Livet i hamsterhjulet

Nylig ble det kjent at en stor andel småbarnsmødre tar ulønnet permisjon mens ungene er små. Kombinasjonen lønnsarbeid og familieliv er et stadig tilbakevendende tema, ofte med mange og sterke følelser. Det er ikke så rart: Den dreier seg om hensynet til dem vi er aller mest glad i – barna våre.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

Jeg husker for noen år tilbake, da ungene mine var små. Barnas far og jeg hastet fram og tilbake: mellom barnehage og jobb, mellom arbeidsplass og nødvendige ærender.

Vi tøyde oss som en strikk mellom alle forpliktelsene: pakket barnehagesekker, smurte matpakker, satte unger inn i og ut av bilen, tok dem med inn i og ut av butikker, vasket tøy, laget mat, ryddet og holdt orden. Det var et stress og en kamp mot klokka. Når ungene la seg om kvelden, sovnet vi ofte utslitt foran tv-en.

Mange småbarnsforeldre kjenner seg nok igjen i beskrivelsen. Tidsklemma ble det kalt for noen år siden, å løpe i hamsterhjulet er et uttrykk som brukes i dag.

Selv var vi heldige. Vi hadde økonomi til å jobbe redusert stilling, og vi hadde yrker der det lot seg gjøre. Begge to, både mor og far. Min mann og jeg delte foreldrepermisjonene, og vi vekslet mellom å jobbe heltid og deltid, kombinert med redusert plass i barnehage. Det ga ungene roligere dager, og det ga oss foreldre tid til barna våre. Det er vi glade for i dag.

Debatten om likestilling har rast etter at NAVs foreldrepengeundersøkelse nylig ble lagt fram. Den viser en sterk økning i andelen småbarnsmødre som tar ulønnet permisjon for å være hjemme med ungene sine. Forklaringa som en del bruker, er tredelinga av svangerskapspermisjonen: Når menn tar pappapermisjon, opplever mødrene at de får for lite tid med barna.

En fare for likestillinga, er det kalt av en del. Disse kvinnene presenteres ofte som bakstreverske og konservative, en trussel mot idealet om likestilling mellom kjønnene. Men er det virkelig så enkelt?

Likestilling er krevende saker. For kvinner har likestillinga medført noen dilemmaer: Å være likestilt har ofte krevd ei innordning på menns premisser. I arbeidslivet har det vært tydelig. Heltidsstillinger er blitt normen. Menns tradisjonelle arbeidsliv har blitt idealet alle må forholde seg til. «Arbeidslinja» kalles det gjerne.

Dette er et resultat av historiske endringer. I det før-industrielle samfunnet – på familiedrevne gårder, verksteder og butikker – var det mulig å kombinere arbeidsoppgavene med barnepass. Det ble vanskeligere utover på 1800-tallet, da det moderne lønnsarbeidet vokste fram. Da ble arbeidsplass og hjem skilt fra hverandre.

Mennenes arbeid foregikk ikke lenger i den samme bygning som de bodde. Arbeidsdeling mellom menn og kvinner ble et resultat av det. Hjemmeværende husmødre ble løsninga på familienes behov for omsorg for barn og gamle. At kvinnene ble hjemme med hus- og omsorgsarbeid var dermed svaret på samfunnets modernisering, slik historikeren Kari Melby har vist i innsiktsfulle analyser av 1900-tallets kjønnsarbeidsdeling. Kvinnene trengtes hjemme i ei tid der det fortsatt ikke fantes barnehager.

På 1970-tallet steg kvinners yrkesaktivitet. Da hadde mennenes lønnsarbeid utviklet seg til å bli «det normale» og «riktige», det kvinner måtte forholde seg til. Heltidsarbeid ble normen. En rekke goder i samfunnet, som trygdeordninger, sykepenger og pensjonspoeng, var knyttet til yrkesaktivitet. For å oppnå dem, måtte kvinner gå inn i arbeidslivet og tilpasse seg de tradisjonene som var utviklet.

Selv med barnehager og gode permisjonsordninger er det ikke til å komme bort fra at det er krevende å kombinere familie og jobb. I stor grad har det vært kvinnene som har representert løsningen på disse utfordringene. De har i størst grad jobbet deltid, de har tatt ut sykedager når ungene har hostet og snufset, og de har hastet mellom hjem og jobb for å få hverdagene til å henge sammen. De har vært hamstrene i hamsterhjulet.

Sterke likhetsidealer kan gjøre det vanskelige å akseptere og håndtere forskjeller. For hvis kvinner skal være like menn, hvordan kan det som oppfattes som kvinners interesser, evner og særegenheter bli ivaretatt?

Men også det motsatte valget har sine utfordringer. Ved å insistere på kjønnsforskjell, blir kvinner underordnet mennene. De blir forskjellige, og de blir mindre verdt. Det skjer både billedlig og helt konkret: deltidsarbeidende kvinner straffes økonomisk når det gjelder ulike rettigheter og goder.

Dette skaper vanskelige avveininger: «likhet» blir på menns premisser, mens ønsket om «forskjell» samtidig innebærer ei underordning. Dette dilemmaet fanger kvinner i ei felle, i alle fall tilsynelatende.

For menn finnes det tilsvarende dilemmaet i mindre grad. «Likhet» og likestilling skjer på mennenes premisser: Det er kvinner som tilpasser seg og blir «lik» eller «forskjellig» fra menn, ikke omvendt. Det er menn som er normen. Når menn går inn på kvinners domener, presenteres det heller ofte som at de representerer en positiv forskjell.

I offentlig debatt og i populærkulturen finnes en rekke stereotypier som spiller på dette. Kvinner som prioriterer jobb og karriere kan bli harselert med og latterliggjort: Hun er Tårnfrid, ei kvinne som knapt ser ungene og familien sin.

Den omvendte figuren er ei latterlig hønemor, en rosablogger opptatt av perfeksjon. Freshe og fancy matpakker til skolelunsjen. Flotte, hjemmebakte kaker til barnebursdager. Toro pulverpakker, liksom? Nei, kun det beste er godt nok til hennes unger! Damned it if you do, damned it if you don’t.

Denne likhets-/forskjellsproblematikken har vært et kjent tema innen historisk og samfunnsvitenskapelig forskning på kjønn. Det er vist en rekke eksempler på de krevende valgsituasjonene kvinner kan komme opp i.

Men det er også påpekt at temaet må håndteres med språklig presisjon. Det er lett å blande sammen de ulike nivåene begrepet «likhet» brukes om: snakker en om like egenskaper og evner, eller om like rettigheter og plikter?

Kvinnene som har permisjoner eller jobber redusert stilling kan ses som en protest mot dette likhetsdilemmaet. Deres valg trenger ikke å bli sett som bakstreversk, antifeministisk eller konservativt.

Tvert imot: Det er mulig å forstå det som en radikal protest mot ei likestilling som skjer på menns premisser.

Kvinnenes permisjoner kan ses som et rop: JA! Vi vil ha likestilling når det gjelder rettigheter og goder, men NEI! Vi vil ikke ofre familielivet og tida med ungene våre. Deres valg kan ses som en protest mot livet i hamsterhjulet. De har nektet å tilpasse seg og innordne seg arbeidslivets strenge krav, der ideen om heltidsstilling gjennom et langt liv er normen.

Samtidig: For å få likestilling på kvinners premisser trengs tiltak på systemnivå. En løser ikke disse utfordringene bare på individnivå, i den enkelte familie. Det trengs politiske svar for å bedre balansen mellom arbeid og familieliv.

Disse kvinnene trengs på barrikaden for å kjempe fram sekstimersdagen, lengre ferieordninger for småbarnsfamilier, mer fleksible barnehageordninger og gode permisjonsordninger for både menn og kvinner.

En løser ikke likhets-/forskjellsdilemmaet med endringer bare for ett kjønn.