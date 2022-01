THE GREATEST: Muhammad Ali, her etter å knocket ut den tidligere verdensmesteren Sonny Liston i Lewiston, Maine i 1965. – Det var en gang Muhammad Alis verden. Det var han som eide den. Før han til slutt tapte den, skriver kronikkforfatteren.

Mesternes mesterverk

Hvorfor blir møtet mellom dokumentarfilm-mester Ken Burns og legenden Muhammad Alis historie til en så viktig begivenhet? Først og fremst fordi filmen forklarer hvorfor denne mannen ble verdens mest populære menneske.

ARNSTEIN FRILING, skribent og sportskommentator

Muhammad Ali var lenge verdens mest populære menneske. Kanskje var han den beste idrettsutøveren noensinne. Han var iallfall «The Greatest», i alles og egne øyne.

Ken Burns har i mange tiår vært den mest profilerte dokumentarskaperen. Nå har Burns laget dokumentar om Ali. Den sendes på NRK og er akkurat så underholdende og viktig som man håper på når to mestere møtes.

I november fikk (en corona/hjemmesittende) verden skjenket åtte timer med usette Beatles-opptak i «Get Back»-dokumentaren. Åtte er visst tallet, for Ken Burns’ ferske dokumentar om Muhammad Ali er også på åtte timer. Heller ikke den ett minutt for lang. Burns sterkeste kvalitet er at han verken overforenkler eller gjør fortellingen mer komplisert enn nødvendig. Han lar arkivmateriale om bokselegenden og borgerrettighetsforkjemperen tale for seg, og han forflytter seg kronologisk.

For 30–40 år siden visste alle hvem «Leppa fra Louisville» var. Slik er det ikke lenger, og den mest åpenbare grunnen er det kollektive minne om idrettshelter først og fremst tilhører den generasjonen som vokste opp med heltene. Men denne filmen er så god at den bør kunne presentere Ali en ny generasjon. Det har han fortjent.

Ken Burns er langt mindre kjent enn Muhammad Ali. Men for de som har vært opptatt av store, amerikanske fenomener, har filmskaperen lenge vært en helt. Hans dokumentarer om epokedefinerende emner er jordnære, lettfattelige og imponerende.

Gjennombruddet til Burns kom i 1990 med en serie på ti timer om den amerikanske borgerkrigen Sendt på amerikansk «Public Television» (reklamefri, med innhold som NRK på 80-tallet), noe som ikke forhindret den fra å bli en stor «snakkis». Den lanserte stilen som han senere aldri har veket fra: Kronologisk fortelling, et enormt arkivmateriale, kjappe og poengterte momenter, aktiv bruk av ekspertplukket, tidsrelevant musikk, forklarende snakkehoder, zooming og panorering av stillbilder der det ikke finnes levende bilder («Ken Burns-effekten»). Samt en ytterst overbevisende evne til å sette subjektet inn i en større historisk og sosial kontekst.

Filmene hans varer som regel et tosifret antall timer, har sveipende temaer som jazz, baseball, forbudstiden, 2. verdenskrig (sett fra USA), Vietnamkrigen, countrymusikk og Ernest Hemingway er bare noen av de temaer den produktive 68-åringen har kastet seg over. Det meste er vist på NRK. De fleste av dem fremstår allerede som definerende for sin sjanger.

Var det ett tema, en person, som nærmest hylte om å få Ken Burns-behandlingen, var det Muhammad Ali. For dette er ikke bare historien om en karismatisk, glimrende bokser, men også historien om borgerrettigheter, rasekamp, religion, Vietnamkrigen, samfunnsutviklingen og underholdningsindustrien. Ali sto midt i det. Og påvirket det.

Etter hvert som dokumentaren passerer den relativt udramatiske barndommen, klippene med uttalelser fra hovedpersonen blir drøyere og drøyere, og historiene om ham blir flere og flere, stiller man seg spørsmålet: «Hvis Ali ikke hadde skjedd før, kunne Ali skjedd nå?» I en tid der mange revurderer og «problematiserer» fortidens helter, er det et lastebillass med problematiske sider ved Ali. Han er mer enn idrettskunsten, briljansen, humoren, kraften og det altoverskyggende motet. Han er også tidvis ufin, rasistisk, utro og direkte ondskapsfull til tider. Ville de sidene vært de som hadde distrahert, overskygget og til slutt redusert ham til «ikke ønsket» og «kansellert» i 2022? Ali snakket for eksempel varmt om at svarte og hvite skulle leve helt atskilt. Det hadde garantert ikke passert uten masse støy i dagens kommentarfelt.

For det vi kan slå fast er at i årene etter gjennombruddet som OL-vinner i Roma i 1960 blir bokseren en splittende figur i USA. Både blant hvite og svarte. Bråkjekk, skrytende, arrogant og hylende morsom. Er han først og fremst klovn eller først og fremst toppidrettsutøver? Når han utover på 60-tallet omfavner den svært omstridte religiøse kulten «The Nation of Islam», endrer navn fra Cassius Clay til Muhammad Ali og nekter å tjenestegjøre som soldat i Vietnam, blir han selve symbolet på «en man elsker eller hater». Splittelse i folket er ikke noe som først dukket opp med Donald Trump eller sosiale medier.

Den 1,90 meter høye, 100 kilo tunge tungvektsmesteren må kjempe en serie med kamper. I bokseringen, mot rivaler han verbalt ydmyker, og utenfor, mot fiender i mediene, stat og egne rekker. Like modig. Like ufyselig vil noen (få) si, like storslagent vil andre si.

Hans militærnekting gjør at staten krever lang fengselsstraff. Den fører også til utestengelse fra idrettsverdenen. Utestengelsen oppheves i 1970, fengselstrusselen forsvinner, men det fjernet fire av hans beste år som utøver, fra 25 til 29. Han mistet også mye av Ali-dansen. Det lynhurtige fotarbeidet som omskapte motstandere til saltstøtter. Han var blitt mer menneskelig.

70-tallet blir likevel den mest mytespunnede delen av Alis historie. De episke kampene mot andre stormestere, de hatske rivaloppgjørene, tilknytningen og kontakten med Afrika og resten av verden. Oppgang, fall, oppgang, fall. Dette er så dramaturgisk perfekt lagt opp at Burns bare trenger å følge historien. Oppløftende, opprørende, imponerende, tragisk. De lynraske hendene, den vidunderlige fysikken, humoren og den onde og usportslige trakasseringen han iblant sto for, og som mange har forsøkt å kopiere, få har lyktes med.

De fleste storheter faller til slutt. Muhammad Ali faller for tidlig. Han faller fordi han overvurderer seg selv. Han trenger ustanselig penger, fordi han bruker for mye og gir bort for mye. Da må han bokse konstant for å tjene mer. Overvurderingen gjør at han får juling, igjen og igjen og verken hjernen eller kroppen tåler det. Selve symbolet på styrke og virilitet, verbal kunst og maskulin skjønnhet reduseres til et skjelvende, mumlende spøkelse. Det er hjerteskjærende. Unødvendig. Men det er et godt bilde på at regningen til slutt må betales. Jo mer rovdrift på seg selv, jo større regning.

Hvorfor blir møtet mellom Burns’ evner og Alis historie til en så viktig dokumentar? Fordi den er klokt skrevet og godt analysert. Dette er ikke et fotoshoppet og sminket helteportrett, men et helt bilde. Men først og fremst fordi den forklarer hvorfor denne mannen ble verdens mest populære. Jeg vokste selv opp i en verden der hver fotballspiller som ble spurt om «hvem de helst ville møte», svarte «Muhammad Ali».

Filmen er også viktig fordi den forklarer hvorfor Ali, kanskje sammen med Bob Marley, ble den største helten for den tredje verden, på 70- og 80-tallet. Og fordi den gjennom musikken, klippene og historiene forklarer hvordan 60- og 70-tallet, i sin ofte ukontrollerte blanding av villskap, ondskap, urettferdighet og naivitet var med på å skape den verdenen vi lever i nå.

Det var en gang Muhammad Alis verden. Det var han som eide den. Før han til slutt tapte den.