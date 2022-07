PÅ KLIMAETS SIDE: – Selv om oljeskattepakken har gjort vondt verre, vil vi fortsette å jobbe for å stanse oljeleting, for en økt beskatning av petroleumssektoren og for investeringer i grønne næringer, skriver finanspolitisk talskvinne i SV, Kari Elisabeth Kaski.

Norsk politikk i oljetåken

Oljeskattepakken er fortellingen om hvordan norsk oljepolitikk gikk på en forhåndsvarslet, forutsigbar smell.

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant (SV)

Erna Solberg har helt rett. Tidligere i juni gikk hun ut i NRK og sa at oljeskattepakken Stortinget vedtok i 2020 var unødvendig.

«Dette må vi ta på kappen for at norsk politikk gjorde en feil, ved at man stimulerte for hardt på det tidspunktet», sier Solberg.

At «norsk politikk gjorde en feil» er imidlertid en stor ansvarsfraskrivelse. Det var Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre som gjorde feilen. Og det var mot bedre vitende, for det manglet ikke på advarsler.

Problemene oljeskattepakken skapte, var helt forutsigbare. Og ble advart mot, igjen og igjen, i mediene, i forhandlingsrommet, av departementet. Men oljeflertallet bukket under for oljelobbyistene.

Det var midt i de første månedene av covid-pandemien. Den økonomiske krisen skyllet over Norge og mye var usikkert. Man måtte ta beslutninger på tynt grunnlag, ja. Vi gjorde alle feil. Men vi forsøkte også, de fleste av oss, og ta til oss de rådene som kom fra fagfolk i møte med usikkerheten. Men da Ap, Sp, Frp og Solbergregjeringa vedtok rekordstor støttepakke til oljeselskapene lyttet partiene utelukkende til oljeindustrien, og ikke til finansdepartementet, landets fremste økonomiprofessorer eller miljøbevegelsen.

Forhandlingene om oljeskattepakken er det mest uansvarlige jeg har vært vitne til i min tid i politikken. Midt i en klimakrise der oljebransjen skal fases ut, vedtok man enorme skattegaver der oljebransjens lobbyister dikterte vilkårene.

Men oljepartiene gikk enda lenger. Man overbød hverandre i blodrus. Friinntekten (kompensasjonen til selskapene for utsatt fradrag på skatten) ble bydd opp med sikte på å gjøre ulønnsomme felt for samfunnet lønnsomme for selskapene. VG har omtalt at disse to prosjektene var Wisting og NOAKA. Og pakken ble rausere enn det oljenæringen selv hadde drømt om.

SV var en av få motstemmer i rommet. Vi mente at pakken ville bidra til å låse arbeid og kapital til petroleumsnæringen i lang tid fremover. Vi mente at det var svært stor usikkerhet knyttet til både etterspørselen etter og prisen på petroleum på både kort og lang sikt, og at endringene ville bidra til store feilinvesteringer i både et økonomisk perspektiv og et klima- og miljøperspektiv.

Dessverre fikk vi rett.

Oljeprisen gikk raskt opp igjen etter bunnen i april 2020. Allerede da støttepakken ble vedtatt av Stortinget var oljeprisen på vei opp igjen. Resultatet er bensin på bålet. Investeringene i petroleumssektoren som oljeskattepakken utløste har vært skyhøye. En for stor del av samfunnets kapital og arbeidskraft har blitt bundet opp i petroleumssektoren, og den nødvendige omstillingen av norsk økonomi og næringsliv uteblir selvsagt.

I skrivende stund er oljeprisen seks ganger så høy som den var på bunnpunktet i 2020.

Subsidiene beløper seg nå til 11 mrd. kroner, og regningen kan komme til å bli mye høyere. Gevinsten for selskapene etter deres egne beregningsmåter beregner seg til nærmere 60 milliarder! Det er enorme summer i ei tid hvor vi må omstille oss og bruke pengene på å stimulere de grønne næringene, ikke de rike fossile.

Og du og jeg betaler regningen: Den økte aktiviteten på sokkelen trekker opp rentebanen til Norges Bank og gir deg nå høyere rente på ditt boliglån.

Der de fleste landene som vi sammenligner oss med, har brukt pandemien til å styrke de grønne næringene og satse på omstilling, har Norge gjort det motsatte. Vi har ikke engang stoppet utviklingen – vi har gjort oss mer fossilavhengig enn vi var i 2019.

På bare få uker satte Stortinget til side et skatteregime og en oljepolitikk som har vært møysommelig bygget opp over tid, uten i det hele tatt å vurdere hvorvidt disse endringene var i tråd med våre klimamålsettinger eller konsekvensene med tanke på oljeavhengigheten i norsk økonomi. Fra kravene om en redningspakke ble fremmet av bransjen til det ble enighet om skattekuttene, var oljeprisen blitt doblet. Fallet i oljeprisen var et øyeblikksbilde, men fikk langvarige konsekvenser for Norge.

Den midlertidige oljeskattepakka er nemlig ikke særlig midlertidig. I praksis vil den gjelde for oljeinvesteringer fram mot slutten av dette tiåret. I løpet av denne stortingsperioden planlegges det for over 50 nye utbygginger på norsk sokkel. Mange av disse vil realiseres med kraftig offentlig støtte.

I mellomtiden skal Norge og verden nå noen veldig tøffe klimamål. For Norges del har oljeskattepakken i praksis vært en innrømmelse allerede nå om at man ikke jobber for å nå disse målene. Oljepartiene satser på at de ikke nås og jobber aktivt for å bryte målsettingene de i stor grad selv har vært med på å vedta.

Det er ikke for sent å gjøre noe med oljeskattepakken. Skadevirkningene på klima og norsk økonomi som følge av det midlertidige oljeskatteregimet må begrenses så mye som mulig. Det er fortsatt mulig å stramme inn ordningen og begrense skadevirkningene.

I mange år nå har den brede oljekonsensusen i norsk politikk – Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Sp – vært imot å øke petroleumsskatten når det går godt for oljebransjen. Man kommer med rituelle henvisninger til «stabile rammebetingelser» og «forutsigbarhet». Men når det gikk dårlig, var det ingen grenser for hva oljebransjen kunne få.

Innrømmelsen av at oljeskattepakken ble for raus er i det minste et signal om et stemningsskifte i oljepolitikken og at SVs posisjon er i ferd med å vinne terreng.

Selv om oljeskattepakken har gjort vondt verre, vil vi fortsette å jobbe for å stanse oljeleting, for en økt beskatning av petroleumssektoren og for investeringer i grønne næringer, slik at Norge og verden kan nå klimamålene og klare den grønne omstillingen av økonomien.