkjent og at det fylles med russisk gass som vil senke prisene. At mange nå skrur ned forbruket av den rekorddyre gassen, kan også gi prisnedgang.

Dette er likevel en påminnelse om at det er for enkelt å si som professor Victor Norman gjorde i valgkampen, da han foreslo at «i morgen» kunne være en passende sluttdato på norsk sokkel.

Det ville ført til en forsyningskrise for gass, pluss høyere klimagassutslipp.

Ulike lobbyister bruker strømkriser for hva det er verdt, enten det er å argumentere for flere vindmøller, høyere aktivitet på sokkelen, mer subsidier til næringslivet, nei til kabler eller noe annet.

Det mangler heller ikke på pensjonerte ingeniører som idiotforklarer politikerne. Men kritikerne ser ikke ut til å ha noe bedre forslag enn å samle alle idiotene og lage biogass av dem.

For egentlig vil nesten ingen kappe kablene til utlandet. Helt siden Gerhardsens tid har vi importert strøm fra utlandet. Vi trenger nok ikke alle for forsyningen sin del, men vi klarer oss ikke uten.

Så hva kan Støre og kompani egentlig gjøre på kort sikt? SV har det enkleste forslaget, nemlig å ta saken ned der det hører hjemme. De vil ha rausere støtteordninger for folk som sliter med strømregningen.

Det bør Norge ha råd til. For den glitrende baksiden av denne medaljen, er at verdien av norsk vannkraft og gass slår alle rekorder. Pengene fra eksport renner inn i statskassen.

Så får vi bare håpe det blir skikkelig dårlig vær der borte ved Hurdalssjøen hver eneste dag frem til vi har en ny regjering i oktober. Store mengder regn og vind er det vi trenger nå. For da blir strømmen billigere igjen.