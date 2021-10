ÆPNET POLITI: – Spørsmål er om vi som samfunn er villig til å bevæpne alle politibetjenter, ikke bare på jobb (hvor de har tilgang til våpen), men også på fritiden, i sivil, skriver Ole André Bråten.

Debatt

Nei, vi trenger ikke et bevæpnet politi i Norge

Vi skal være svært varsomme med å bruke enkeltsaker som argument for store endringer i samfunnet vårt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

OLE ANDRÉ BRÅTEN, kriseforsker og forfatter

Et ubevæpnet norsk politi forteller ikke bare om hvordan vi ser på sikkerhet - men forteller oss noe verdifullt om hvordan vi ser på hverandre.

Det verste utfallet en slik forferdelig hendelse - er at vi alle sammen blir mer redde. Vi vurderer nemlig risiko ut fra faktorene tilgjengelighet, representativitet og forankring. Den informasjonen som er tilgjengelig for oss - påvirker oss, naturlig nok.

Etter hendelsen på Kongsberg har vi sett eksempler på at barnehager har stengt ned og andre har rapportert om potensielle trusselsituasjoner.

les også Terrorforsker etterlyser bevæpnet politi

Gjennom pandemien har vi vist at vi er et robust samfunn som klarer å støtte hverandre, og møte krevende og vanskelig situasjoner. Når vi nå åpner opp samfunnet vårt har vi på kort tid opplevd to svært alvorlig hendelser – i Bergen og i Kongsberg.

Det er imidlertid ikke slik at vi kan forebygge hendelser som den i Bergen, ved at alle offentlig kontor bygges opp til et så høyt sikkerhetsnivå at ikke vi kan få tilgang til de tjenestene alle har krav på.

Løsningen er et bedre samarbeid mellom offentlige etater ettersom det er mange av de samme brukerne som utgjør den samme risikoen, om det er for ansatte i NAV, barnevernet eller helsevesenet. Vi har i Norge dessverre et svært høyt risikonivå for disse ansatte.

I hver kommune bør vi derfor etablere forpliktende samarbeidsarenaer, der politi, helse, sosial – men også oppvekst- og utdanningsektoren kan samarbeide tett om potensielle trusselpersoner. Dette kan også avdekke opptakt til hendelser som i Kongsberg.

Den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp benytter – betimelig – anledningen til å stille spørsmål om hvorfor norsk politi ikke er bevæpnet og mener at det er nødvendig for å håndtere situasjoner vi nettopp har stått i.

Her må vi imidlertid ha to forbehold, som både er dimensjonerende for debatten, men også forklarende.

les også Ydmyk politimester: - Viktig å være åpne

Første enhet som responderte var bevæpnet. Å argumentere for at norsk politi bør være bevæpnet ut fra denne saken - gir derfor få momenter å ta med videre. Vi vil nemlig oppleve flere slike situasjoner i tiden som kommer. Mens samfunnet har vært stengt ned - har mange fått mindre hjelp enn de ellers ville fått. Med den gledelige gjenåpningen - møter vi dessverre også nye trusler.

Den første (eller en av de første) som ble rammet i Kongsberg var politi. Sist vi opplevde det var absurd nok på Utøya. En politibetjent i sivil var den første som ble rammet av angrepet, fra en person vi ser likhetstrekk til i dag. Vi kommer dessverre til å møte flere slike situasjoner igjen.

Spørsmål er da om vi som samfunn er villig til å bevæpne alle politibetjenter, ikke bare på jobb (hvor de har tilgang til våpen), men også på fritiden, i sivil. På fotballtreningen, i butikken og på løpeturen. Det vil gi en stor effekt – og kunne ha avverget de to mest krevende hendelsene vi som samfunn har møtt de siste ti årene. Spørsmålet er om vi er villige til det.

Jeg kjente godt tjenestepersonen som var på Utøya. En mer uredd person har jeg aldri møtt. Han hadde dessverre dårlige odds i en utenkelig situasjon. Historiene fra Kongsberg forteller det samme. Politibetjenten i sivil, som ble skutt med en pil, som forsøkte å få tilfeldige forbipasserende til å evakuere.

For utfordringen vår når en krise rammer, er å forstå at det faktisk skjer. Det virker nemlig helt utenkelig. Like utenkelig som det var for de ansatte i nød- og beredskapsetater som rykket ut i går. Utfordringen vår i slike situasjoner er å forstå situasjonen, det vi kriseforskere kaller situasjonsforståelse.

les også Politiet om Kongsberg-siktedes motiv: Hypotesen sykdom er styrket

Her har vi mange gode verktøy vi vil få bruk for i årene som kommer. Politiets droneprosjekt er nettopp avsluttet, og små observasjonsplattformer er snart tilgjengelige for neste patrulje. En drone i luften ville ha vist at gjerningspersonen tok seg ut fra butikken. Politiet kunne derfor ha omdisponert sine ressurser og pågrepet mannen umiddelbart. Det er nemlig krevende å vurdere slike situasjoner. Som for mange år siden i Vestby, der bevæpnet politi konfronterte en bankraner. Skudd ble avfyrt, og gikk gjennom veggen og skadet et barn.

Skal vi bevæpne norsk politi er det mange valg som må tas. Det første er om man også skal være bevæpnet på fritiden, og om det skal være et krav. Det kunne avverget hendelsen i Kongsberg.

Samtidig vil behov for den siste gjenværende anbefalingen fra Gjørv-kommisjonen, en nasjonal operasjonssentral bli enda tydeligere når første enhet tidlig kan få en drone i luften. Vi kommer i fremtiden til å sitte med langt mer informasjon i slike situasjoner enn det vi gjør i dag, informasjon som må behandles meget hurtig i sanntid.

Frem til da er det avgjørende med godt samarbeid mellom helsevesenet og politiet. Den situasjonen vi opplevde nå, ønsker ingen av oss stå i igjen. Der hver kommune oppretter forpliktende samhandlingsarenaer, vil også denne type personer kunne følges tettere opp.

– –

Kronikkforfatteren har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen.