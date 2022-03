Kommentar

Krigen gjør alt fra brød til bensin dyrere

Av Astrid Meland

DYRERE: Kornvarer, strøm og bensin.

Vi har relativt lite å klage på her oppe i nord, men når brødprisen går opp i Norge, betyr det matvaremangel i fattigere land.

Ukrainske bønder skulle holdt på med våronn nå. I den svarte, grøderike jorden produseres vanligvis mat til hele verden. Men skal de få sådd noe nå, trengs det våpenhvile. Dernest minerydding.

Det er andre enn nordmenn som lider i denne krigen. Men vi merker det også i dagliglivet vårt.

Enkelte varer kan bli dobbelt så dyre sa professor ved Handelshøyskolen Ola Grytten til VGTV torsdag.

– Vi er i en svært alvorlig situasjon i det globale matvaremarkedet. Og vi er ikke selvforsynt i Norge. Jeg tror det blir mye dyrere også her, sa Håkon Mageli i Orkla da jeg ringte ham torsdag.

PUMPEPRISER PÅ 30 TIL 40 KRONER: Energianalytikere spår ekstremt dyr bensin fremover. Oljeprisene har satt rekord etter krigsutbruddet.

For fattigere land er dette alvor. Libanon importerer nesten all hveten sin fra Ukraina. Armenia får sin fra Russland. I 2008 førte høye hveteprisene til protester både i Afrika, Latin-Amerika og Asia.

Norge kjøper for eksempel pasta, olje og mais fra utlandet. Vi kan også forvente at alt fra mandler, aprikoser, nøtter, kaffe, frø, nikkel og kull blir dyrt.

DYRERE: Byggevare er ventet å bli dyrere som følge av krigen. Både Russland og Hviterussland er store på trelast. Ifølge NRK regner Optimera som har rundt 140 Montér-butikker med opptil 20 prosent prisøkning.

I tillegg har krigen gitt rekordhøy oljepris, som gjør at alt med olje blir dyerere. For eksempel bensin og plast.

Årsaken er at Russland produserer en god porsjon av verdens forbruk. Nå er det mange land som ikke vil ikke kjøpe olje herfra. Rederier ikke vil frakte den og forsikringsselskaper vil ikke forsikre fraktene. USA og Storbritannia har bestemt seg for å boikotte russisk olje for å ramme Putin hardere.

Pumpeprisen kan i verste tilfelle bli opp til 40 kroner til sommeren, sa analytiker Per Magnus Nysveen i Rystad Energi til Dagsnytt 18 torsdag.

STOR PÅ SOLSIKKE: Ukraina dyrker vanligvis også solsikke som brukes til å lage solsikkefrø og solsikkeolje.

Hva er det egentlig som skjer med verden?

Vi er i en «en perfekt storm» hvor det meste som kan gå galt gjør det. Ikke nok med at det er tørke i California, og pandemi i Asia. Krigen kommer på toppen.

Allerede før Putin invaderte Ukraina hadde vi rekordhøye priser, varemangel og store forsinkelser.

For verden var gått i dvale under pandemien. Produksjon stengte ned. Folk ble permittert.

LENGER VENTETID: Bilproduksjonen var forsinket også før krigen. Nå går det ut over elbiler fordi mange deler kommer fra ukrainske underleverandører.

Da vi åpnet igjen, gikk det en kule varmt. Mange hadde spart penger fordi de hverken hadde dratt til Syden, vært ute og spist eller utvidet garderoben.

Nå skulle vi ta igjen det tapte. Flere land kom med stimuleringspakker for å få fart på sakene.

Samlebåndene ble rødglødende, folk ventet på elbiler, trampoliner og telefoner. Bedriftene fikk ikke tak i nok ansatte eller nok billig energi.

I verdens havner hopet stadig dyrere containerne seg opp fordi det ikke var nok folk og lastebilsjåfører til å håndtere alle varene.

Det var kork i verdensmarkedet. Så kom krigen.

En allerede rekordhøy gasspris ble absurd høy. Oljeprisen satte også nye rekorder.

SINKES: Audi meldte nylig om at de mangler deler ved sin fabrikk i Ungarn, som de før krigen har fått fra Ukraina.

Fremover kan de høye energiprisene føre til at produksjon legges ned. Bedrifter vil gå konkurs eller måtte permittere, fordi de ikke kan drive lønnsomt med så høye kostnader.

For norske bønder betyr økte matvarepriser høyere inntekter, men problemet her er mangel på kunstgjødsel, dyrere diesel og strøm.

Men som vanlig vil det nok gå bra i Norge. Strømregningen skal vi få hjelp til frem til neste år. Finansministeren har til og med antydet at han vil hjelpe oss med å betale for bensinen nå.

Slik er det ikke i andre land. De har ikke råd. Energikrisen ville dessuten blitt enda verre om alle skulle subsidiere det som det er mangel på.

Norge kan håpe på en god avling i år. Og på oljepenger. I fattige land handler det fort om å overleve.