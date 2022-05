Leder

Må få svar i Sjøvold-saken

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold er i trøbbel.

Hva fortalte egentlig PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sine sjefer om de ulovlige våpnene han hadde hatt på kontoret? Justisdepartementet nekter innsyn i Sjøvolds egen redegjørelse.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Etter at VG høsten 2019 avslørte at PST-sjefen i sju år hadde oppbevart våpen ulovlig, ba daværende justisminister Jøran Kallmyr om en skriftlig redegjørelse fra Sjøvold.

Til VG forklarte Sjøvold den gangen at han hadde oppbevart våpnene “i godkjente skap”, og at de var levert inn under et våpenamnesti.

Politiets spesialenhet igangsatte etterforskning av PST-sjefen. Her ble det avdekket at Sjøvold ikke hadde oppbevart de tre våpnene på godkjent vis, slik han hadde sagt til VG. Tvert om, hadde han hatt dem i skuffer og skap på kontoret, der han til enhver tid jobbet.

Gjennom disse årene hadde han arbeidet flere steder, blant annet i Justisdepartementet. Sjøvold ble sommeren 2020 ilagt en bot på 50.000 kroner for ulovlig oppbevaring og besittelse av våpen.

Gikk til en underordnet

Etterforskningen avdekket også at Sjøvold ikke hadde levert inn våpnene under et våpenamnesti, slik han hadde fortalt VG. Tvert om, viser det seg nå at han, mens han var politimester i Oslo, hadde gått til en underordnet og bedt ham bli kvitt våpnene.

Denne mannen hadde tatt saken videre til en saksbehandler på våpenkontoret. Saksbehandleren opplevde massivt press fra sjefer og kollegaer for å hjelpe politimesteren med å bli kvitt våpnene - ved å gå utenom fastsatte lover og regler for våpeninnlevering. Han er i dag 100 prosent ufør.

Daværende justisminister Jøran Kallmyr ba om en skriftlig redegjørelse fra PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Spesialenhetens etterforskning og Sjøvolds egen forklaring til VG spriker på vesentlige punkter. VG har lenge spurt både Justisdepartementet og Sjøvold selv om hva han forklarte sine foresatte i Justisdepartementet.

En av de mest betrodde

Fastholdt han sin første forklaring, den han hadde gitt til VG, om at han hadde oppbevart våpnene i godkjente skap, og at de var levert inn under et våpenamnesti? Eller fortalte han det som senere kom frem under etterforskningen, om at våpnene hverken var oppbevart i godkjente skap, eller levert inn under et amnesti?

Disse spørsmålene får vi ikke svar på.

Justisdepartementet begrunner dette med at opplysningene er underlagt taushetsplikt, og henviser til Sikkerhetsloven. Det holder ikke. Redegjørelsen som kan avklare om PST-sjefen har forklart seg uriktig for sin arbeidsgiver i en sak som dette, kan ikke betegnes som “sikkerhetsgradert informasjon”.

Denne saken handler ikke om rikets sikkerhet. Den handler om tilliten til person i en av de mest betrodde stillingene vi har i vårt samfunn. PST-sjefen er avhengig av tillit. Både fra sine overordnede. Og fra det samfunnet han er satt til å tjene.