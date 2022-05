Kommentar

Dramatisk tilbakeslag

Av Hanne Skartveit

DRAMATISK: Dersom amerikansk høyesterett opphever dommen som gir kvinner retten til selvbestemt abort, vil det være et dramatisk tilbakeslag.

Donald Trump lovet sine velgere en ny og strengere abortlovgivning. Nå ser de ut til å få det.

Det er dramatisk. Men det er ikke uventet. Dersom lekkasjene fra amerikansk høyesterett viser seg å stemme, mister mange av USAs kvinner retten til selvbestemt abort.

Den har de hatt siden 1973, da en høyesterettsdom slo fast at kvinnen har rett til å avbryte et svangerskap frem til fosteret er levedyktig.

Det er et notat fra Høyesteretts behandling av abortspørsmålet, ført i pennen av dommeren Samuel Alito, som nå er lekket til amerikansk presse.

Så vidt jeg vet, er dette første gang noe lekker på denne måten. Det er oppsiktsvekkende.

Demonstrasjoner utenfor USAs Høyesterett i natt.

Opp til legen

Notatet viser at flertallet i amerikansk høyesterett kan skifte, og at dommen «Roe vs Wade» kan bli opphevet. Det er denne som har gitt kvinner rett til abort i nær femti år. Nå kan det ta slutt.

Abort har vært et betent tema i amerikansk politikk gjennom flere tiår.

En av årsakene er antagelig at det var en høyesterettsdom som fastslo denne retten, ikke en lang og seig politisk prosess frem til et regelverk for abort, slik det var i mange andre land. Blant annet i Norge.

Dommen fra 1973 la ikke andre rammer for retten til abort enn at den må skje før fosteret er levedyktig. Amerikanerne fikk en svært liberal adgang til abort, nærmest over natten. Delstatene har forholdt seg til rammen om “levedyktighet” på litt ulikt vis.

I noen stater ble grensen satt ved 20 uker, i andre stater ved uke 24. I noen stater var det ikke satt en bestemt grense, det var opp til legen å bestemme i hvert enkelt tilfelle.

Hillary Clinton

Dette åpnet for en særdeles splittende og vond abortdebatt i USA, med lite rom for kompromisser og innestemme. Abortmotstanderne har ofte argumentert ut fra at all abort, uansett når det skjer i svangerskapet, er drap.

Mens de som forsvarer kvinnens rett, har fryktet enhver innskrenkning av retten, og dermed sjelden vært åpne for å snakke om at fosteret på et tidspunkt i svangerskapet trenger et eget vern.

STERKE FØLELSER: Amerikansk abortdebatt har vært svært betent. Den vekker sterke følelser på begge sider.

Hillary Clinton er blant dem som har forsøkt i bygge en bro. Hun har sagt det godt: Abort i USA skal være “safe, legal and rare” - trygt, lovlig og sjelden.

Det er selvsagt ingen som ønsker flest mulig aborter i et samfunn.

Målet må være å forebygge uønskede svangerskap, og å samtidig sørge for trygg og god tilgang til abort for dem som trenger det.

Det er USAs øverste domstol, Høyesterett, som har blitt kamparenaen i abortsaken. Siden kvinners rett ble fastslått her, så er det også Høyesterett som kan endre dette.

Dommerne blir innstilt av presidenten, men må godkjennes av Senatet, etter lange og intense høringer. Både for motstandere og tilhengere av abort har det vært helt sentralt hva nye dommere antas å mene om kvinners selvbestemmelse.

Ifølge Politico stemte de konservative dommerne Clarence Thomas, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh og Amy Coney Barrett sammen med Alito. De liberale dommerne Stephen Breyer, Sonia Sotomayor og Elena Kagan ønsker å opprettholde Roe v. Wade.

Et delt USA

En viktig del av Donald Trumps valgkamp i 2016 var løftet om å innsette dommere som kunne frata kvinner retten til abort. Det fikk han til. Få, om noen president i amerikansk historie har fått anledning til å utnevne flere høyesterettsdommere i sin periode.

Tre av dagens ni dommere er håndplukket av Trump. Han har endret hele balansen i USAs øverste domstol.

Kvinners rett til abort har vært under press lenge.

Politikere i konservative delstater, særlig i sørstatene, har brukt ulike metoder for å innskrenke kvinners selvbestemmelse. Som krav om sykehusinnleggelse for å foreta inngrepet, eller ulike reguleringer og krav som gjør det nær umulig å få gjennomført abort.

Flere delstater har allerede vedtatt forbud mot abort - eller noe i nærheten. Som at abort etter uke 6 ikke skal være tillatt.

Høyesterett skal behandle flere saker om abort før sommeren.

Dersom Roe vs Wade faller, blir det opp til delstatene å vedta abortlovgivning. Det vil føre til et delt USA - der kvinner i konservative stater mister retten til selvbestemt abort.

De ressurssterke vil alltid klare seg. Men for alle de andre, de som ikke har kontakter eller penger, kan livet brått bli mye vanskeligere.

De er kastet tilbake til en tid de fleste av oss trodde var forbi.