Han ble trodd – hun løy

Av Shazia Majid

SLAGEN KVINNE: Her forlater den amerikanske skuespilleren Amber Heard rettssalen i Virginia i USA etter å ha tapt på alle punkter mot tidligere ektemann Johnny Depp.

Juryen var nådeløs i sin dom: Amber Heard løy, med onde hensikter og ærekrenket Johnny Depp med overlegg.

Mer brutalt kunne det ikke vært for den amerikanske skuespilleren Amber Heard (36). Hun ble felt på alle punkter i det sivile søksmålet Johnny Depp hadde anlagt mot henne.

Han påsto at det hun sa om å ha vært utsatt for partnervold i en kronikk i Washington Post i 2018 var løgn. At det skadet hans gode navn og rykte – og fratok ham hans normale skuespillerliv i Hollywood.

Juryen ga ham rett i alt. Og tilkjenner Depp 15 millioner dollar, ti av dem i erstatning og fem av for såkalt straffskader, men i Virginia har sistnevnte en grense på 350.000 dollar.

Dermed vil Depps fulle erstatningsbeløp bli 10,35 millioner dollar, ifølge ABC News.

Retten tilkjenner også Heard to millioner dollar i erstatning på enkelte punkter, men ingen straffskader for ærekrenkelser.

Men det er ikke tvil – Heard tapte. På alle mulige måter.

Ondskap

Hun gjorde det med «malice», sa juryen. Altså var det ondskap som lå til grunn. Mer knusende kunne dommen knapt vært for kvinnen som i rettssalen fortalte at hun ble utsatt for verbal, fysisk, psykisk og seksuell vold gjennom ekteskapet.

Av en mann hun mente endret personlighet når han var under påvirkning av alkohol og/eller rusmidler.

Slik endte seks uker med en rettssak som er blitt kalt et sirkus.

Det var intet sirkus. Det var blodig alvor for de to involverte. Men også for mange av de som har fulgt saken digitalt.

Hvem som ville bli trodd ble for mange en personlig prøvelse. Særlig de som er i voldelige intime forhold, eller de som har vært i slike forhold.

Denne saken rippet opp i gamle sår for mange. Den trigget post traumatisk stress-symptomer hos andre. Atter andre er blitt skremt til taushet.

Skadelig for partnervoldsofre

Det har vært sterke følelser i sving. Engasjementet har vært ulikt noe annet.

Når juryen nå har slått fast at Heard har løyet – er det hennes løgn som har gjort størst skade. For kvinnesaken, og for voldsofre sin sak. Enhver kvinne frykter å ikke bli trodd. De frykter å bli latterliggjort.

Og Heard har gjort det om mulig enda vanskeligere for dem gjennom sin opptreden i rettssalen i Virginia i USA.

Samtidig har partenes advokater gjort alt for å rive Depp og Heard sin troverdighet i fillebiter. Det er blitt avkrevd dokumentasjon, bedre bilder av skader, sådd tvil om reaksjoner og stilt spørsmål om hvorfor man ble værende.

Også dette er skadelig for arbeidet mot partnervold. Det viser nemlig hva en kan bli utsatt for i en rettssal. Hvem vil utsette seg for slikt?

På den andre siden har juryen trodd på Depp. Han har fått medhold i alt. Hans åpenhet i rettssalen har åpnet dører for voldsutsatte menn. De som har fryktet ydmykelse dersom de står frem, har nå kanskje fått styrken til å si fra.

Den massive hetsen

Johnny Depp har i en uttalelse etter dommen sagt at juryen har gitt ham livet tilbake. Heard har sagt hun er sønderknust. Hennes liv, slik hun kjente den, er etter alle solemerker over. Hun har mistet alt, økonomi, troverdighet og ansikt.

Dette er kanskje et punktum for det tidligere ekteparet. Men det er ikke et punktum for oss som publikum.

For denne rettssaken har avstedkommet en mobb man aldri tidligere har sett. I alle fall ikke i slike saker. Amber Heard har blitt utsatt for massiv hets, trusler og trakassering i kjølvannet av sin opptreden.

Emneknaggen #AmberTurd har over 4 milliarder visninger på TikTok. Hele «folket» reiste seg mot henne. Uavhengig av det som skjedde i rettssalen, og det juryen mener Heard har gjort, er hetsen hun er blitt utsatt for skremmende.

Også for andre voldsofre.

Ekte mennesker

Allmennheten ble gitt tilgang til en direktesendt feide mellom to mennesker. En feide av det aller mest privat slaget. Mennesker som ble nødt til å blottlegge det innerste og mest intime.

To mennesker på sitt aller mest sårbare. Nå vet en hel verden om deres svakheter, fortid og barndom. Deres redsler og svakheter.

Dette satt titalls millioner å så på. Men hvem kan klandre dem når tilgangen er et tastetrykk unna? Vi snakker om true crime og Netflix-generasjonen. Og fallet til de rike og berømte har alltid fascinert vanlige folk.

Spørsmålet er om man på veien har glemt at det her er snakk om ekte mennesker med liv og familier.

Til ettertanke

Mange satte seg til doms over alt som kom frem i saken. Alt fra ansiktsuttrykk til hvordan advokatene oppførte seg. Sakkyndige i saken opplevde svertekampanjer på sosiale medier.

Men verste har det altså gått utover Heard. En kan si det er hennes egen skyld. Men det fratar ikke tilskuere ansvaret for hva de sier og hvordan de oppfører seg i sosiale medier.

Denne saken har brakt frem det verste hos mange. Når støvet nå legger seg, er det noe til ettertanke.

For hvem blir nestemann? I det som er blitt omtalt som et sirkus, men snarere er en kamp på liv og død. Mellom to mennesker, på sitt mest sårbare.