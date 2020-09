Leder

Mulighet og risiko

Afghanistan er blitt herjet av krig og konflikt i over 40 år. Afghanerne har nå en sjelden historisk mulighet for å avslutte voldsspiralen. Det vil samtidig være naivt å overse at hindringene på veien mot fred og forsoning er store, og kanskje uoverstigelige.

Etter mange forsinkelser startet i helgen omsider de første direkte forhandlingene mellom Taliban og den afghanske regjeringen. Møtene i Doha i Qatar blir utvilsomt langvarige og kompliserte. Partene skal forhandle om våpenhvile og maktfordeling. Noe av det mest krevende blir spørsmålene om sivile rettigheter i et nytt Afghanistan.

Ønsker virkelig Taliban å dele makt? Vil de akseptere at alle innbyggere har grunnleggende rettigheter, uavhengig av kjønn, religion og etnisitet? Vil de for første gang delta i valg? Det er gode grunner til å tvile på deres intensjoner. Årsaken er den brutale undertrykkelse av kvinner og minoriteter som kjennetegnet Talibans tid ved makten fra 1996 til 2001.

Direkte forhandlinger med regjeringen kom som et resultat av en avtale mellom USA og Taliban fra februar. USA lovet å trekke ut 12.000 soldater fra Afghanistan i løpet av 14 måneder, mot løfter om en betydelig reduksjon i voldsbruken og at internasjonale terrornettverk ikke får etablere seg. Det betenkelige er at Taliban forhandler ut fra styrke. De har militær fremgang og kontrollerer mer enn halvparten av landet. USA har signalisert at de vil ut. Ni av ti afghanere lever under fattigdomsgrensen, og det krigsherjede landet er avhengig av internasjonal assistanse i mange år. Det må også Taliban ta hensyn til.

Etter Sovjetunionens invasjon i de siste dagene av 1979 fulgte fire tiår med frihetskamp, borgerkrig, islamistisk styre, krig og terror. Taliban tillot Al Qaida å planlegge terrorangrep mot vestlige land fra baser i landet. Det kulminerte i terrorangrepene mot USA 11 september 2001. En amerikanskledet koalisjon styrtet Taliban-regimet, men islamistene har kommet sterkt tilbake militært. USA og allierte har støttet Afghanistan militært og økonomisk, uten at det er blitt fred.

Krig og terror har påført afghanerne enorme tap. Mange land, inkludert Norge, har også mistet både sivile og soldater. Til tross for manglende sikkerhet er det viktig å påpeke at det er gjort store fremskritt når det gjelder helse, skole og kvinners rettigheter i de regjeringskontrollerte områdene. Det vil være et svik mot de mange, afghanere og allierte, som ga sine liv i kampen for et bedre Afghanistan, hvis ikke slike fremskritt blir forsvart i forhandlingene i Doha. Landet må dessuten aldri igjen bli base for internasjonal terror. Dette bør være ufravikelige krav.

