SVARER PÅ KRITIKK: – Er det et sted det fortsatt skal være plass til ulike kjønnsanalyser, så er det på parolemøtet til 8.marskomiteen i Oslo, skriver forfatterne. Bildet er fra 8. mars-toget i Oslo i 2018. Foto: Cicilie S. Andersen

Debatt

Transdebatten: − Kvinnekampen trenger debatt, ikke sensur

På årets (digitale) parolemøte i Oslo var det nesten 200 deltakere. Sammen vedtok vi 25 paroler, som rommer et svært vidt spekter av politiske krav, virkelighetsbeskrivelser og vitnesbyrd om hvordan det er å være kvinne i 2021.

Publisert: Nå nettopp

ARBEIDSUTVALGET TIL 8. MARSKOMITEEN I OSLO

Hanne Størset (Kvinnegruppa Ottar)

Thea Borkhus Gabrielsen (Kvinnefronten)

Kjersti Fjeldstad (Lesbisk kvinnebevegelse)

Maiken Sætan Lium (Sosialistisk Ungdom)

Ayat Majbel Saeid (Rødt Oslo)

Aila Emilie Kamaly (Oslo Sosialistisk Venstreparti)

Elisabeth Gammelsæter (Arbeiderpartiets kvinnenettverk)

Mari Tønnessen Flåtåmo (Utdanningsforbundet Oslo)

Kjersti Aspheim (Daglig leder Eco Equality)

I Oslo fungerer 8.marsarbeidet som åpne møter, hvor de kvinnene som deltar på møter – for eksempel parolemøtet – utgjør selve 8. marskomiteen. Arbeidsutvalget jobber mellom møtene og frem mot markeringa av kvinnedagen, men det politiske grunnlaget vokser frem, og stemmes frem, av de som ønsker å delta. Slik har det vært lenge, og slik må det også være for å ivareta 8.mars som den brede og inkluderende grasrotbevegelsen det er.

På samme måte som at alle kan delta på parolemøtet, kan alle sende inn paroleforslag og eventuelle begrunnelser for disse. I år ble det sendt inn 102 paroleforslag. Arbeidsutvalget bruker mange timer på å diskutere seg gjennom ett og ett forslag, for så å gi innstilling til komitemøtet.

Ingen av de forslagene som det siktes til i innlegget fra RU-lederen med flere var en del av arbeidsutvalgets innstilling. Kun ett av forslagene som vi antar at det siktes til, «Kun kvinner er kvinner. Kun kvinner er mødre. Stopp sletting av mødre i barneloven», ble opprettholdt av én deltaker under møtet, men fikk ikke mange nok stemmer til å bli vedtatt.

«Vi forventer at døren stenges for transfobiske paroler i framtiden», skriver innleggsforfatterne. Det er ikke arbeidsutvalgets rolle å sensurere kvinneorganisasjonenes meninger innenfor rammene av den frie ytringsfriheten. Det er heller ikke vår oppgave å gjøre moralske vurderinger av de innsendte forslagene.

Vi skal legge til rette for at folk får fremmet sine meninger på parolemøtet. Vi skal åpne for saklige diskusjoner selv der det er uenigheter innad i kvinnebevegelsen.

Kvinner er halve befolkningen – vi er ikke en minoritet. Det gjør også at kvinnebevegelsen ikke er en homogen gruppe mennesker med ensartete krav, men en mangfoldig bevegelse som kommer sammen på tross av ulike bakgrunner og fordi vi har felles kamper å kjempe og vet at vi er sterkest når vi står sammen. Vi er ikke enige i alt, og det kan vi heller ikke være.

Vi er vant til å få kritikk fra folk som ikke har deltatt på møtene våre. At RUs leder og andre som har deltatt i komitemøtene går ut i media med denne typen kritikk, i stedet for å ta det på møtet, rette den mot arbeidsutvalget eller foreslå vedtektsendringer, er spesielt. Det er sikkert godt for mediene å få bekreftet fordommene sine om sinte feminister, men vi er så mye mer enn det.

8. mars er en viktig dag, og kvinnekampen er fortsatt en kamp. Etter et år som har satt verden på hodet, stengte mange kvinner inne med overgriperne sine og forsterket kjønnsrollene i en vanskelig hjemmehverdag, er kvinnekampen enda viktigere. Retten til trygg abort står på spill flere steder i verden, voldtekt, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap setter kvinner i fare, jenter tas ut av skolen for å giftes bort, jobbe, eller fordi familien ikke har råd. Og #metoo trengs fortsatt.

Dette og tusen andre sider ved kvinnekampen må ikke drukne i en diskusjon som ikke fører noen vei. Er det et sted det fortsatt skal være plass til ulike kjønnsanalyser, så er det på parolemøtet til 8.marskomiteen i Oslo.