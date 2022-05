HVORFOR IKKE TOGTOGET? – Flytoget tar oss videre til enda en flyferie. Men hvor finner vi Europatoget, spør Sigrid Elsrud.

Debatt

Skinnene ligger der, men hvor finner vi Europatoget?

Jernbaneskinner binder landet vårt sammen med alle ferieland sørover i Europa. På Oslo S er det likevel Flytoget som suser inn og mater oss videre til enda en flyferie.

SIGRID ELSRUD, kommunikasjonsrådgiver og blogger

Lenge har tidsånden tilsagt at det er slik vi vil ha det.

Selv for jernbanen er luftfarten blitt en så selvfølgelig del av både hverdag og ferie at det i fjor ble ryddet plass til Flytoget på spor 10, midt på Oslo S. «Slik kan vi bli både mer synlige og tilgjengelige», som Flytoget selv melder på sin hjemmeside.

I dette velsmurte maskineriet som tar oss effektivt ut i verden og hjem igjen – enten vi faktisk har det travelt eller ikke – er det likevel noe som skurrer for stadig flere av oss. Noen av oss har flydd så mye at vi egentlig har gått litt lei. Stadig flere setter dessuten sine egne ferievaner inn i en større sammenheng. Gir det mening å velge den mest CO₂-intensive reiseformen hver gang?

Også en annen trend peker nå i retning av andre spor på Oslo S: Langsomme reiser har opplevelser i seg som fascinerer og begeistrer. Før pandemien satte de fleste reiseplaner på vent, kunne vi stadig oftere lese og høre at togferie var blitt trendy.

Jernbanen selv har likevel gjort lite eller ingenting for å følge opp denne nye interessen.

På Oslo S må vi så langt ut på flanken det er mulig å komme for å finne Vys tog til Göteborg. Dette toget kunne vært markedsført som Europatoget. Det er det ikke.

Vårt eneste tog sørover mot kontinentet markedsføres kun som toget til Göteborg og er et nokså magert tilbud med tre til fire daglige avganger og en kioskautomat om bord. Når vi går av toget på Göteborg Centralstation, har «neste» tog sørover til København allerede gått. Vi får, enten vi vil eller ikke, god tid til velfortjent svensk «fika» før europareisen med tog fortsetter mot København og nytt togbytte.

Fortsatt er det de togreisende selv som baner vei for togferien. Aller mest synlig er dette i Facebook-gruppen Togferie (ca. 40 000 medlemmer) der det daglig diskuteres reiseruter og billettkjøp og deles gode råd. Trenden kommer med andre ord nedenfra. Men hvorfor får den så lite hjelp fra jernbanens egne aktører og fra politikerne som styrer og setter rammevilkårene for sektoren?

Togselskapenes økonomiske interesser strekker seg aldri lenger enn de rutene de til enhver tid kjører selv. Skal ferievanene våre endres i mer klimavennlig retning, må det derfor politiske grep til. For politikerne henger imidlertid noen av fruktene så lavt at de kanskje oversees av den grunn.

Det er ikke store infrastrukturprosjekter som skal til for å få flere feriereiser til å gå på skinner. Har vi først bestemt oss for å ta en feriereise langs bakken, teller vi ikke minuttene på samme måte som når vi skal til og fra jobb eller jobbmøter.

Men også når vi skal på ferie, vil vi ha det enkelt!

Det mest banale problemet som må løses, er å gjøre det enklere å finne togbillettene. Enda mer irriterende enn å vente på neste tog i Göteborg, er det å lete etter billettene til dette toget.

I 2020 ble det både i Norge og Sverige gjennomført brukerundersøkelser for å kartlegge utenlandsreiser med tog (bestilt av hhv. Jernbanedirektoratet og den svenske regjeringen). I begge skulle testpersoner søke opp togbilletter til Europa.

Det slående er at mens det meste var «komplisert og vanskelig» for nordmennene, mente svenskene at mange av togreisene var «hyfsat enkelt att få i hop».

I min bok «Ferie med tog – Reiseglede langs skinnene», viser jeg hvorfor mye er enklere med start i en svensk by. «Hemmeligheten» er søketjenesten til Deutsche Bahn der vi kan kjøpe billetter fra Göteborg til alle tyske byer og også til byer i andre land. Med tyskernes togvennlige prispolitikk kan vi f.eks. finne reiser fra Göteborg til Berlin, Dresden, Amsterdam og Praha for ca. 555 kroner. På en slik billett kan dessuten barn under 15 år følge gratis med.

Nå er dette et tips som daglig deles mellom togentusiaster, men som ingen av jernbanens egne aktører viser oss videre til. Hvorfor er ikke Norge koblet til dette nettverket av land det tyske togselskapet samarbeider med, når land som Kroatia, Slovenia og Slovakia – og altså Sverige – er?

Det er kanskje en naiv tanke, men en enkel løsning ville det også vært om de statseide selskapene, Vy og Entur, som begge selger togbilletter til Göteborg, kunne vist oss direkte videre til Deutsche Bahn i sine søketjenester.

Gjennombruddet ville likevel komme med en god direkterute mellom Oslo og Hamburg. Da kunne togselskapet selv komme på ideen om å markedsføre Europatoget, og endelig ville Flytoget få den konkurransen det fortjener.

I første omgang er det beste vi kan håpe på, et nattog mellom Oslo og København, slik regjeringen har satt i gang en utredning av.

Interrailbilletten er den felleseuropeiske togbilletten alle kjenner til. Brukt på riktig måte er den et godt tilbud for mange. Kanskje har den likevel blitt en sovepute for en sektor som snart må våkne og ta konkurransen med luftfarten på alvor.