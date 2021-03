MER EFFEKTIVT: – Vi har tillit til Ståle Solbakken når han sier at han og hans menn vil finne en passende måte å kommunisere den berettigede kritikken av Qatar-regimets brudd på menneskerettighetene, skriver kronikkforfatterne. Foto: Mattis Sandblad

Debatt

UiO-professorer: − Boikott av Qatar-VM er ikke veien å gå

Boikotter av den typen som etterlyses mot VM i Qatar, er altså sjelden effektive og kan ha uheldige bivirkninger. Det er derfor grunn til å tro at andre former for påvirkning vil være mer formålstjenlig.

Publisert: Nå nettopp

JON HOVI, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

HELGE HVEEM, professor emeritus i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Flere har tatt til orde for at Norge – det vil si Norges Fotballforbund – skal boikotte VM i fotball som skal holdes i Qatar i 2022. Bakgrunnen er landets behandling av gjestearbeidere, grove menneskerettighetsbrudd og en rekke dødsfall på og utenfor arbeidsplassen. Vi mener at en boikott ikke er veien å gå.

Vi er enig i at Qatars praksis på en rekke punkter er sterkt kritikkverdig. Selv om det er uklart i hvilken grad dødeligheten blant gjestearbeiderne i Qatar er høyere enn for sammenlignbare grupper i andre land, er det ingen tvil om behovet for å bedre gjestearbeidernes arbeidsvilkår.

Sentrale punkter i så måte er heving av lønnsvilkår, innføring av forsikringsordninger som sikrer skikkelig kompensasjon for familiene til arbeidere som omkommer eller blir uføre, samt avskaffing av kafala-systemet, som hindrer arbeidere i å bytte jobb uten arbeidsgiverens tillatelse. Regimet i Qatar har lovet reformer, men implementeringen går tregt.

Vi er likevel skeptiske til en boikott, en form for sanksjoner som kan tjene tre hovedformål. Det første er å tvinge noen til å endre atferd, det andre å hindre eller begrense noens tilgang på et gode, og det tredje å signalisere eller kommunisere ens syn på, i praksis kritikk av, noens atferd.

Hva vil være målet for en eventuell norsk boikott av VM, og hva er sannsynligheten for at man oppnår målet?

Sanksjoner er effektive i den grad de endrer atferden til den eller dem det sanksjoneres mot, i den retning den eller de som sanksjonerer ønsker. Hva vet vi om effekten av sanksjoner? En gruppe forskere ledet av professor Thomas Biersteker ved The Graduate Institute i Geneve gikk gjennom flere tiårs sanksjoner. De fant at bare 1 av 10 sanksjoner som anvendte tvang, var effektive, mens de som søkte å hindre var det i 1 av 5 tilfeller. Den typen vi kaller signalisering virket i nær 3 av 10 tilfeller.

Uansett kategori, var sanksjonene altså effektive bare i et klart mindretall av tilfellene. De som var effektive var gjerne multilaterale og som regel vedtatt av FNs Sikkerhetsråd. Der sitter som kjent Norge i år og neste år. Vi har til og med ansvaret for to sanksjonskomiteer under Rådet – den for Nord-Korea og den for ISIL og Al-Qaida.

Våre diplomater kjenner kanskje «Drezners paradoks», oppkalt etter professor Daniel Drezner ved Fletcher School i Boston. Det går ut på at mens sanksjoner er mest effektive overfor land som har et økonomisk og politisk gjensidig avhengighetsforhold til avsenderlandene, blir de oftest iverksatt mot land som betraktes som motstandere eller fiender, altså i tilfeller der det er særlig lite sannsynlig at de vil være effektive. Nord-Korea er et mye brukt eksempel.

Qatar faller – i hvert fall et stykke på vei – i samme kategori. En norsk boikott kan ikke hindre landet i å gjennomføre VM. Den vil dessuten neppe være nok til å motivere landets myndigheter til å endre behandlingen av gjestearbeiderne. Det som da gjenstår, er signaliseringsformen – en markering av at (fotball-) Norge tar avstand fra den behandlingen gjestearbeiderne utsettes for. Det er vanskelig å se at slik signalisering vil ha noen gjennomslagskraft, bortsett fra at den kan ha en viss appell blant nordmenn som ønsker at NFF skal opptre «moralsk riktig».

Kan en boikott virke dersom flere eller til og med mange fotball-nasjoner stiller seg bak? Biersteker og hans medarbeidere fant at selv multilaterale sanksjoner oftest ikke virker etter hensikten. Som boikotten av sommer-OL i Moskva i 1980 etter Sovjets invasjon i Afghanistan viste, hjelper det heller ikke nødvendigvis med bred oppslutning blant (vestlige) land. Moskva-OL ble gjennomført og Sovjet-regimet forble i Afghanistan i mange år, men tok hevn ved å få 14 østblokk-land til å boikotte sommer-OL i Los Angeles fire år senere. Eksemplet illustrerer hvordan bruk av idrettsboikott lett kan slå tilbake.

Sanksjoner må ofte opprettholdes over mange år før de eventuelt virker. Et eksempel er FN-sanksjonene mot Rhodesia, som varte i over ti år før regimet til slutt ga etter for det massive kravet om å avskaffe apartheid. En VM-boikott vil derimot miste sin betydning så snart finalen er spilt neste høst. Eventuelle innrømmelser fra regimet kan dessuten lett reverseres når VM (og dermed boikotten) er over.

Boikotter av den typen som etterlyses mot VM i Qatar, er altså sjelden effektive og kan ha uheldige bivirkninger. Det er derfor grunn til å tro at andre former for påvirkning vil være mer formålstjenlig i dette tilfellet.

Vi har tillit til Ståle Solbakken når han sier at han og hans menn vil finne en passende måte å kommunisere den berettigede kritikken av Qatar-regimets brudd på menneskerettighetene. Anledningen byr seg allerede i kampene mot Gibraltar, Montenegro og Tyrkia.