«25 under 25»: Det er ikke «usexy» å spørre om samtykke

Det er på høy tid at Norge innfører en samtykkelov.

ASLI ALTUNØZ (23), feminist og samfunnsdebattant

For ett år siden snakket jeg med en sørkoreansk utvekslingsstudent på Universitetet i Oslo. Hun fortalte at det er tabu å være feminist i Sør-Korea, og at hun derfor hadde lyst til å ta et utvekslingssemester i et land som var kjent for å være best på likestilling.

Som feminist og norsk statsborger gjorde det meg stolt, men også her i Norge har vi en lang vei å gå før vi kan si oss ferdige med likestillingskampen.

Vi må leve opp til ryktet vårt.

Å innføre en samtykkelov mener jeg er et steg i riktig retning. Våre to naboland har allerede innført en slik lov, og både Europarådet og FN anbefaler det samme.

Voldtekt er ikke bare noe som rammer kvinner. Det finnes også menn som blir utsatt for seksuelle overgrep og det er noe man selvsagt bør ta på alvor. I 2019 var derimot 98 prosent av overgriperne menn, og 89 prosent av voldtektsofrene kvinner.

Kun 1 av 10 voldtektssaker ender med en dom. Kvinner blir ikke hørt, og blir ikke tatt på alvor.

Dagens lovverk mot voldtekt fastslår at en voldtekt kun blir straffet dersom overgriperen har brukt vold og truende atferd, eller hvis offeret er bevisstløs eller av andre grunner ikke kan motsette seg handlingen.

Dette lovverket er mangelfullt og utdatert. All seksuell samhandling som ikke er gjort frivillig av begge parter, er voldtekt.

Det finnes ingen gråsoner, og det er voldtekt uavhengig av om offeret ligger helt stille, eller skriker og slår gjerningspersonen, noe også Williams, Hiwa, og Moland påpeker i dette innlegget.

I Sverige har antallet anmeldelser gått opp med 21% siden samtykkeloven ble innført. Dette viser hvordan en slik lov er med på å senke terskelen og skammen rundt å fortelle om en voldtekt.

En samtykkelov vil gjøre at de som blir utsatt for voldtekt får mot til å fortelle om de kriminelle handlingene som er blitt gjort mot dem, og åpner opp for en helt ny måte å håndtere og bearbeide voldtektssaker på.

Se for deg følgende scenario: du forteller om at du har blitt utsatt for overgrep, og får som svar «men sa du ikke nei?».

Det hadde vært deilig og befriende om normen i stedet ble å si «men spurte han/hun ikke om du hadde lyst?».

Ord er makt, og endringer som dette flytter fokuset og skylden effektivt fra offer til overgriper. Med en samtykkelov blir denne holdningen en grunnlovsfestet selvfølge.

Å få samtykke blir ikke lenger en bonus, eller et fravær av et “nei”, men det blir selve premisset for å kunne drive med seksuelle aktiviteter sammen med en eller flere partnere.

Det er ikke «usexy» å spørre om samtykke.

Et kleint fem-sekunders øyeblikk med din partner etterfulgt av moro, er mye bedre enn å ikke spørre om samtykke og i verste fell risikere å påføre en person mentale og fysiske skader som kan vare i lang tid.

Blant argumentene som går igjen hos motstandere av en samtykkelov, er at det er en form for «symbolpolititikk».

Dette blir ofte brukt på en nedsettende måte, men jeg vil snu det om: ja det blir symbolpolitikk – et symbol på at Norge står foran i likestillingsproblemet.

En samtykkelov vil sende et sterkt signal til omverden om at også Norge tar voldtektssaker på alvor, og at vi stadig ser etter progressive muligheter og løsninger som gjør oss et til et bedre og tryggere land å bo i.

