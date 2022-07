Kommentar

Dette grenser til et mirakel

SPEKTAKULÆRT: Bildene vises frem for folkemengden på Times Square i New York denne uken.

De første spektakulære bildene fra romteleskopet som forskerne har døpt James Webb, grenser til et mirakel.

Det setter en helt ny standard for hva vi kan «se» i universet.

Vi mennesker kan med det nye romteleskopet skue lenger ut i rommet og dermed også lenger tilbake i tid enn vi har vært i stand til tidligere.

Bildene er så fantastiske at det nå er glemt at James Webb-prosjektet ble 14 år forsinket og ble 28 ganger dyrere enn den opprinnelige prisen.

STEPHAN’S QUINTET: Bildet er satt sammen av nesten 1000 ulike bilder som viser disse fem galaksene. Romteleskopet gjør det mulig å zoome inn og se bilder av ulike bølgelengder i galaksene. Det skal gjøre det mulig å forstå sammensetningen og temperaturen på gassene.

Det er et svært og avansert speil som fanger opp lyset fra de første stjernene og galaksene som ble dannet etter Big Bang.

Etter å ha nådd banen rundt solen i en avstand på 1,5 millioner kilometer, justert de atten speilsegmentene, blitt kjølt ned og startet opp de fem instrumentene, sendte teleskopet de første testbildene.

For alle elskere av astronomi, astrofysikk og tilliggende herligheter har julaften kommet tidlig i år.

VANSKELIG Å FORSTÅ: Dette bildet skal være så detaljert at forskerne selv er usikre på hva de faktisk ser.

President Joe Biden var sprekkeferdig av stolthet da han fikk æren av å presentere de første bildene og beskriver det som «et nytt vindu» til universets historie.

– Vi kommer til å se lys fra de eldste galaksene, det eldste dokumenterte lyset i universet. Fra over 13 milliarder år siden. La meg si det igjen – 13 milliarder år. Det er vanske å forstå, innrømmet presidenten.

Det er utvilsomt vanskelig å forstå – det samme året som det er 50 år siden mennesket sist satte sin fot på månen.

Studiet av universets begynnelse blir en hovedoppgave for det nye teleskopet.

Ettersom universet er 13,8 milliarder år gammelt, kan vi bare lære noe om det ved å studere galakser der lyset har vært 10–13 milliarder år underveis. Det svake lyset fra aller tidligste galaksene.

STOLT: President Joe Biden.

Lyset fra de første stjernene og galaksene som ble dannet etter «Big Bang», finnes ikke lenger som synlig lys. Ettersom universet utvider seg, har dette lyset blitt strukket ut og er nå bare synlig som infrarød stråling.

Dermed blir teleskopet nærmest som en tidsmaskin som oss tilgang til hele universets historie.

Allerede på dag én leverte James Webb-teleskopet de dypeste og skarpeste bildene av vårt univers som noen gang er tatt.

Teleskopet øker også håpet om å finne planeter der det er grunnlag for liv. Vi snakker neppe om intelligent liv som i sciencefictionfilmer, men kanskje enkle organismer?

Uansett er dette ufattelig fascinerende.

Lyset har jo en ekstremt høy hastighet. Men bare avstanden blir lang nok, så tar det lang tid. Fra solen sender en lysstråle til den treffer oss her på Jorden, tar det drøyt åtte minutter.

Og for få år siden falt forskerne ned på at den Nordstjernen vi ser på nattehimmelen, er slik Nordstjernen så ut for 323 år siden.

Jo lenger inn i verdensrommet vi retter teleskopet, jo eldre er stjernene og galaksene. Dette skal det nye teleskopet hjelpe oss med.

BEDRE ENN NOENSINNE: Bildet til venstre viser et tidligere bilde av verdensrommet, mens bildet til høyre er det nyeste bildet som er tatt.

Det er en stor ingeniørkunst at James Webb-teleskopet i det hele tatt er i drift. For eksempel måtte den enorme solskjermen – omtrent like stor som en tennisbane – pakkes ned før oppskyting – og så foldes ut etter at teleskopet var kommet opp i rommet.

Den skal hjelpe til med å holde superkaldt siden instrumentene i teleskopet ikke vil kunne observere om det ikke er veldig kaldt.

Temperaturen på skyggesiden av solskjermen vil ligge på minus 225 grader. For ett av instrumentene er dette også for «varmt» og det skal kjøles ned til minus 266 grader ved hjelp av flytende helium.

Det er verdt å legge merke til at Norge også har sin del av æren for at Webb-teleskopet nå er i drift.

Norsk industri leverte teknologi til den europeiske bæreraketten Ariane 5, som James Webb-teleskopet ble skutt opp med. Både fra Kongsberg og Raufoss kom det deler.

Det snakkes om at satsingen på Webb har kostet nærmere 100 milliarder kroner.

Det er en av de dyreste vitenskapelige prosjekter som er blitt bygd, sammenlignbar med den 27 kilometer lange partikkelakseleratoren på partikkelfysikksenteret CERN i Sveits (som kostet knapt halvparten).

Om det er verdt det? Det får James Webb bevise de kommende årene.