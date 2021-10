Kommentar

En pris til demokratiets portvoktere

Av Shazia Majid

FIKK PRISEN: Maria Ressa taler til Foreign Correspondents Club i Hong Kong i 2019.

Når journalister trues, trues sannheten og dermed selve demokratiet. Årets Nobel fredspris er en av de viktigste i nyere tid.

Den filippinske Maria Ressa, og den russiske Dmitrij Muratov har fått Nobel fredspris for den viktige undersøkende journalistikken de har levert med livet på spill.

Årets vinnere er journalister, de er redaktører og de er to av de fremste frontkjemperne for sannhet og demokrati, mot undertrykkelse og tyranni.

Det er ofte det som står mellom en undertrykker og de undertrykkede. Mellom de mektige og maktesløse – en fri, og uredd presse. En terrier som biter seg fast i buksebenet til en autoritær leder. Og som forsøkes ristes løs. Med alle tenkelige midler. Men likevel ikke slipper taket.

Dagens pris er de modige journalisters pris. Pressefolk verden over, særlig i autoritære regimer, som formidler kvalitetsjournalistikk – med livet som innsats.

Og for hvis Maria Ressa og Dmitrij Muratov både er forbilder og budbringere – av håp.

I en tid hvor kampen mot falsk informasjon, trollfabrikker og algoritmer virker håpløs og overveldende. Er det vits, kan de gjerne spørre seg i fortvilte øyeblikk. Og det er da det betyr noe. Det Maria Ressa alltid pleier å si: «Hold the line».

At vi, journalister, sammen skal holde linjen. Mot politiske bøller. Mot de som vil undergrave den frie pressen og derigjennom selve demokratiet.

«Hvis du ikke har fakta, har du ikke sannheten. Har du ikke sannheten, har du ikke tillit. Og har du ikke tillit har du ikke demokrati», sa Ressa i et intervju med Aftenpostens Kristoffer Rønneberg under årskonferansen til Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP) i Oslo tidligere i år.

For noen av oss er det lett å holde linjen. Våre bøller har en annen valør. En annen makt. Våre institusjoner er mektige, vår presse er fri. Det er så mye lettere for norske journalister å gå makten etter i sømmene. Pressen i Norge er ufattelig privilegert. Det vitner om et sunt demokrati. Det vitner om fredstid.

Men krigen raser andre steder. Krigen raser for de modige prisvinnerne.

PRISVINNER: Dmitrij Muratov, redaktør i Novaja Gazeta, taler til parlamentet i Berlin i 2009.

Dmitrij Muratov grunnla Novaja Gazeta, nå sett på som den eneste helt uavhengige avisen i Russland. Han har mistet seks journalister. Drept for å ha gjort jobben sin.

Maria Ressa er blitt forsøkt kneblet, med alle midler, siden 2016. Da hun startet nettavisen Rappler.com. Hun og hennes journalister utfører gravende journalistikk mot president Duterte sine overgrep, blant annet mot landets rusavhengige. Flere tusen rusavhengige og narkoselgere er blitt drept på åpen gate av politifolk siden Duterte tok over makten.

Rappler faktasjekker Duterte med uforminsket styrke. På tross av at Ressa har ti arrestordre mot seg, er blitt holdt i arresten, er blitt saksøkt på absurde grunnlag, har utreiseforbud og har fått trollfabrikker mot seg. «Jeg har fått 90 hatmeldinger i timen på sosiale medier. Det er umulig å kjempe mot», sa hun i intervjuet med SKUP.

Det er den nye hverdagen pressen står i. Kampen kjempes på flere fronter. Regimer tar i bruk sosiale medier og trollfabrikker til å hetse og true journalister til stillhet.

Den nyere tid har vist hvilken dødelig potensial som finnes i falsk informasjon, løgn, konspirasjonsteorier, algoritmer og sosiale medier som Facebook og Twitter. Stormingen av kongressen i USA 6. januar i år ferskt i minne.

Vi står i en tid hvor man har falsk informasjon og løgn på den ene siden og fakta og sannheten på den andre siden. Regimer som vil utøve makt og kontroll uten å svare for seg. Mot en uavhengig presse hvor stadig flere journalister jobber med livet som innsats. Ikke bare i land som Filippinene og Russland, men også USA. Hvor man i kjølvannet av stormingen så at pressen ble fysisk angrepet av demonstranter.

Presseskiltet som en gang ble ansett som i folkets tjeneste, er nå blitt en rød klut for mobben. Også i vestlige demokratier.

De maktsyke frykter en fri presse. Skal makten konsentreres, må den tilranes. Og i informasjonens århundre, gjøres det ved å så tvil om sannhet og fakta. Det er ved å uthule tilliten til pressen. Det vet de autoritære.

Om det er amerikanernes Donald Trump, russernes Putin, filippinernes Rodrigo Duterte, polakkenes Andrzej Duda eller brasilianernes Jair Bolsonaro.

En pris til Dmitrij Muratov og Maria Ressa er derfor en pris til modige pressefolk over hele verden.

Det er en pris til min venn og kollega, brasilianske Daniela Pinheiro. Som var sjefredaktør i det prisvinnende magasinet Epoca, da en av hennes journalister lagde en kritisk sak om svigersønnen til Bolsonaro. Kort tid etter ble hun angrepet av presidenten og hans familie. Beskjeden fra eierne var klar, enten sier du opp, eller så publiserer du en offentlig beklagelse. Samtidig ble hennes adresse, og bilder av hennes barn publisert i sosiale medier. Pinheiro sa opp. Det krever ryggrad.

Nobelprisvinnerne har ryggrad av stål.

Men det trengs ytterligere forsterkninger. I dag kom det i form av fredsprisen.

«Makt og bøller vil aldri stanse om vi gir opp. Politiske bøller som truer journalister, er aldri fornøyde før en fullstendig kapitulasjon. Vi må holde linjen for hver eneste journalist som er under angrep. For et angrep på én er et angrep på alle», har Ressa sagt.

Ressa har rett. Derfor er Nobel fredsprisen riktig. Den er viktig. Og den vil mobilisere flere. Til å holde linjen. For demorakti, for fred – og mot udemokratiske krefter. I en tid, hvor det står ord mot ord.