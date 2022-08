Kommentar

Nå skal Putin slå kloa i mer av Ukraina

Vladimir Putin fotografert sammen med forsvarsminister Sergei Shoigu i Moskva i mai.

Vladimir Putin (69) skjønner at han snart må løse inn politisk gevinst på sin «militære spesialoperasjon» i Ukraina. Mange russere begynner å bli utålmodige.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kanskje vil han ha orden på det allerede innen sin 70 årsdag den 7. oktober.

Derfor ligger det nå an til folkeavstemninger i okkuperte områder av Ukraina i de første ukene av september.

Slik at Moskva «formelt» kan legge disse regionene under seg - og etter det forsvare områdene som om de var en del av Russland.

Krim ble annektert allerede i 2014 - etter at «små grønne menn» hadde tatt kontroll over halvøya og deretter en omstridt folkeavstemning.

Det var første gang siden den andre verdenskrig at et land brukte militære maktmidler for å ta en del av et annet land på det europeiske kontinentet.

Krigen i Ukraina fortsetter. Her en utbrent boligbokk i Irpin, utenfor Kyiv.

Nå blir det etter alt å dømme «folkeavstemninger» i regionene Zaporizhzhia og Kherson om å bli en del av Russland. Det gjelder også «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk, skal vi tro det uavhengige russiske mediet Meduza.

President Putin anerkjente disse to som egne land rett før invasjonen startet, men nå har trolig ambisjonene økt til å annektere også dette området, som ved et fellesnavn kalles Donbas.

Putin latterliggjorde sin etterretningssjef da han snakket om det på et stort møte i Kreml ved inngangen til krigen, men flere kilder oppgir at presidenten har ombestemt seg. Putins talsmann Dmitrij Peskov har gjentatte ganger sagt at det er folk i disse områdene som selv bestemmer.

Putin har tydeligvis dårlig tid, for dette er til dels områder som russerne ikke har fullstendig kontroll over.

Samtidig mener Ukraina - med hjelp fra Vesten - at de kan ta tilbake områder som er tapt, ut over høsten.

De tenker å legge mye i å ta tilbake Kherson, som falt etter bare et par ukers krig i februar/mars.

En ukrainsk motoffensiv kan skade Putins forsøk på å demonstrere resultatene av «spesialoperasjonen».

En jente ved navn Anhelina ser gjennom et hull i gjerdet etter et angrep i Mykolaiv i Ukraina denne uken.

Både i Zaporizjzja-området og den nærliggende Kherson-regionen har den russiske okkupasjonsmakten dannet nye administrasjoner, og russiske TV – og radiokanaler sender derfra.

«Russifiseringen» er i gang.

Men ifølge ukrainske kilder støtter ikke innbyggerne verken i Kherson- eller Zaporizhzhia-regionene okkupasjonsmakten. Det har vært masseprotester inntil de russiske troppene begynte å spre folkemengdene ved hjelp av våpen. Likevel er det modige mennesker som prøver å sabotere russerne.

De vil ikke ende opp som Krim.

De ukrainske kollaboratørene er likevel bestemt på å gjennomføre folkeavstemninger. Kilder har fortalt til Bloomberg at målet er å rekke det innen midten av september. Datoen 11. september er nevnt.

Nestsjefen i presidentstaben, Sergej Kirijenko, skal være den som er ansvarlig for «folkeavstemningsprosjektet». Han var en periode statsminister allerede under Boris Jeltsin, den gang 35 år gammel, og de siste månedene har det kommet stadig flere signaler om at han er blitt en av Putins nærmeste menn (der er det ingen kvinner).

Slagordet for folkeavstemningene skal være «Sammen med Russland». Putin skal ha vendt tommelen ned for «Det nye Russland», fordi han mener at Russland bare tar tilbake det som tilhører dem.

Kreml vil garantert fremstille det som at det er et ønske fra innbyggerne om å bli en del av den russiske føderasjon, altså landet Russland. Fra før vet vi at regimet har evnen til å «pynte på» valgresultater, om det skulle være nødvendig.

Folk hviler på stranden mens røyken og flammene etter eksplosjoner synes i bakgrunnen på Krim tidligere denne uken.

Utenriksminister Sergej Lavrov uttalte for noen uker siden at Russland har utvidet sine «geografiske mål» i Ukraina - og knyttet det til leveringene av stadig mer avanserte våpen fra Vesten.

Det som skal bekymre Moskva ekstra, er at Ukraina nå kan nå mål på Krim.

Denne uken var det kraftige eksplosjoner på en russisk flybase på Krim-halvøya. Ifølge det russiske forsvarsdepartementet skyldtes det ammunisjon som gikk i lufta. Kyiv har ikke sagt noe om det som skjedde, men det kan ha vært et ukrainsk angrep.

Russland annekterte Krim i 2014 etter en omstridt folkeavstemning der innbyggerne i området stemte for løsrivelse fra Ukraina. Avstemningen ble holdt etter at Russland allerede hadde invadert og tatt kontroll over viktige deler av halvøya.

Et eldre par vasker av en ødelagt bil etter angrep i Kharkiv torsdag. I bakgrunnen ser man knuste vinduer i boligblokken.

Nå er det samme som skal skje i de andre områdene.

Men ifølge Meduza har russerne gjennomført en meningsmåling som viser at bare 30 prosent av folk i de okkuperte områdene sier et klart ja til å bli en del av Russland, mens like mange er mot. Resten svarte «vet ikke».

En folkeavstemning med russiske geværmunninger rundt valglokalene blir selvfølgelig en farse.

Men Moskvas ukrainske medspillere i Zaporizhzhia-regionen bekreftet denne uken offisielt at det blir folkeavstemning.

Det samme har en representant for det pro-russiske styret i Kherson sagt. President Volodymyr Zelenskyj svarer med at det er helt uaktuelt å forhandle med Russland om de gjennomfører dette.

Det har ikke vært samtaler mellom Russland og Ukraina siden slutten av mars, og hvis russerne velger å kjøre gjennom med disse folkeavstemningene - og siden annektere flere områder - vil det trolig sette en stopper for en mulig fredelig løsning på krigen i årevis.

Ukraina kan ikke forhandle med et Russland som går frem på denne måten.