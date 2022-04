REFORMREVERSERING: – Dersom man reiser ut i landet og snakker med ansatte og lokale juridiske fagmiljøer, vil man se at det ikke er enstemmighet i fagmiljøene, skriver Sp-politikeren.

Domstolsreformen: − Vi må lytte til flere!

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik skriver i en VG-kronikk at «politikeres kunnskapsforakt er farlig», og tillegger Senterpartiet holdninger det ikke er grunnlag for.

ELSE MARIE RØDBY, stortingsrepresentant (Sp)

Kritikken som er fremført mot sentrale fagmiljø når det gjelder domstolsreformen handler ikke om kunnskapsforakt, den handler om å være åpne for at ikke alle deler av fagmiljøet har nådd like godt frem i ordskiftet om domstolsreformen.

Å utvide gruppen som kan komme med innspill og delta i debatten slik regjeringen har gjort gjennom høringsrunden, må sies å være det motsatte av kunnskapsforakt. Det er her Thorsvik bommer i sin kritikk.

Hvordan vi organiserer en kritisk samfunnsfunksjon som domstolene, er åpenbart et politisk spørsmål. Da må faglige råd og andre hensyn virke sammen – det motsatte kalles teknokrati. Man kunne kanskje heller si at enkelte politikeres forakt for at andre enn de etablerte fagmiljøene er meningsberettiget er farlig.

Det er ikke grunnlag for å fremstille fagmiljøene som så samlet som Thorsvik gjør. Dersom man ser på høringssvarene som har kommet inn om gjenoppretting av selvstendige domstoler, dersom man reiser ut i landet og snakker med ansatte og lokale juridiske fagmiljøer, vil man se at det ikke er enstemmighet i fagmiljøene.

De faglige rådene er delt og de er også ulike i ulike deler av landet, særlig blir dette tydelig i høringssvar fra deler av landet der avstand er en viktig faktor.

Når Thorsvik trekker frem domstolsreformen som distriktspolitikk er det derfor vanskelig å ta dette på alvor. En rekke ansatte i domstolene har allerede varslet at reformen har ført til økt avstand til folk, og at de som bor langt fra domstolen får dårligere oppfølging.

Rettsstedene oppleves ikke å være likeverdige slik det var forutsatt, med store geografiske avstander og for mange rettssteder å lede. Det er også pekt på at ordningen med rettssteder uten stedlig ledelse ikke var tilfredsstillende utredet på forhånd.

Til slutt trekker Thorsvik frem barns rettssikkerhet. Vi skal ta godt vare på barn som må møte rettssystemet vårt, det er det bred enighet om. Det er likevel ingen undersøkelser, heller ikke Riksrevisjonens rapport fra 2019, som viser at barnesaker fikk dårligere behandling i de små og mellomstore domstolene i den tidligere strukturen.

I alle barnesaker deltar en barnefaglig sakkyndig, normalt en psykolog, som bistår både partene og dommeren med å løse saken, og sakene er gjennomgående ikke gjenstand for kompliserte juridiske vurderinger.

At effektivitet og saksbehandlingstid spiller en rolle i barnesakene er riktig, men det er ikke påvist sammenheng mellom større effektivitet og større domstoler.

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder rettssikkerhet. Vi har gode dommere og det fattes avgjørelser av høy kvalitet i både små og store domstoler over hele landet. Det er en verdi og en kvalitet vi skal ta vare på. For å lykkes med det tror vi det er klokt å lytte – til en større bredde av fagfolk og fagmiljøer.

Det er etter vårt syn ikke det samme som kunnskapsforakt, det er selve kjernen i et folkestyre.