Løy Raymond Johansen om tall?

Nei da, Raymond Johansen løy ikke. Han har bare, i likhet med de aller fleste, et naivt syn på hva medisinsk forskning kan fortelle oss om konsekvenser av pandemien.

TORKEL BREKKE, osloboer

Covid-19 er en alvorlig sykdom. For å opprettholde tillit mellom myndigheter og folk flest, er det viktig at myndighetene er presise og åpne i sin bruk av forskning når de begrunner tiltak. I sin pressekonferanse om kvelden 15. mars 2021 sa byrådsleder Raymond Johansen: «I dag kom det forskningsresultater som viser at hele 60 prosent av dem som blir sjuke, sliter med senvirkninger.»

Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, gjentok uttalelsen. Vi kan anta at de to politikerne viste til denne saken fra TV 2 Nyhetene:

Johansen hadde ganske sikkert ikke lest eller satt seg inn i forskningen de viste til 15. mars. Studien som TV 2s sak bygger på, er laget av en forskergruppe i Bergen, og heter «Long Covid affects home-isolated young patients». Den finnes som såkalt «preprint» på et nettsted kalt Researchsquare. En preprint er en studie som ikke er blitt vurdert av andre forskere enda, og «den skal ikke omtales av medier som endelige resultater», som det står i røde bokstaver på alle studiene som deles på Researchsquare.

Man kunne lagt til at slike studier heller ikke må legges til grunn for politiske vedtak eller politisk retorikk.

Forskergruppen i Bergen skal ha honnør for å jobbe med viktige spørsmål om langtidsvirkninger, men jeg er ganske sikker på at de ikke vil mene at Johansens uttalelse er dekkende for det de har funnet ut. Man måtte i så fall påpekt at i hele utvalget til bergenserne, er over 20 prosent personer som ble innlagt på sykehus fordi de var svært syke, og 43,95 av de covid-19-positive i utvalget som ikke ble innlagt, hadde underliggende sykdommer.

Det er også andre viktige forbehold som bør tas.

Forskningen om langtidsvirkninger spriker veldig. Det blir åpenbart når man ser hvordan temaet omtales i mediene. 22. mars sa overlegene Kjetil Meli Hval og Øyvind Molberg i Aftenposten at mer enn ti prosent av alle covid-19-pasienter får senvirkninger. Hvorfor ti prosent og ikke 60 prosent, slik Johansen hevdet etter å ha lest TV 2s gjengivelse av studien fra Bergen?

Men det blir fort enda mer usikkert, hvis vi graver litt videre. Folkehelseinstituttet publiserte 3. mars 2021 en studie med tittelen «COVID-19: Long-Term Effects of COVID-19. Rapid review». Dette er en gjennomgang av funnene i 43 vitenskapelige studier om langtidseffekter av covid-19.

FHI skriver at disse studiene hadde varierende kvalitet og at de i stor grad hadde utvalg som besto av pasienter som var blitt innlagt på sykehus.

Det er ikke rart at man kan se langtidseffekter hvis man er så syk av en virussykdom at man må legges inn på sykehus, og spesielt hvis man trenger intensivbehandling. Hvis jeg leser FHIs rapport riktig, er det er ingen studier enda som gir holdepunkter for å si noe sikkert om langtidseffekter av covid-19 for personer som er smittet og opplever normalt eller mildt sykdomsbilde, eller er uten symptomer.

Covid-19 har vist oss at verdens forskningsbaserte kunnskap kan vokse utrolig raskt når et nytt problem dukker opp. Men det siste året har også vist at organiseringen og bruken av kunnskapen ofte er kaotisk, og at eksperter sjelden har den totale oversikten.

Sosiologen Zeynep Tufekci sa i samtale med den amerikanske nevroscientisten og filosofen Sam Harris 2. februar 2021 (på sistnevntes podcast «Making Sense») at et av de store problemene i den tidlige fasen av pandemien, var at amerikanske helsemyndigheter hadde for snever tilnærming til sykdommen, og spesielt til folks atferd i møte med sykdommen. Tufekcis argumentasjon i bl.a. New York Times og The Atlantic var viktig for å få gjennomslag for bruk av ansiktsmasker mot spredning av virus, og hun hevder at samfunnsforskere har hatt for lite å si det siste året.

Journalister og politikere løper gjerne til medisinere for å skjønne pandemien også når de har spørsmål som kunne være besvart bedre av helt andre typer fagfolk.

Så nei, Raymond Johansen lyver ikke om tall. Han har bare, i likhet med de aller fleste, et naivt syn på hva medisinsk forskning kan fortelle oss om konsekvenser av pandemien, og han forenkler virkeligheten for å skremme Oslos befolkning til å høre på ham.

Det fører ikke til tillit til politikere eller til bedre etterlevelse av råd og påbud.