Kommentar

Trumps skremmende siste trekk

Av Per Olav Ødegård

DESPERAT FORSØK: Donald Trump på vei fra Florida til Washington, D.C. på nyttårsaften. 2. januar ringte han delstatsmyndighetene i Georgia. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Donald Trumps telefonsamtale i helgen er både opprørende og avslørende. Men først og fremst er den skremmende.

USA har en president som lever i fornektelse, mer enn to måneder etter at han tapte valget. Han kommer aldri til å akseptere nederlag. I en time snakket Trump med de ansvarlige for valgavviklingen i Georgia, en delstat Joe Biden vant med 11.779 flere stemmer.

Trump gjentar gang på gang at vant han valget i Georgia, med minst 400.000 flere stemmer enn Biden.

Stemmene er talt tre ganger og granskinger er blitt gjennomført uten at det er funnet uregelmessigheter som forandrer på utfallet. Men Trump klamrer seg til konspirasjonsteorier om omfattende valgjuks.

I telefonsamtalen vekselvis truer og trygler Trump ledende republikanske representanter i Georgia om å gi ham valgseieren. Trump sier at han «bare vil finne 11.780 stemmer».

– Det er ikke noe galt i å si at du har regnet på nytt, sier Trump til Georgias statssekretær Brad Raffensperger.

Det ville selvsagt ha vært riv, ruskende galt om Raffensperger hadde gjort det presidenten ber ham om. Å «finne stemmer» for å gjøre om på et godkjent valgresultat er sjokkerende udemokratisk og uamerikansk. Bare i autoritære stater kan statsledere gi ordre om å få et ønsket valgresultat. Demokratier, som det amerikanske, kjennetegnes av en fredelig maktoverføring etter et valg.

Jeg skrev fra USA om valget i 1980 og har dekket mange amerikanske valg siden. Jeg har aldri trodd at det amerikanske demokrati skulle komme i stor fare. Ikke før i år. Det er uhørt at en president forsøker å presse delstatsmyndigheter til å omgjøre et valgresultat.

Trump vil alltid komme til å bestride resultatet. Jeg bryr meg ikke om hvor lang tid det tar, som han sier. Det er aldri for sent. Til slutt vinner jeg, hevder han i samtalen. I virkelighetens verden vant Biden valget med 306 valgmenn mot Trumps 232. 81,2 millioner stemte på Biden, 74,2 millioner på Trump.

Delstatssekretær Brad Raffensperger forsvarte valgavviklingen og resultatet i Georgia i en samtale med president Donald Trump lørdag. Foto: Brynn Anderson / AP

Det er forstemmende at svært mange republikanske velgere tror på påstandene om at Trump ble frastjålet valgseieren. Bare 23 prosent sier i en meningsmåling fra Quinnipiac universitetet at Biden vant på rettmessig vis. Bare seks av ti amerikanere mener valget var rettferdig. Dette er et dypt urovekkende og viser et politisk system i krise.

Trumps tilhengere bryr seg ikke om at justisministeren, den nasjonale valgkommisjonen og delstatsmyndighetene har avvist påstandene om omfattende valgfusk. Nesten alle Trump-kampanjens søksmål er avvist eller forkastet av dommere, inkludert to saker som ble brakt inn for Høyesterett.

Ufortrødent fortsetter presidenten å fremsette påstander om døde mennesker som stemte, tilhengere som er blitt nektet å avlegge stemme, korrupte valgmedarbeidere og datasystemer som var programmert til å gi Biden seieren. Raffensperger og hans medarbeidere avviste kategorisk alle påstandene i den timelange samtalen.

– Utfordringen du har er at dine data er feil, sa Raffensperger til presidenten. Han pekte på at i sosiale medier kan folk påstå hva som helst.

– Dette er ikke sosiale media. Dette er Trump-media, svarte en tydelig sint president.

Det er mulig å oppfatte Trumps samtale som et patetisk siste forsøk fra en desperat president som nekter å innse at han snart må forlate Det hvite hus. Men i virkeligheten er det mye mer skremmende enn som så.

Trump har klart å overbevise flere titalls millioner amerikanere om at Biden er ulovlig valgt. Onsdag vil Trumps mest lojale representanter i Kongressen stemme mot å godkjenne valgmannsstemmene. Samtidig har presidenten oppfordret sine tilhengere om å komme til Washington, D.C, for å protestere mot «valgtyveriet».

Trump er ikke interessert i en fredelig maktoverføring. Han hisser til uro og kaos, i og utenfor Kongressbygningen. For å understreke alvoret i situasjonen landet befinner seg i har alle de ti gjenlevende forsvarsministeren skrevet under på en innlegg i Washington Post.

– Forsøk på å involvere USAs væpnede styrker i å løse valgtvister ville ført oss inn i et farlig, ulovlig og grunnlovsstridig territorium, skriver de ti. Det inkluderer James Mattis og Mark Esper som begge tjenestegjorde i Trumps administrasjon.

De tidligere forsvarsministrene sier at tiden for å stille spørsmål ved valgresultatet er over. Ikke for Trump. Han vil gå inn i historien som en president som nektet å erkjenne nederlag, og som ikke brydde seg om hvilken skade han påførte det amerikanske demokrati på veien ut av Det hvite hus.