Studentene i bakerste rekke

Universiteter og høyskoler har vært altfor trege med å tilby fysisk undervisning til studenter – selv etter at coronarestriksjonene er blitt lettet. Det er uholdbart.

13. januar ble det lettelser i coronarestriksjoner. Myndighetene opphevet krav om digital undervisning og eksamen. Samtidig kom en klar anbefaling til universiteter, høyskoler og fagskoler:

Legg til rette for mer fysisk undervisning. Hovedregelen er at alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus.

To uker etter, er bygningene åpne, men den fysiske undervisningen mer eller mindre fraværende. Mange studenter sitter fortsatt hjemme. Undervisningen foregår digitalt – i strid med myndighetenes anbefalinger.

Dette på tross av at studenter er en av gruppene som har vært hardest rammet av coronarestriksjonene. Mange unge mennesker har sittet alene på hybler, de er blitt fratatt muligheten til å danne seg nettverk, venner og minner. I tillegg til å være langt unna familie og venner.

Forskning fra pandemiåret 2021 viser at halvparten av studentene er ensomme. Omtrent like mange sliter psykisk, verst er det for de yngste. Syv av ti oppgir i tillegg at de er misfornøyde med undervisningen. De har lært mindre og hatt mindre motivasjon grunnet digital undervisning.

Dette er alvorlig for de titusener som er rammet. Mye av landets coronastrategi har gått ut på å skåne barn og unge. Når tiltaksnivået har endret seg i skolen fra rød til gult til grønt nivå, har ikke skoler og videregående skoler ventet i dager og uker før de har tilrettelagt for at elevene kan komme tilbake på skolen.

Det er blitt igangsatt omfattende arbeid for å lage kohorter, påse at avstand blir holdt, enkelte skoler har hatt coronaverter – alt for å kunne holde elevene så mye som mulig på skolen.

For studentenes del har flere institusjoner fortsatt med digital undervisning, selv etter at slik undervisning ikke lenger var nødvendig. Eksempler på dette finner vi blant annet i Oslo. Hvor fysiske undervisning på enkelte studier ved Universitetet i Oslo er kommet i gang denne uken. Mens BI-Oslo for eksempel kaller inn til undervisning for heltidsstudenter i uke 5.

Det er både tids- og ressurskrevende å tilrettelegge for undervisning under de krav som stilles til avstand og smittevern. Men det er lærestedenes ansvar å tilrettelegge. Det har i snart tre uker vært lov å ha 200 personer i auditorier og 30 personer i mindre grupper.

Så er det også slik at enkelte studenter foretrekker digital undervisning.

Men etter de to krevende årene våre unge har vært gjennom, er det uholdbart å beholde den sosiale nedstengingen en dag lenger enn absolutt nødvendig. Studenter skulle vært på campus for lenge siden.

Utdanningsinstitusjoner har vært altfor trege både i å kaste seg rundt for studentene, og å motivere dem til å komme tilbake. Det er en jobb de ikke kan være fornøyde med.