SVARER: – Det som ikke kom fram i forskernes VG-kronikk, men som er viktig å fortelle, er at vi i «Helene sjekker inn» har hatt kontakt med institusjonene og de medvirkende i tiden etter publisering, skriver Helene Sandvig (bildet) og Randi Helland.

Vi må vise oss tilliten verdig

Tillit er vår viktigste journalistiske metode. I alt vi sier og gjør må vi vise oss tilliten verdig. Det høres kanskje banalt ut, men det er sant.

HELENE SANDVIG, programleder «Helene sjekker inn»

RANDI HELLAND, redaksjonssjef

I VG 22.10 stiller forskerne Lånkan, Ytreberg og Thorbjørnsrud spørsmål om prisen for åpenhet om personlige problemer kan bli for høy når syke og sårbare mennesker står fram i mediene. De har intervjuet pasienter og helsepersonell, men også journalistene bak NRK-seriene «Helene sjekker inn» og «Jeg mot meg».

Vi heier på forskningen og har delt ærlig om våre arbeidsmetoder. Som journalister har vi alltid noe å lære, spesielt i møte med mennesker i sårbare situasjoner. At noen er villig til å dele sine erfaringer for at vi andre skal forstå hva som skjer på innsiden av institusjons-Norge er uvurderlig.

Vi i «Helene sjekker inn» føler stort ansvar når vi slipper inn i sykehuskorridorene- og terapirommene på norske institusjoner. Å vite at flesteparten av våre medvirkende er stolte, er godt. De opplevde at det hjalp dem selv og publikum. Noen få har hatt dårlige erfaringer. Vi er klar over det også. Det er leit, men vi lover at vi har lært av alle tilbakemeldingene vi har fått fra oppstart i 2016.

Det som ikke kom fram i forskernes VG-kronikk, men som er viktig å fortelle, er at vi i «Helene sjekker inn» har hatt kontakt med institusjonene og de medvirkende i tiden etter publisering. Vi har fått vite hvordan ledere, ansatte og medvirkende opplevde å ha NRK-teamet tett på over tid. Hva fungerte og hva føltes ikke greit i alle fasene fra research til opptak og publisering? Svarene har vi brukt for å justere og bedre arbeidsmetodene våre.

Allerede etter første sesong i 2016 lærte vi noe avgjørende: Vi måtte bli enda tydeligere på hvor intense dagene ville bli når kamerateam og programleder Helene Sandvig flyttet inn i fem dager. Du tåler mer når du vet hva som venter deg.

Vi oppdaget også at pasienter som ikke deltar foran kamera trenger vel så mye støtte og trygghet. Vil du ikke på TV er det vår plikt å sørge for at du føler deg sikker på at du aldri blir vist på TV, selv om kamera er i rommet sammen med deg. Å forstå at et nei til deltakelse ikke betyr dårligere behandling, må også gjentas av både oss og fagfolk på stedet.

Tillit er vår viktigste journalistiske metode. I alt vi sier og gjør må vi vise oss tilliten verdig. Det høres kanskje banalt ut, men det er sant.

Kan samfunnets sterke tro på verdien av åpenhet skygge for nyansene og kompleksiteten i det å være åpen, spør forskerne. I «Helene sjekker inn» hadde vi denne risikoen med oss hele tiden. Å fjerne all risiko er ikke mulig. Målet var å gjøre så grundig forarbeid at risikoen ved eksponering ble så liten som mulig.

God tid er vesentlig. Fra vi startet arbeidet med en episode og frem til den ble vist på TV gikk det mange måneder. Et informert samtykke til å delta er med andre ord ikke et ja eller nei der og da eller en underskrevet avtale, men en prosess og mange samtaler med både pasienter, fagpersoner og pårørende. De medvirkende må kunne svare på hvem som kjenner historien deres, reflektere over at bilder og tekst vil bli liggende på nett for evig tid og de må tåle at vi sjekker om det de sier er sant.

Alle medvirkende fikk se før episoden kom på TV. Ønsket de å endre noe var vi lydhøre. Ønsket de å trekke seg ble de tatt på alvor.

Vi har opplevd at noen har trukket seg før publisering. Et par stykker har tatt kontakt for anonymisering etter publisering. Virkeligheten forteller oss at selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre at medvirkende har forstått hva de er med på, har vi ingen garanti for at noen angrer. Det viktigste er at de som angrer blir hørt.

Selv om det kun er noen få av våre deltakere som sitter igjen med negative erfaringer går det inn på oss. De fortjener takk for at de våget å være ærlige på hva de opplevde som vondt både til oss og forskerne. Vi lover å bruke funnene fra studien til å gjøre journalistikken vår enda bedre.

Å minimere kostnadene for alle som modig deler sine historier med oss slutter vi aldri å brenne for.