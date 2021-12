Leder

Tid for takknemlighet

Julen er en tid for gaver – og for takknemlighet.

Etter noen etterlengtede høytidsdager, er det på sin plass å takke. Takke dem som har gjort det mulig for det store flertallet av oss å feire jul, sammen med våre nærmeste, også i år.

Alle er vi preget av coronaen. Nå er vi straks på vei inn i pandemiens tredje år. Den har ikke blitt en vane. Men den preger livene våre i hverdagen, på ulike vis.

De rolige juledagene gir oss mulighet til ettertanke. Til å tenke gjennom hvordan det står til, både med oss selv, og med dem rundt oss. Til å se hverandre, og til å ta vare på hverandre.

Ingen sluttdato

I pandemiens første fase var vi flinke til det. Vi takket dem som satt i kassen på butikken, og dem som sørget for at det var varer nok til alle. Vi takket sykepleiere og andre helsearbeidere. Lærere og barnehageansatte. Bussjåfører og rengjørere. Og alle de andre som fikk merke corona tettest på kroppen. Fordi de var mer utsatt for smitte enn de fleste av oss. Eller fordi de gjennom arbeidet sitt måtte jobbe ekstra hardt og ekstra mye for å holde smitten unna alle oss andre.

Ingen ante den gangen hvor lang tid det ville ta før corona var over. Det vet vi fortsatt ikke. Men vi er kanskje i ferd med å forstå at vi ikke får en sluttdato på lenge ennå. En slik erkjennelse bør få oss til å ta enda bedre vare på dem som berøres sterkt av pandemien. De som jobber i de mest utsatte yrkene. De som i lange perioder har mistet levebrødet. Eller de sårbare, som har fått det enda vanskeligere enn de hadde det fra før.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg har gjennom de siste to årene brukt omtrent all sin våkne tid på pandemihåndtering.

Det er både lett og naturlig å rette sinnet oppover i vanskelige tider. Mot politikere og toppbyråkrater. De både skal og må tåle kritisk søkelys. Deres beslutninger får alvorlige konsekvenser for mange menneskers liv. Både på godt og på vondt.

Det tyngende ansvaret

Men i noen rolige juledager, mens vi har tid til å puste ut, kan vi også sende politikerne og helsetoppene en vennlig tanke. Enten det er Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som er statsminister, så er regjeringskontorene befolket av mennesker som gjør sitt ytterste, og jobber dag og natt, for å forsøke å håndtere en global pandemi etter beste evne.

Alle som har fulgt de jevnlige pressekonferansene med statsråder og helsetopper gjennom disse snart to årene med corona, må ha registrert hvordan politikerne og topplederne i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tynget av alvoret, og av ansvaret som påhviler dem. Mange av dem har brukt omtrent hver våkne time på corona. De opererer i et landskap der mye er usikkert, og der de må ta mange beslutninger på skjørt grunnlag.

Det er mye som er vanskelig akkurat nå. Det kan synes uten ende. Desto viktigere er det at vi klarer å se dem som gjør det mulig å komme gjennom det vi står oppe i. At vi er takknemlige. Og at vi gir uttrykk for det. I møter mennesker imellom. I hverdagen. Det er da vi trenger det mest.