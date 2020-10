PÅ PARKETTEN: – Det er ikke alle som har sett rullestoldans før, som i det hele tatt vet at den eksisterer som en seriøs idrettsgren, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, skriver Thygesen i dag. Her avbildet sammen med sin dansepartner Tor Erik Sørensen. Foto: Privat

Takk, Birgit, for at du står opp for oss!

Jeg tror og håper at Birgit Skarsteins deltagelse på idrettsarenaen og i det offentlige rom kan være med på å normalisere mangfoldet. Mangfold beriker samfunnet. Vi har alle mulighet til å påvirke. Takk Birgit, for at du står opp for oss. Det er plass til alle.

GINA ELISABETH THYGESEN, konkurransedanser, jobber i Telenor

Jeg har fått et interessant og relevant spørsmål:

«Hva tenker du, som handikappet og konkurransedanser, om at handikappedes prestasjon ofte blir sensasjonspreget, eksempelvis Birgit Skarsteins deltakelse i «Skal vi danse»?

Spørsmålet engasjerer meg, så jeg velger å dele mine tanker, med deg som gidder å lese.

Personlig er jeg ikke så sensitiv. Jeg tror det er viktig at vi som føler på en viss annerledeshet ikke blir så sensitive at vi oppfatter enhver reaksjon eller ethvert signal som et tegn på stigmatisering. Eller som et bevisst ønske om å sette oss i bås, som helt eller offer.

DANSER PÅ TV: Birgit Skarstein og Philip Raabe. Foto: Espen Solli / TV 2

Når vi eksponeres for noe vi opplever som nytt eller annerledes ligger det vel litt i vår natur å reagere med eksempelvis skepsis, nysgjerrighet, eller beundring.

Om vi er skeptiske eller fra oss av begeistring er ikke fullt så viktig, slik jeg ser det. Det viktigste er snarere hvordan vi kommuniserer om og med hverandre, og hvordan vi karakteriserer hverandre. Hvilke ord og tone vi bruker, at vi møtes med respekt, et åpent sinn og vilje til å lære.

Jeg er handikappet, jeg danser, jeg er i full jobb, jeg bor i min egen leilighet. Jeg har hatt kjærester og kjærlighetssorg, akkurat som deg. Jeg syns tidvis det er tungt med alle gjøremål og ønsker meg en pause fra livet, akkurat som deg. Jeg starter dagen med en brødskive, eller yoghurt med korn, akkurat som deg, med mindre du er en av dem som spiser havregrøt.

Jeg har hatt et godt utgangspunkt.

Joda, det er tøft å leve med en kropp som ikke spiller på lag. Spasmer som tidvis tar overhånd, utmattelse, muskel- og leddsmerter. Men jeg velger å være positiv. Jeg prøver så godt jeg kan å leve etter det.

Men. Jeg lyver hvis jeg skriver at jeg tidvis ikke blir drittlei av de jeg møter på min vei, som roser meg opp i skyene for at jeg som handikappet lever så normalt, eller av dem som blir skeptiske.

Jeg er lei av at venner blir «klappet på skulderen» når de «tar meg med ut» eller at venninner blir spurt om de er støttekontakten min.

Jeg svarer ofte freidig «Nei! Feil, det er faktisk jeg som er støttekontakten hennes».

Ja, for det er faktisk nesten helt sant, av og til.

DANSEPAR: Sørensen og Thygesen.

Da jeg var barn følte jeg meg tidvis utilpass, både på skolen og i livet ellers, fordi jeg følte meg annerledes. Oftere da enn nå, heldigvis.

Takk til mine foreldre, og familien min, som heiet meg frem. De lærte meg å se mulighetene, ikke begrensningene. De fortalte meg at jeg var like normal, like lik, men også like forskjellig, som alle andre. Ja, for vi er alle like, og like forskjellig, uavhengig om vi er funksjonshemmet eller ei.

Så stort sett, i alle fall når jeg er på et godt sted, for det hender innimellom, tenker jeg: Kult at du spør, kult at du vil snakke om det. Jeg deler, jeg er åpen, kanskje jeg kan påvirke deg, kanskje jeg lærer deg noe, og kanskje du lærer meg noe, for det hadde jo vært helt topp!

Sånn tenker jeg nå også. Det er ikke alle som har sett rullestoldans før, som i det hele tatt vet at den eksisterer som en seriøs idrettsgren, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det er klart det er lov å la seg begeistre eller å lure på om dette lar seg sammenligne med såkalt «ståendedans».

Som Birgit så fint sier, så har vi fotarbeid vi også, men vi gjør dem med overkroppen.

Gjør vi ikke teknikkene riktig, går det dårlig. Sånn som under et VM i Tyskland for noen år siden. Dansepartneren min og jeg mistet flyten og rullestolen veltet. Nettopp fordi jeg ikke jobbet nok med overkroppen.

Birgit representerer mangfold. Jeg syns det er flott å se hvordan hun viser frem idretten min til hele Norges befolkning, at hun bruker sin påvirkningskraft til å vise oss alle at det er mulig. Vil vi så kan vi!

At Birgit hovedsakelig blir hyllet fordi hun presterer som handikapet, er etter mitt syn for enkelt å si. Bildet er nok langt mer sammensatt enn som så.

Jeg opplever ikke at Birgit blir behandlet eller omtalt annerledes av mediene eller dommerne i «Skal vi danse», enn de andre funksjonsdyktige deltagerne i årets sesong.

Birgit leverer godt. Jeg oppfatter henne som en folkekjær, dedikert, positiv og veltalende idrettsutøver. Hun fortjener absolutt applaus for sin innsats og prestasjon, både i robåten og på dansegulvet!

Jeg oppfatter ikke dette falske premisset noen snakker om, at funkiser ikke kan danse og Birgit skal motbevise dette. Birgit har fått en del hets, som på mange måter støter både henne og mangfoldet. Dette har vært viktig og riktig av henne å svare på.

Ingen skal høre eller lese at de ikke er bra nok, eller ikke passer inn, for det stemmer ikke!

Utover det representerer hun seg selv, og Birgits reise i dansen er like viktig som din, eller min. Vi trenger ikke gjøre som Birgit, ingen ber oss sikte mot stjernene, med mindre vi ønsker det selv. Selv ble jeg en kjedelig «kontorrotte» som finner glede i dansen og det jeg gjør.

Jeg tror og håper at Birgits deltagelse på idrettsarenaen og i det offentlige rom kan være med på å normalisere mangfoldet. Mangfold beriker samfunnet. Vi har alle mulighet til å påvirke. Takk Birgit, for at du står opp for oss. Det er plass til alle.

Foto: Espen Solli / TV 2

