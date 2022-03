Kommentar

Vi forsto ikke faren fra øst

Av Hanne Skartveit

Demokrati står mot diktatur. Frihet mot undertrykking. Sannhet mot løgn. Ingen vet hvor dette ender. Men vi må være forberedt på alt.

Fredag besøkte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg Bardufoss, i forbindelse med den store Cold Response-øvelsen som nå pågår over store deler av Norge. Her deltar soldater fra hele NATO-alliansen. Det er også soldater fra våre naboland, Sverige og Finland, selv om ingen av de to landene er medlemmer i NATO.

President Volodymyr Zelinskyj talte i den svenske riksdagen denne uken. Her hevdet han at russerne ønsker seg den svenske øya Gotland, som ligger strategisk plassert i Østersjøen, mellom Sverige og den russiske enklaven Kaliningrad.

Svenskene er nervøse

Zelinskyj bruker alle argumenter han kan for å engasjere vesten enda sterkere i kampen for Ukraina. Men det er vanskelig å se for seg et russisk angrep på den svenske øya. Fordi russerne allerede har strukket sine ressurser til det ytterste i Ukraina. Og fordi det å angripe et nordisk land vil ta krigen til et helt nytt, og enda mye farligere nivå.

Men svenskene er nervøse. Naturlig nok. Sverige styrket nylig sin militære tilstedeværelse på Gotland. I januar var brått de vanligvis så fredelige gatene fulle av soldater i uniform. Både Finland og Sverige vurderer nå NATO-medlemskap. Det hadde de færreste sett for seg før invasjonen av Ukraina.

Svenske soldater under Cold Response-øvelsen, ved Bjerkvik. Sverige er ikke med i NATO, men er med på NATO-øvelsen som foregår nå.

Nå samarbeider de to landene tett med NATO. Men Stoltenberg var helt klar da han ble spurt på pressekonferansen i Bardufoss i går - Sverige og Finland er ikke beskyttet av NATOs artikkel fem, slik alle alliansens medlemsland er.

«Mellomkrigstiden»

Vi vet fra historien at internasjonale kriser kan spinne ut av kontroll. Første verdenskrig, for mer enn hundre år siden, begynte i det små. Det ene tok det andre. Og plutselig var verden kastet inn i tidenes mest brutale skyttergravskrig, med titalls millioner tapte menneskeliv.

Perioden mellom de to verdenskrigene i forrige århundre kalles for mellomkrigstiden. Men folk visste ikke den gangen at de levde i en “mellomkrigstid”. I disse årene, mellom 1918 og 1939, forsøkte Europa å bygge seg opp igjen, både menneskelig og økonomisk.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte soldater under Cold Response-øvelsen denne uken.

Så kom Hitler, en despot med en plan om å bygge et imperium. Som Russlands president Vladimir Putin, som i dag drømmer om å gjenreise det gamle russiske imperiet. I beste fall kan vi håpe at hæren hans ikke klarer å ta over Ukraina, og at han må trekke seg tilbake. I verste fall kan vi få se en desperat Putin, som gjør alt i sin makt for å redde seg selv og sitt regime.

Skummel uttalelse

Da jeg vokste opp, fryktet vi atomkrig, mer enn noe annet. Den kalde krigen, frem til Berlinmurens fall i 1989, var preget av terrorbalansen mellom de to atommaktene USA og Sovjetunionen. Vi var beskyttet av USA, og truet av Sovjetunionen.

Denne uken kom noen av talemåtene fra den kalde krigen tilbake. Putin-rådgiver Vladimir Medinskij sa i følge russiske medier at “Selve eksistensen til Russland står på spill i dag”. Og - at det er vestens skyld.

Det er en skummel uttalelse. I følge Russlands atomstrategi kan landet bare bruke atomvåpen dersom Russlands eksistens er i fare. At en av Putins rådgivere uttaler seg på denne måten, behøver selvsagt ikke å bety at russerne nå planlegger å bruke atomvåpen. Men ved å minne om at muligheten finnes, øker han spenningen. Og frykten.

Avhengige av USA

Vi burde blitt redde for lenge siden. I hvert fall etter 2014, da russerne invaderte den ukrainske halvøya Krim. Det var begynnelsen på det vi nå står oppe i. Etter 2014 har norske myndigheter forsøkt å rette opp i det som skjedde i årene etter den kalde krigens slutt. Da kuttet vi kraftig i forsvaret, la ned militære anlegg, eller solgte dem til private. Selv russiske selskaper fikk i perioder tilgang til norske ubåthavner og andre tidligere militære anlegg. Det er ikke til å tro.

Russlands president Vladimir Putin har løyet - både til sine egne, og til resten av verden.

Amerikanerne kom oss til unnsetning ved begge de forrige verdenskrigene. Vi er fortsatt helt avhengige av USA. I dag er det 100.000 amerikanske soldater på europeisk jord. EUs ministerråd vedtok denne uken å etablere en utrykningsstyrke på opptil 5.000 mann. Det blir fort for smått. En EU-hær kan aldri erstatte NATO. Alt tyder på at det fortsatt vil være USA som er vårt sikkerhetspolitiske ankerfeste. Samtidig som vi åpenbart bør knytte oss enda tettere opp til EU, for å ha en solid solid politisk forankring i Europa.

Putins løgner

Det er også amerikanerne som har bidratt med den avgjørende etterretningen før Russlands invasjon av Ukraina. Motsatt av hva mange påsto, så var etterretningsopplysningene fra USA denne gangen sanne. Amerikanerne hadde full oversikt over russernes planer, og varslet på forhånd om hva som kom til å skje.

Mens Putin har løyet - både for sitt eget folk, og for verden. Han nektet for at han planla invasjon av Ukraina, og sa det var øvelser. Til sine egne kaller han en blodig og brutal krig for “en militær spesialoperasjon”. Det er også løgn.

Denne gangen vet vi mye om hva som foregår på bakken. Det er mange journalister i krigsområdene, som rapporterer fritt om det de ser. Dette i motsetning til da Russland angrep nabolandet Tsjetsjenia. Under den blodige krigen var det få uavhengige journalister. Verden fikk se mindre av grusomhetene, av teppebombingen som la Tsjetsjenias hovedstad Groznyj i grus. Av menneskers lidelse, og den grenseløse brutaliteten mot sivilbefolkningen.

Vi trenger NATO i nord

Nå finnes det teknologi som kan sjekke ut troverdigheten til bilder, videoer og annen dokumentasjon. Det er mye propaganda og falske nyheter, også i denne krigen. Men samtidig er det lettere enn før å skille løgn fra sannhet. Derfor er det mulig å håpe at sannheten ikke blir krigens første offer denne gangen. I hvert fall ikke på vår side. Fordi vi lever i frie demokratier, ikke som i Russland, under et brutalt diktatur.

Alt tyder på at vi nå forstår hvilken fare dagens Russland utgjør. Mot oss, og mot resten av Europa. Vi må forstå at avskrekking i nord er avgjørende for vår sikkerhet. At vi trenger NATO, også der. Og at vi aldri mer må tro at faren for krig er over - for godt.