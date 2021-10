BEVISST MATVALG: – Stadig flere gjør som meg, og skaffer seg en fastbonde. Han leverer nylagte egg, grønnsaker i sesong, lam og svin i oppdelt eller foredlet form som for eksempel speket svinekjake. Og absolutt alt er økologisk, skriver Dagfinn Nordbø.

Dropp Nortura – skaff deg fastbonde!

For å spare noen småpenger skal hundrevis av arbeidsplasser i Steinkjer og på Jæren forsvinne. Nortura skal nemlig legge ned for å starte opp robotfabrikk på Østlandet, der alt kjøtt skal bli behandlet av roboter.

DAGFINN NORDBØ, forfatter, satiriker og matskribent

Hvor skal jeg i det hele tatt begynne?

Hadde Nortura fulgt med i timen, ville de forstått at trenden nå er at stadig flere folk etterspør identitet. Dette er en sterk mot-trend til det maskinmessige og sjelløse, som dominerer på verdensmarkedet, der lav pris og høy profitt er eneste mål.

Og hvem burde stå opp for kjøttfaget og produktenes egenverdi her i landet? Selvsagt Nortura, som eies av norske bønder.

Men nå gir de alt dette på båten. I stedet for å bygge relasjoner til kunder, butikker, restauranter, lokalt, regionalt og nasjonalt, skaper de robotprodukter. De gir altså blaffen i det håndverksmessige, at bonden har tilgang til sin egen slakter, og kundene får altså aldri oppleve at maten er vurdert og tilskjært av en fagperson, altså et menneske.

Å flytte produksjonen til et robotisert anlegg i Tønsberg vil gi null lokal forankring og null håndverksmessighet. Ingen av de som leverer dyrene kjenner slakteren, alt blir uniformt og likt. Det er Brave New World. Alt for å spare drøye 126 millioner, som er peanøtter i denne sammenhengen.

Hvem skal gidde å utdanne seg i kjøttfaget nå? Hvordan skal vi klare å rekruttere unge folk til å elske matfag, å bry seg om dyras velferd, og drive på en bærekraftig måte, når det hele reduseres til å sitte foran en skjerm og styre et dataprogram?

På et vis kan dette gi bra ny business for de som elsker å drive matproduksjon på den menneskelige måten, for eksempel de som leverer til rekoringene, og fastbønder som leverer på døren. Men ellers er det skandaløst, et nytt nummer i rekken av nedleggelser for å konkurrere på volum og lav pris - på markedet for dårlige og under middels gode produkter.

Hva er det Nortura egentlig vil? Jo, konkurrere med gigantene i Europa, som jevnt over har elendig dyrevelferd, høy bruk av antibiotika og enorme volumer som presser prisene ned til det fullstendig latterlige. Dyrevelferden har vi sett eksempler på her til lands også –. og mye kommer av det absurde prispresset.

Ta en runde på Youtube og omland (men vær også kritisk!) og sjekk kjøttfabrikker i Tyskland, for eksempel. Det er så stygt at det ikke er til å tro. For å presse prisene ned, blir dyrene regelrett mishandlet i hele sitt livsløp, og har en nedrig tilværelse som produsentene burde skamme seg dypt over å profitere på, og vi kunder burde selvsagt ikke kjøpe djevelskapen.

Når forsto industrien at de virkelig kunne presse prisene ned i de store kjøttfabrikkene? Jo: På femtitallet oppdaget man at antibiotika øker veksten av proteinvev. Kort forklart betyr det at hvis du dytter dyrene fulle av antibiotika, vokser de fortere. De oppnår slaktevekt på rekordtid, og profitten raser inn fordi kundene er hjernevasket via enorme reklamebudsjetter til å bare bry seg om én eneste ting: lav pris.

Her i landet klarte vi å bli kvitt narasin i kyllingforet ved å slå på tromme og bråke høyt og lenge, selv om ytterst få var klar over at narasinen ikke handlet om å forebygge sykdom - men å få det stakkars fjærkreet til å vokse abnormt fort, så det kunne rushes ut til butikkene en måned etter klekking.

For ti år siden ville Tine legge ned det eneste ysteriet i Gudbrandsdalen som lager Gudbrandsdalsost, for å spare noen usle kroner. En mer komplett idioti er det vanskelig å komme på. Spesielt når man eier en så utrolig sterk merkevare, en heilnorsk matskatt bygget opp over et århundre.

Galskapen ble heldigvis avverget, og brunosten fyker nå ut av hyllene som aldri før, det utvikles stadig nye varianter, og den eksporteres endog til Sør-Korea. Nå er det Norturas tur til å miste buksene i full offentlighet, mens kundene går i en helt annen retning.

Rekoringer spretter opp over hele landet, og har siden starten i 2017 fått over fem hundre tusen fornøyde brukere. Det har virkelig eksplodert. Og stadig flere gjør som undertegnede, og skaffer seg en fastbonde.

Han leverer nylagte egg, grønnsaker i sesong, lam og svin i oppdelt eller foredlet form som for eksempel speket svinekjake, i tillegg mel av alle typer som han får fra økoprodusent i Sverige, pluss risottoris, tomatpassata, linser og bønner. Og absolutt alt er økologisk.

Hver fjortende dag kjører han inn til byen fra Sokna og leverer på døra til kunder, som betaler med Vipps en gang i måneden. Dette er framtida. Vil vi ha et samfunn der all mat er helt lik, og fullstendig maskinprodusert? Nei!

Går du på Kiwi eller andre slike kjeder, kan de ingenting om mat. Nada. Det eneste de kan, er logistikk.

Michael Pollan er kåret til en av verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker. Han sier: Spis mat. Ikke for mye, og mest planter. Ikke spis noe bestemora di ikke ville gjenkjent som mat.

Og framfor alt: Ikke spis noe du har sett i en TV-reklame.