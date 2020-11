MICHELET-DEBATTEN: – Det mørkeste kapittelet i norsk historie skal skrives om med godt grunnlag i kildematerialet. Brudd på etterrettelig kildebruk er alvorlig i alle historiske fagfelt – men spesielt når temaet er Holocaust, skriver historikerne. Foto: R.Elnæs, Dreyers, NTB

Feilframstilling av alvorlige funn

I VG 23. november gir Irene Levin støtte til Marte Michelets prosjekt basert på tre påstander som gir et feilaktig bilde av vår kritikk av boken hennes.

ELISE BARRING BERGGREN, historiker

BJARTE BRULAND, historiker

MATS TANGESTUEN, historiker

I VG 23. november skriver Irene Levin om debatten rundt vår bok «Rapport frå ein gjennomgang av ‘Hva visste hjemmefronten?’».

Vi og Levin er enige i mye: Om viktigheten av at de norske jødenes historie skal bli formidlet i offentligheten og at det norske Holocaust angår oss alle. Det er nettopp dette som har vært mye av motivasjonen både bak vår bok, og med arbeidet vi gjør som historikere.

Vi har også vært motivert av et annet prinsipp: At det mørkeste kapittelet i norsk historie skal skrives om med godt grunnlag i kildematerialet. Brudd på etterrettelig kildebruk er alvorlig i alle historiske fagfelt – men spesielt når temaet er Holocaust.

Nettopp fordi spørsmålene er så viktige, er det avgjørende at svarene på dem ikke understøttes av omfattende feil.

Men i kronikken gir Levin støtte til Michelets prosjekt basert på tre påstander som gir et feilaktig bilde av vår kritikk.

Påstand 1: «Småfeil»

Levin skriver at «(...) Michelet kan ha gjort feil, som alle andre. Hun har ‘malt’ med bred pensel iblant». Men funnene våre er langt mer alvorlige enn Levin fremstiller det som: I vår bok har vi gjennomgått 32 av konklusjonene til Michelet, samt kildebruken hennes, og avdekket omfattende og alvorlige feil. Dette er ikke småfeil det er mulig å rette ved senere opplag, men et gjennomgående problem i boken. Sentrale konklusjoner støttes i liten grad av kildematerialet.

I all sakprosa vil det forekomme feil. Slik vil det være også med vår bok. Men dette kan ikke forveksles med at sentrale konklusjoner ikke støttes av kildematerialet, blant annet på grunn av sitatkutt, feiltolkninger, et selektivt kildeutvalg og utelatelse av sentralt kildemateriale. Det er omfattende problem i Hva visste hjemmefronten?, og gjennomgående brudd på etterrettelig kildepraksis.

Andre er velkomne til å kritisere og argumentere imot våre funn. Det er nettopp diskusjon som driver et fagfelt fremover. Men om dette skal være konstruktivt, må debatten handle om våre funn. Om vi skal debattere sentrale spørsmål i norsk-jødisk historie i offentligheten – slik både Levin og vi ønsker – kan ikke slike debatter være basert på en feilframstilling av omfanget av feilene vi har dokumentert eller av innholdet i vår bok.

Påstand 2: «Tausheten»

«Å avskrive Marte Michelets bidrag, vil være å skyve historien tilbake inn i tausheten igjen», skriver Levin. Paradoksalt nok blir altså en bred debatt i offentligheten om Holocaustforskning fremstilt som å bringe historien til taushet. Å varsle om omfattende og alvorlige feil i en sakprosabok om Holocaust, er ikke å legge lokk på dette temaet. Tvert om er kritikk, diskusjon og fagfellevurderinger i sentrum av all akademisk virksomhet. En etterrettelig omgang med kildene en forutsetning for all faglig diskusjon om Holocaust.

Det skal forskes mer og historien til norske jøder skal ha en selvfølgelig plass i norsk offentlighet. Det står ikke i motsetning til å debattere alvorlige brudd på etterrettelig kildebruk i offentligheten – det er derimot en forutsetning for slike diskusjoner.

Påstand 3: «Viktige spørsmål»

Levin tar Michelet i forsvar ved å skrive at vi må «tåle spørsmålene hun har reist». Leser man vår bok, vil man se at det ikke er spørsmålene Michelet stiller vi kritiserer, men at hennes svar på mange av disse spørsmålene har liten støtte i kildene. Det er nettopp spørsmål rundt varslingen av arrestasjonene, betaling for flukt og antisemittisme i motstandsapparatet vi diskuterer i vår bok. Her presenterer vi også tidligere ukjent kildemateriale.

Et av bidragene som Levin selv trekker frem som viktige – restitusjonen av jødisk eiendom på 1990-tallet – er noe to av oss har arbeidet mye med. Bjarte Bruland var en del av utvalget som i 1997 anbefalte regjeringen å gi erstatninger for de økonomisk tap som ble påført den jødiske minoriteten i krigsårene. Elise Barring Berggren er i ferd med å ferdigstille en masteroppgave om den mangelfulle tilbakeføringen av jødisk eiendom i Norge like etter krigen.

Hun drøfter blant annet norsk antisemittisme, hvorfor jødene ikke ble tatt hensyn til i utarbeidingen av restitusjonslovene og jødenes plass i fortellingen om krigen.

Vi ønsker en diskusjon om våre funn, for eksempel om feilene vi har dokumentert i forbindelse med Michelets fremstilling av fluktorganisasjonen Carl Fredriksens Transport.

Michelet konkluderer med at sentrale medlemmer av organisasjonen utsatte jødiske flykninger for «organisert utpressing». Den personen som egenhendig førte flest jøder til grensen, Alf T. Pettersen, fremstilles som en menneskesmugler med et profittmotiv gjennom et helt kapittel i Michelets bok. Konklusjonen støttes ikke av kildene, blant annet på grunn av feiltolkninger, selektivt kildeutvalg, endringer inne i sitat og utelatelse av sentrale kilder.

Paradoksalt nok var det Pettersen som etter krigen stilte de første kritiske spørsmålene rundt høye priser for flukt. I 1947 argumenterte han for at samtlige jødiske flyktninger måtte avhøres for å avdekke problematiske sider ved flukten.

Anette Storeide var fagkonsulent på Michelets bok. Til Klassekampen i dag uttaler hun at vi «kommer med berettiget kritikk av Michelets framstilling av Alf T. Pettersen (...) Det som kommer fram om brudd på god sitatskikk i framstillingen av Pettersen er både rystende og skuffende», sier hun.

Levin var selv en aktiv pådriver for at sentrale medlemmer av Carl Fredriksens Transport ble tilkjent den israelske ærestildelingen Righteous Among the Nations i 2017.

Hva mener Levin nå om feilene vi har dokumentert i forbindelse med Michelets omtale av medlemmene i denne illegale fluktorganisasjonen?

