«25 under 25»: Krenkedebattens eldorado

Hva risikerer vi å miste, om vi fortsetter å tolke alt i verste mening og lar oss krenke av ytringer og fremstillinger som ikke en gang er ment for å krenke? Spør Fredrik Halsen i dette debattinnlegget.

FREDRIK HALSEN (22), Unge Høyre

Det nærmer seg jul, og i den sammenheng har julekalenderne begynt å gå på TV igjen. Dplay har i den anledning tatt «blackface»-debatten til Norge, ved å avpublisere «Nissene over skog og hei» fra Dplay og ta serien av skjermen på TVNorge.

Begrunnelsen for å fjerne julekalenderen var at Espen Eckbos karakter «Ernst Øyvind Tvedt» er et tilfelle av «blackface», og kan virke støtende.

Ved første øyekast syntes jeg kritikken bommet, og så ikke vitsen med at en julekalender skulle ta så stor plass i den offentlige samfunnsdebatten.

Likevel har jeg valgt å kaste meg inn i debatten. Fordi jeg er redd for hvilken retning denne typer debatter tar i Norge for tiden.

Hvorvidt Espen Eckbos karakter oppleves støtende eller ikke, er opp til andre å diskutere. Jeg er mer opptatt av hva vi risikerer å miste om vi fortsetter å la oss krenke over ytringer og fremstillinger som ikke engang er ment for å krenke.

Det finnes helt klart rasistiske holdninger i samfunnet som det er verdt å ta et oppgjør med. Men hvilke konsekvenser får det, om vi skal se alt i verste mening og la oss krenke over en lav sko?

Hva ofrer vi på veien mot krenkedebattens eldorado?

Den siste tiden har vi sett flere debatter hvor noen har tatt seg det jeg mener er unødvendig nær av en ytring eller fremstilling, og dermed flyttes grensen for hva som er greit å si. Hva skjer når vi ikke lenger tør å ta de viktige debattene, fordi vi er redd for å krenke noen?

Dette er verken første eller siste gang vi opplever debatter som kommer til å krenke ulike grupper, men dersom vi leter etter «krenkelsesverdig» ytringer og fremstillinger ved et hvert scenario, kan det få store konsekvenser.

I ytterste konsekvens kan samfunnsdebattanter bli så føre-var at man ikke ønsker å ta tøffe debatter, i redsel for å krenke noen, selv om det ikke er intensjonen.

Det er viktig å skape et åpent debattklima med stor takhøyde, slik at vi ikke tier en stor del av befolkningen.

Jeg tar ikke til orde for å krenke for krenkelsens skyld, men mener det er verdt å tenke over hvilke konsekvenser det får for samfunnsdebatten dersom vi ved første anledning enten skal la oss krenke eller bli krenket på vegne av andre.

Det gjør det ikke bare vanskelig å ta de tøffe eller vanskelige debattene, men det skaper også et skille mellom meningsbærerne i samfunnet og den vanlige mannen i gata. Mange vil trolig oppleve krenkelsesdebatten som en avsporing fra de viktige spørsmålene.

Man skal absolutt heve stemmen om man opplever sjikanering og kritikkverdig holdninger. Men det er lurt å spørre seg hva intensjonen bak ytringen var. Som samfunnsdebattant og samfunnsborger har vi et ansvar for å ikke tolke folk i verste mening, men heller la folk definere selv hva de mener og står for.

De fleste har tross alt god gammeldags folkeskikk og er opptatt av å ta de viktige debattene, uten å krenke noen med viten og vilje. Dessverre er ikke de to tingene alltid forenlig, men det betyr ikke at debatten ikke er viktig av den grunn.

