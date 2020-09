Kommentar

Tangen og pressens uavhengighet

Av Hanne Skartveit

Du som leser dette, skal være trygg på at vi som skriver, er frie. At ikke eiere sitter på skulderen vår og hvisker oss i øret hva vi skal mene.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Pressens uavhengighet er avgjørende for vår troverdighet. Journalistiske vurderinger må styre hva vi skriver. Ikke eiernes interesser. Du må kunne stole på at pressen forteller ting slik de er, upåvirket av hvilke konsekvenser det får for dem med penger og makt. I Norge er redaktørene beskyttet mot eiernes innblanding gjennom Redaktørplakaten, som siden 2009 har vært lovfestet.

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefond-sjef var en stor sak. Og en viktig sak. Den handlet om forvaltningen av vår alles felles formue, sparepengene våre som skal vare i generasjoner fremover. Mye sto på spill - tilliten til Oljefondet, Norges Banks uavhengighet, sentralbanksjefens stilling, finansministerens dømmekraft... Dette var et drama i mange akter.

«Jævlig irritert»

Det som startet saken i offentligheten, var VGs avsløring av Nicolai Tangens seminar i Philadelphia. Lenge før han var aktuell for oljefond-jobben, hadde han invitert en rekke samfunnstopper til sitt gamle universitet, Wharton. Det var et storslagent arrangement. Deltakerne ble fraktet til Philadelphia med privatfly. De spiste og bodde godt på Tangens regning. Den private konserten med Sting ble høydepunktet for mange.

En av dem som deltok på seminaret, var Schibsteds konsernsjef, Kristin Skogen Lund. Hun kjenner Tangen fra russetiden. Og fondet Tangen eide er en stor eier i Schibsted. Det ble etter hvert åpenbart at Skogen Lund ikke likte det VG skrev om ansettelsen av Nicolai Tangen.

Det ble synlig for alle da hun i forrige uke angrep VGs journalistikk i Tangen-saken. På et studentseminar i Bergen sa hun at hun hadde vært «jævlig irritert» på VGs dekning av Tangen-saken. Hun hevdet at det han hadde vært utsatt for, var «helt vanvittig», og at det var VG som «hadde kjørt ham aller hardest». Hun snakket om «bølger av anklager», om «fordommer» og «antagelser om motiv».

Som den som hele veien har kommentert denne saken på VGs vegne, må jeg anta at jeg også er adressat for en del av denne kritikken.

Schibsted eier VG

Min sjef, ansvarlig redaktør Gard Steiro, måtte rykke ut og forsikre offentligheten om at VGs journalister ikke ville la seg påvirke av Skogen Lunds uttalelser. Han forsvarte dekningen og slo fast at redaksjonen fortsatt skulle ha et like kritisk blikk på Tangen-saken. Selvsagt. VGs redaktør og journalister har integritet til å stå mot press utenfra. Vi er vant til det. Men det er både underlig og problematisk at vi havner i en situasjon der VGs ledelse er nødt til å rykke ut og gi en offentlig forsikring om vår uavhengighet - på grunn av våre egne eiere.

Schibsteds konsernsjef, Kristin Skogen Lund, kritiserte VGs dekning av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef. Foto: Krister Sørbø

For Skogen Lund er ikke en hvilken som helst pressekritiker. Schibsted eier VG. Hun er Schibsteds konsernsjef. Schibsted har, så langt jeg vet, aldri tidligere blandet seg inn i vår journalistikk. Det er et knesatt prinsipp, som har vært respektert av våre eiere.

Avdøde Tinius Nagell Eriksen, hovedaksjonæren som styrte det meste i Schibsted, opprettet en egen stiftelse som skal beskytte den redaksjonelle friheten til selskapets mediehus. Tinius-stiftelsen, som eier den styrende aksjen gjennom selskapet Blommenholm Industrier, skal passe på at eierne ikke tråkker over. Slik Skogen Lund nå har gjort. Derfor har hun også fått svar på tiltale, fra styreleder i Blommenholm Industrier og styremedlem i Tinius-stiftelsen, Jon Wessel-Aas.

«Uheldig», sa han om det som hadde skjedd.

Ikke bare problem for VG

Skogen Lund sa etter hvert at hun i ettertid skulle ønske at hun hadde formulert seg annerledes. Men på direkte spørsmål fra fagbladet Journalisten ville hun ikke svare på hvordan hun skulle ønske at hun hadde formulert seg i stedet.

Problemet med at hun som konsernsjef kritiserer et av sine mediehus, er ikke at hun presser oss til å endre vår dekning. Det vil hun uansett ikke lykkes med. Men problemet er at leserne kan begynne å tvile på oss. Det handler om vår troverdighet. Hva vil leserne tenke neste gang det skjer noe interessant rundt Tangen? Hvis VG da ut fra journalistiske kriterier ikke prioriterer å dekke det, vil noen lure på om det er fordi Skogen Lund sa det hun sa da hun var på studentseminar i Bergen?

Skogen Lunds uttalelser er ikke bare et problem for VG. Hva med de Schibsted-avisene som har valgt en annen redaksjonell linje i sin dekning i Tangen-saken? Etter hennes angrep på VG kan leserne lure på om noen av de andre av Schibsteds mediehus vil være tilbakeholdne i saken. Før konsernsjefen gikk ut på denne måten, ville de færreste finne på å stille et slikt spørsmål.

Demokratiet fungerte

Det er viktig å huske at Nicolai Tangen-saken aldri handlet om Tangen som person. Den handlet om at den som skal sitte på toppen av Oljefondet, må ha helt ryddige rammer rundt seg. Tangen hadde en stor eierandel av sitt eget hedgefond med i bagasjen. Fondet hans investerte i de samme internasjonale markedene som Oljefondet investerer i. Det innebar risiko for interessekonflikter.

Dette var kjernen i Tangen-saken, slik både Norges Banks representantskap, Stortingets enstemmige finanskomite, en rekke fremtredende jurister og andre involverte i saken så det. Tangen tok et klokt valg. Han gikk ut av fondet sitt, solgte seg ut av alle eierposter i skatteparadiser, og satte pengene sine i banken.

I VGs stiftelseserklæring fastslås vår uavhengighet. Vi har aldri latt oss presse av noen. Heller ikke denne gangen. Tangen-saken endte med at vi fikk en sjef for Oljefondet uten bindinger og interessekonflikter. Fordi demokratiet fungerte slik det skulle. Og fordi pressen gjorde jobben sin.

Publisert: 26.09.20 kl. 07:50

