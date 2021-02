ÅPEN DIALOG: Hvis man snakker åpent og ærlig om sex med de unge, vil det forhåpentligvis øke sannsynligheten for at de deler sine egne erfaringer, skriver psykolog Maria A. Østhassel (28), som er psykolog på Tiktok. Foto: Kristoffer Myhre

Debatt

Tiktok-psykolog: Hvordan snakker vi egentlig om sex?

Når voksne snakker med barn og unge om sex, hvor mye snakker vi om hvor godt det stort sett er, hvor yr man blir, og hvor sjokkerende digg det er å få orgasme?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

MARIA A. ØSTHASSEL, psykolog.

@Psyktdeg på sosiale medier

Mange voksne kan fortelle at de hadde tanker om sex hele tiden da de var unge (og kanskje som voksne også). Det har sin naturlige forklaring. Det er vårt grunnleggende instinkt, selve drivkraften i vår arts overlevelse, som kicker inn. Klart vi tenker på sex!

Men har vi et godt nok språk for alle disse tankene og følelsene? Hvordan snakker vi egentlig om sex? Og hvordan påvirker det unges tilnærming til seg selv som seksuelle aktører?

Det er uke 6 – den nasjonale uka for seksualundervisning i skolen. De unge lærer blant annet om risikofaktorer knyttet til ubeskyttet sex og uønsket graviditet. At 1 av 20 under 25 år får påvist klamydia understreker viktigheten av at det settes på dagsorden. Samtidig har også 1 av 1 en intens følelsesmessige opplevelse når de har sex. I hvilken grad forberedes de på det?

Nysgjerrige fjortenåringer vil lete og søke til de finner. Veldig ofte blir porno den umiddelbare kilden. Stadig flere unge ser porno, og de begynner i stadig yngre alder. Dette vitner ikke nødvendigvis bare om tilgjengeligheten, men også om unges sterke interesse for sex.

Samtidig som vi driver holdningskampanjer knyttet til porno, tror jeg vi må se på måten vi snakker om sex.

En studie viser at unge foretrekker å lære om sex fra foreldrene sine, eller en annen nær voksen. Det betyr at foreldre og voksne som har noe med barn og ungdom å gjøre bør kunne si noe om sex, og ikke krysse fingrene for at de finner det beste svaret hos Dr. Google.

Dersom vi delegerer alt ansvar til helsesykepleiere eller lærerne i uke 6, forteller vi på en måte at «dette har jeg ikke kompetanse til å snakke om, eller synes er for vanskelig å snakke om».

Om vi som voksne behandler sex som et ikke-tema, frykter jeg at vi kan forårsake både en større mystifisering og mer skam knyttet til det. Vi står i fare for å gjøre det enda vanskeligere for barn og ungdom å si ifra dersom de har vært utsatt for noe de ikke ville eller skulle måtte oppleve.

Når voksne snakker med barn og unge om sex, hvor mye snakker vi om hvor godt det stort sett er, hvor yr man blir, og hvor sjokkerende digg det er å få orgasme? Tar vi det som en selvfølge at dette er noe de vet?

Hva med den kleine følelsen når det tar litt tid før han får på seg kondomet, eller når det plutselig kommer snåle lyder i enkelte stillinger? Hvordan snakker man om å håndtere disse følelsene i situasjonen, for å unngå at det blir et kjipt minne?

Når vi snakker om sex på tvers av generasjoner, er jeg redd mange har en følelsesmessig distanse, eller bruker for kliniske begreper og mekaniske beskrivelser av den seksuelle handlingen. Vi trenger også å bli litt personlige, og å snakke om alle de gode og de vonde følelsene knyttet til det. For det jo faktisk er et personlig følelsesbonanza.

Barn og unges nysgjerrighet for temaet varierer ut ifra deres individuelle utvikling. Å samle all informasjon til én uke er derfor ikke nødvendigvis den uka Stine var interessert i, eller moden nok til å ta inn informasjonen. Foreldre og voksne må derfor være tilgjengelige for dem når de er nysgjerrige på det, året rundt. Unge bør vite at det alltid er et trygt rom for nettopp det.

Hvis voksne kan være tilgjengelige på denne måten, så trenger ikke unges eneste kilde til å forstå noe om seksuell nytelse være det feilaktige bildet de får gjennom pornografi.

For mange voksne kan det være like vanskelig å snakke om sex med partner og venner, som på tvers av generasjoner. Det er det nok mange grunner til, men kanskje det handler om at det også var et ikke-tema da man selv vokste opp?

Om man likevel klarer å fostre en åpen og ærlig dialog med de unge, vil det forhåpentligvis øke sannsynligheten for at de deler sine egne erfaringer. På godt og vondt.