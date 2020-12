FOR GRATIS TAMPONGER: – Det er livsnødvendige produkter som vi bruker for å fungere normalt i samfunnet. skriver Ayan Ahmed i dette innlegget, i VGs kronikkserie «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Debatt om mensprodukter: Diskriminerende skatt!

Det er blodig urettferdig at staten tjener penger på at vi kvinner blør.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

AYAN AHMED (24), student

I Norge får kvinner i snitt menstruasjon fra de er 11 til de er 51 år, og bruker nærmere 1000 kr i året på hygieneprodukter, hvis du ser bort fra smertelindrende medisiner. Dette er kostnader som menn slipper å tenke på, og det er blodig urettferdig.

Hvorfor skal jeg bli skattebelagt mer, fordi jeg ble født med en kroppslig funksjon jeg ikke har kontroll over? Dette er penger jeg kunne ha brukt på noe annet, og det er synd at alle kvinner årlig taper penger på produkter som staten kan tilby gratis til sine borgere.

Les motsvaret her: Staten skal ikke «sponse» at du har mensen

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Vi er innforstått med at kvinner blør, men hvorfor skal det være kostbart? Vi må bruke sanitetsprodukter, som bind, tamponger eller menskopp, fordi vi blør. Det er livsnødvendige produkter vi bruker for å fungere normalt i samfunnet.

Vi har faktisk ikke et valg, og alternativene er få. Hvorfor må en gruppe som står økonomisk svakere enn menn betale for hygieneprodukter vi er avhengige av for å fungere i samfunnet? Kvinner jobber dessuten ofte i deltidsstillinger.

Merverdiavgiften på bind og tamponger er en diskriminerende skatt, for en andel av befolkningen som allerede har lavere økonomiske forutsetninger.

Se dagens TV-debatt om gratis tamponger og bind her:

Likestilling handler om at vi kan organisere og leve våre liv uavhengig av hvilket biologisk kjønn vi er født med. Men for at vi skal nå det så kan vi ikke ignorere våre biologiske forskjeller.

Det at vi ikke kan stille på jobb og være aktive i samfunnet uten bind når vi menstruerer, i tillegg til at vi risikerer vår helse om ikke vi bytter bind tidsnok og tar vår hygiene på alvor, gjør sanitære produkter til helsenødvendige produkter.

Så hvorfor skal ikke staten tilrettelegge det for oss på lik linje med andre livsnødvendige helseprodukter?

Sist jeg sjekket er forebyggende tiltak en viktig del av statens helsepolitikk.

Alkohol og sukker er ikke livsnødvendige produkter, men vi betaler lavere merverdiavgifter på disse enn sanitærprodukter. Trenger du alkohol for å overleve?

Hvordan har det seg at alkohol blir skattet mindre enn de hygieneproduktene som halve befolkningen i vårt samfunn er avhengig av?

Dette viser at staten og samfunnet ikke bryr seg om våre biologiske behov.

les også Slik skriver du kronikk eller innlegg til «25 under 25» i VG!

Jeg er helt enig at vi har større kamper å ta, men det er nettopp de små forskjellene som utgjør det store bildet. Det burde være greit å ta flere kamper på en gang. Hvorfor må vi velge det ene fremfor det andre?

Ønsker vi et fullstendig likestilt samfunn så er det viktig at vi erkjenner at våre kropper er forskjellige og tilrettelegger for det.

Da er vi nærmere et likestilt samfunn.

«Menstrual care er health care» og det er ikke noe man kan inngå kompromiss på. Ta vår helse og smerte på alvor!

Publisert: 04.12.20 kl. 18:48

Les også