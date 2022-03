NY VERDEN: – Vi lider alle av «glasnostalgi», lengten etter en tid der øst og vest fant sammen. Norge savner å ha en slags konstruktiv partner på andre siden av Grense Jakobselv. Men nå har et anstrengende naboforhold har gått fra kjølig til lave Kelvingrader, skriver kronikkforfatteren.

«Glasnostalgiens» farer

Vi kan ikke la «glasnostalgi» rundt gårsdagens gunstige forutsetninger lede oss til strategisk Alzheimer, med et liv i fortiden, desorientert om de skiftende omgivelsene rundt oss.

ANDERS G. ROMARHEIM, leder for Senter for Internasjonal sikkerhet ved

Institutt for forsvarsstudier

Vi lever i en ny verden etter Putins strategiske overfall på Ukraina. Alle skulle ønske det ikke skjedde. Men det må ikke forlede oss til ønsketenkning om hvordan det sikkerhetspolitiske landskapet rundt oss har degenerert. Norge er mindre sikkert i dag enn det var for en måned, ett år siden og ti år siden. Som Åge Aleksandersen livsfilosofisk uttrykte det: «svaran som æ gir dæ, e itj dæm æ hadd i går».

Vi lider alle av «glasnostalgi», lengten etter en tid der øst og vest fant sammen. Norge savner å ha en slags konstruktiv partner på andre siden av Grense Jakobselv. Der diplomati, dialog og søken etter minste felles multiplum i krevende saker er en meningsfull aktivitet. Per nå er omtrent det eneste vi har en omforent forståelse med Russland over, det at begge land vil ile til å redde sjøfolk i havsnød i nordområdene.

Det er tungt. Men et anstrengende naboforhold har gått fra kjølig til lave Kelvingrader. Det finnes ingen farbar rute for Putin tilbake til et høyspent, men stabilt balansepunkt. Putin er en løgnaktig despot. Han lyver til Vesten. Han lyver til det russiske folk. Han dreper ukrainske folk. Ingen diplomatisk garanti fra en dolkestøtende løgnhals er verdt papiret det er skrevet på. Vi kan aldri igjen stole på eller tro på Putin.

«Kan vi tro at det er sant?» spurte Jahn Teigen med håp om mildere vind fra øst. Nei. Ingenting er sant i det mediestengte Russland, utover Putins undertrykkelse og aggressive grunninstinkter. Samhandlingen med Russland kan først gjenopptas når han er vekk, uavhengig av om det er ett, fem eller ti år til. Bot og bedring kan bli lovet. Det må avslås, inntil hele Ukraina er fritt og forlatt av den russiske okkupasjonsmakten. Dette inkluderer Krim-halvøya som Desputin annekterte i sin forrige krig.

Med dette har Norges sikkerhetspolitiske situasjon utviklet seg fra vond til veldig vanskelig. Vi må opprettholde en skjør balanse i nord med suverenitetshevdelse og avskrekking gjennom kollektivt forsvar i NATO. For Finnmark er frontlinjen i nord, i en krig som ikke har startet, men som dessverre ikke lenger kan betraktes som et helt usannsynlig scenario.

Den tragiske krigen i Ukraina har tvunget fram en fornyet NATO-debatt i Norge, på venstresiden. Oslo SV har ikke til intensjon å bruke tid og krefter på å melde Norge ut av NATO. Til dette vil jeg si to ting. Det første er at vi går inn i en iskald krig av åpne konfrontasjoner med den hæren vi har, og de allierte vi har. Det er fysisk umulig, og russisk rulett med halvfullt magasin å legge om norsk forsvarspolitikk akkurat nå.

Dernest må et vesentlig moment om NATO fremheves. NATO er mer enn en militærallianse. NATO er et demokratisk verdifellesskap. Og NATO forblir – sine skavanker og feilsteg til tross – en suksess. Listen over tapte territorier underlagt NATOs kollektive forsvar gjennom historien tar 0 sekunder å lese gjennom. Ja, det gikk galt i Afghanistan. Alliansen forsøkte seg på noe den ikke var god til. Men som defensiv aktør i Europa fungerer alliansen utmerket for medlemslandene.

Nå lar ikke Putin seg lenger holde i sjakk. Hans militære flyter nå over sine grenser i ekspansiv jakt på nytt territorium, og å kue frie folk inn i en ufri samfunnsorden. Russisk storhet skal merkes, og det er enkelt å ta side. I en treffende formulering skrev Snorre Valen at «venstresiden skal stå opp for de svake, bekjempe urettferdighet og stå opp mot imperialisme. Dette er idealer som i utgangspunktet burde gjøre det umulig å rote seg vekk i et verdenssyn der et høyrenasjonalistisk diktaturs årelange herjing med et fritt, demokratisk naboland er noe som må observeres, tolkes, overforklares».

Imidlertid må man komme venstresiden i møte. Vi må kraftsamle sikkerhetspolitikken rundt noen håndfaste politiske realiteter. En av disse stammer fra venstresidens nedarvede USA-skepsis. Vi må fortjenestefullt pleie vår alliansetilknytning, i det vi beveger oss inn i et prekært sikkerhetspolitisk landskap. Men det er nødvendig å søke ytterligere kilder til norsk sikkerhet, i samkvem med nære nabostater

Som påpekt i VG i 2017 trenger Norge å utvikle en plan B. Og det er ingen tvil om «at tenkningen om alternativer til NATO som sikkerhetskilde har kommet lengst på venstresiden.»

Norge forblir inntil videre relativt trygt. «Det er ingen som vil dæ til livs no i natt,» sang Åge. Men dessverre gjelder ikke det samme menneskene i Mariupol og andre ukrainske byer. Norge er uforberedt, men for mange var Krim-annekteringen tilstrekkelig vekkerklokke for å for at bjørnen var ferdig med dvalen.

I en slik tid må ikke «glasnostalgi» rundt gårsdagens gunstige forutsetninger lede oss til strategisk Alzheimer, med et liv i fortiden, desorientert om de skiftende omgivelsene rundt oss.