Leder

En tragisk femårsdag

Det er i dag fem år siden militæret i Myanmar iverksatte en blodig offensiv mot rohingyafolket.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Generalene avviser at massakrene, massevoldtektene og brannstiftelsene er en organisert forfølgelse av den muslimske minoriteten, og kaller de systematiske overgrepene «anti-terroraksjoner».

Verdenssamfunnet, anført av FN, er av en annen oppfatning – godt supplert med førstehånds bevis fra myanmarske soldater som har vitnet overfor Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ).

De har bekreftet innholdet i flere rapporter om massehenrettelser av rohingya-menn, voldtekter av deres kvinner, halshugging av eldre og tortur av barn i foreldrenes påsyn.

Soldatenes detaljerte tilståelser kan bli et vendepunkt i den pågående internasjonale etterforskningen om massedrapene av rohingyaer «bare» er tilfeldige krigsforbrytelser, eller om det er folkemord.

For en knapp måned siden avviste FNs høyeste domstol Myanmars innvendinger i saken og sier den vil behandle folkemordsaken mot militærregimet.

Myanmar har signert FNs folkemordkonvensjon, men avviser alle anklager, til tross for flere internasjonale undersøkelser som dokumenterer at mange hundre tusen rohingyaer er fordrevet, at landsbyene de bodde i er brent ned av myanmarske soldater, og at det beviselig er begått groteske og systematiske overgrep mot rohingyafolket.

TOK TIL GATENE: Fra en demonstrasjon i Myanmar i 2021.

Militærjuntaen: «Drep alle du ser!»

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, sier det nå er mer enn 1,1 millioner rohingya-flyktninger i nabolandet Bangladesh. OCHA, FN-organet som koordinerer humanitær innsats, anslår at 600 000 lever i undertrykkelse i Myanmar.

Ifølge Flyktninghjelpen (NRC) er 450 000 av flyktningbefolkningen barn og unge som står i fare for å bli en tapt generasjon. Redusert internasjonal oppmerksomhet og en nedgang i den økonomiske støtten til hjelpearbeidet har betydd færre utdannings- og arbeidsmuligheter for disse, fremholder NRC-generalsekretær Jan Egeland.

Som menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch skriver, er «ingen blitt holdt ansvarlig for de forbrytelser mot menneskeheten og tilfeller av folkemord som er begått mot rohingyaene». HRW mener at bekymrede regjeringer må bruke dette femårsminnet til å ta affære overfor generalene i Myanmar og sikre rettferdighet for rohingyaene.

I FENGSEL: Aung San Suu Kyi.

Femårsdagen for rohingyanes «krystallnatt» er også en dyster påminnelse om juntaens krig mot landets demokratiske bevegelse.

Siden militærkuppet i fjor skal mer enn 12 000 mennesker ha blitt drept av regimet. Landets valgte politiske leder, Aung San Suu Kyi, er kastet i fengsel, og fikk for bare en knapp uke siden forlenget straffen med ytterligere seks år.

Folkemord er ifølge FNs definisjon «handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe».

Hvis de 15 FN-oppnevnte dommerne i ICJ mener at det er det Myanmar-juntaen bedriver, vil neste runde utspille seg i Haags andre rettsinstans, Den internasjonale straffedomstolen (ICC).