Putins press mot Norge

President Vladimir Putin svarer på de økonomiske sanksjonene ved å legge politisk press på vestlige land som Norge.

Når Russland truer med å skrote delelinjeavtalen innebærer det en alvorlig opptrapping av det politiske presset mot Norge. Kreml høyner innsatsen, uten å ha gode kort på hånden.

Situasjonen for det russiske gruvesamfunnet på Svalbard brukes som argument for at det russiske parlamentet, Dumaen, nå skal revurdere delelinjeavtalen med Norge.

Det russiske argumentet om at Norge hindrer forsyninger av mat og andre varer til den russiske befolkningen på Svalbard er ikke riktig. Det også feil at 400 russere i Barentsburg vil lide nød på grunn av en norsk blokade.

Det som er riktig er at Norge har stengt grensen ved Storskog for russisk veitransport av varer.

Norge følger med dette opp EUs femte sanksjonspakke mot Russland. De internasjonale sanksjonene kommer som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrepskrig i Ukraina.

I dagens situasjon er det helt på sin plass at Norge slutter opp om de internasjonale sanksjonene.

Utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Sergej Lavror undertegnet i 2010 delelinjeavtalen i Murmansk. I bakgrunnen statsminister Jens Stoltenberg og president Dmitrij Medvedev.

Norge har imidlertid gitt et unntak fra sanksjonene når det gjelder havneanløp på Svalbard.

Russland kan fortsatt bruke sjøveien fra Murmansk for å forsyne sine borgere i Barentsburg. Den norske regjeringen vil også vurdere å gi dispensasjon for russiske transportfly.

Den eneste vei som er stengt for Russland er å transporterer varer over grensen for videre frakt med skip fra Tromsø. Russland er fortsatt fullt i stand til å forsyne sine borgere med det de trenger.

Etter Russlands angrep på Ukraina har den norske regjeringens linje vært tydelig. Norge støtter Ukraina og tar del i sanksjonene mot landet som invaderte. Samtidig har regjeringen lagt vekt på å opprettholde et lavt spenningsnivå i nord, og opptre med forutsigbarhet og åpenhet i forhold til Russland.

Det er Russland som øker spenningen, ikke Norge.

Russiske hackergrupper har i senere tid angrepet norske myndigheter og selskaper. I forrige uke kritiserte det russiske utenriksdepartement Norge for situasjonen på Svalbard, og tirsdag kom nyheten om at Dumaen skal revurdere delelinjeavtalen.

Slik utsettes Norge for et utidig russisk press. De forsøker å ramme oss der de kan.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt forsikrer om at Norge står ved Svalbardtraktaten og at Russland kan sende forsyninger til den russiske bosetningen på øya.

Det er slik Kreml reagerer på vestlige økonomiske sanksjoner.

Det er verdt å minne om at disse er innført som et svar på Vladimir Putins angrepskrig.

Det var han som brøt freden og skapte en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa.

Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland er en historisk viktig avtale som ble inngått i 2010 og ratifisert året etter. Den bidrar til forutsigbarhet innenfor rammen av folkerettslige prinsipper.

Den er viktig for fiskerisamarbeidet og annen virksomhet i Barentshavet og Polhavet. Avtalen ble til i en tid med et bedre samarbeidsklima, men den er ikke mindre viktig nå som forholdet er blitt kjøligere. Derfor må avtalen bestå.

Norge følger Svalbardtraktaten. Russerne på Svalbard skal selvsagt få nødvendige forsyninger. Problemet er heller ikke vanskelig å løse, hvis Russland vil bruke de forsyningsruter som står åpne. Det viktigste er at Moskva står ved inngåtte avtaler med Norge.

