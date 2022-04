NY KURS: – De neste årene vil vi legge fram flere forslag for å styrke fellesskolen og barnehagen, stoppe privatisering, oppsplitting og sentralisering av utdanningssystemet, og øke de folkevalgtes innflytelse, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna, er på et besøk på (offentlige) Rosenholm skole i Oslo.

En ny kurs i skole- og barnehagepolitikken

En forutsetning for at Norge skal være et land med små forskjeller og høy tillit, er en sterk offentlig fellesskole og et godt barnehagetilbud, hvor barn og unge med ulik bakgrunn møtes og lærer sammen. Derfor strammer vi inn reglene for privatskoler og private barnehager.

TONJE BRENNA, kunnskapsminister (Ap)

Det norske samfunnet blir stadig mer mangfoldig. Skal fremtidige generasjoner utvikle respekt og toleranse for ulike kulturer, må klasserommene speile dette mangfoldet. Når det ikke skjer, får vi et samfunn med større forskjeller og mindre tillit.

Derfor er det et tankekors at den viktigste utdanningsreformen de borgerlige partiene har gjennomført de siste tiårene, er oppsplitting og privatisering av den norske fellesskolen.

Hver eneste måned, de siste ti åra, har Norge fått én ny privatskole. Samtidig har det blitt tre færre offentlige skoler. Vi har Nordens høyeste andel private barnehager. I mange kommuner er private barnehager i flertall.

Vi er i en situasjon der folkevalgte ikke har mulighet til å gjennomføre den barnehagepolitikken som velgerne på demokratisk vis har stemt frem. Rett og slett fordi beslutningene om barnehagene tas i styrerommene og ikke i kommunestyrene.

Dette kan ikke fortsette. Nå må vi ta tilbake kontrollen. Og det haster. Derfor har jeg på mine første måneder som kunnskapsminister prioritert å lage forslag til ny privatskolelov og helt nye regler for private barnehager.

Norsk barnehagepolitikk er egentlig en suksesshistorie: Siden barnehageforliket i 2003 har vi fått på plass 5500 barnehager over hele landet. I dag går ni av ti barn i barnehage. Dette er helt avgjørende for likestilling mellom kvinner og menn, for høy yrkesdeltagelse og for å gi barn en hverdag preget av lek og vennskap.

Men de siste årene har vi fått dokumentert at sektoren ikke utvikler seg slik vi ønsker:

• Utenlandske investorer har kjøpt seg inn på eiersiden.

• Private barnehager har i mange år gått med milliardoverskudd og tatt ut store gevinster ved salg av eiendom.

• Lønnsomheten for mange private barnehager er for høy, samtidig som barnehagene har høy gjeld.

• Dagens regler gjør det nærmest umulig å se om offentlige tilskudd går til barnehagedrift.

Vi skal ha private barnehager, og det skal være mulig å drive forsvarlig og godt som privat virksomhet. Men vi må vite at offentlige tilskudd og foreldrebetaling faktisk går til ungene, ikke til profitt for eierne. Pengene vi bevilger til barnehage, må gå til barnehage.

Derfor foreslår vi følgende: For det første vil vi lovfeste at alle private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt. Det gjør det mulig å se om offentlige tilskudd og foreldrebetaling faktisk går til barnehagedrift. I dag kan en barnehagekjede drive 100 barnehager uten at hver enkelt barnehage trenger å levere fullstendig regnskap. Det gjør det umulig å følge pengestrømmen.

For det andre vil vi ha et forbud mot annen virksomhet sammen med barnehagen. Det vil sikre at offentlige tilskudd ikke brukes til å subsidiere for eksempel eiendomsdrift, sykehjem og gårdsdrift.

For det tredje vil vi ha et forbud mot å ta opp lån andre steder enn i bank, for å sikre barnehagen ikke tar opp lån de ikke trenger for barnehagedriften.

For det fjerde vil vi også innføre meldeplikt ved salg og andre organisatoriske endringer. Det handler om å ha kontroll og oversikt, og mulighet for kommunen til å vurdere å kjøpe selv.

I Norge har vi tidligere ført lite tilsyn med økonomien i private barnehager. I januar fikk vi på plass et eget økonomisk tilsyn. De nye kravene vil sikre tilsynet de verktøyene de trenger for å påse at skattebetalernes penger går til barna.

For privatskolene foreslår vi nå å erstatte «friskoleloven» med en «privatskolelov». Friskoler er et politisk konstruert begrep. La oss kalle en spade for en spade. Det er ikke slik at de private skolene er «fri» mens den offentlige skolen er «ufri».

Privatskoler er 85 prosent finansiert av det offentlige og de skal følge norske lover. Også i offentlige skoler er det store muligheter til å gi elevene et mer variert skoletilbud, det gjelder ikke bare privatskolene.

Vi fjerner muligheten til å opprette to typer privatskoler som den borgerlige regjeringen introduserte i 2015. Dette gjelder profilskoler og yrkesfagskoler. I praksis ligner disse to skoleslagene i større og større grad de offentlige skolene. Elever som tidligere har møttes i de samme klasserommene, deler seg nå etter lommebok, talent og interesser.

Vi viderefører muligheten for å få godkjent skoler som representerer et supplement til den offentlige skolen, for eksempel en anerkjent pedagogisk retning. Med andre ord går vi tilbake til privatskoleforliket Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF inngikk i 2007.

Disse grepene med ny privatskolelov og endringer i barnehageloven, gjør vi for å ta tilbake kontrollen. Fordi alle barn fortjener et godt barnehage- og skoletilbud. Det bør være unødvendig at familier i Norge betaler opp mot 300.000 kroner for et grunnskoleløp.

Vår felles skole skal romme alle våre barn og unge. De store pengene og kloke hodene bør brukes på nettopp det.

Men vi gis oss ikke her. De neste årene vil vi legge fram flere forslag for å styrke fellesskolen og barnehagen, stoppe privatisering, oppsplitting og sentralisering av utdanningssystemet, og øke de folkevalgtes innflytelse.

Fordi vi vil bevare tilliten og mulighetene. Og fordi alle våre barn og unge fortjener en god start i livet, uavhengig av foreldrenes økonomi, talenter og interesser.