BLANK AVVISNING: – beklager Per-Willy Amundsen, men vi har ingen planer om å legge ned Sametinget. Vi skal videreutvikle Sametinget og dermed fortsette jobben med å styrke demokratiet i Norge. Foto: NSR

Debatt

Nytteløst forslag om å legge ned Sametinget

VG slo i leder 23. februar fast at Frps forslag om å legge ned Sametinget er uklokt. Det er vi selvsagt enige i, men vi mener at Stortinget uansett ikke har myndighet til å legge ned Sametinget.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

AILI KESKITALO, sametingspresident (NSR)

SILJE KARINE MUOTKA, sametingsråd (NSR)

Stortinget opprettet riktignok Sametinget i 1989. Allerede den gang anerkjente Stortinget selvbestemmelsesretten ved å slå fast at Sametinget selv bestemmer sitt eget arbeidsområde. I 2007 anerkjente Norge og de øvrige medlemsstatene i FN gjennom urfolkserklæringen at urfolk har rett til selvbestemmelse. Erklæringen slår videre fast at urfolk har rett til selvstyre i interne anliggender og rett til ordninger for finansiering.

Om samene fortsatt skal ha et folkevalgt organ er et internt samisk spørsmål. Det er opp til samene selv å avgjøre Sametingets eksistens. Det ligger i selvbestemmelsesrettens natur at ingen andre enn samene selv kan legge ned sitt eget folkevalgte organ.

les også VG MENER: Dette blir det ikke noe av, Frp

For staten er det rasjonelle grunner for å fortsette å bidra til oppbyggingen av Sametinget. Staten har behov for et representativt organ med legitimitet til å uttrykke samenes vilje. Det var nettopp dette staten erkjente etter konfliktene om Alta-saken. Uten en samisk representativ stemme kan nye konflikter oppstå.

Ingen kjenner samisk samfunn og samiske behov bedre enn samene. Hva som bør prioriteres og hvilke tiltak som er mest effektive er det samene selv som vet best. Vår klare påstand er at Sametinget får mer ut av hver krone til samiske formål enn det staten ville ha fått.

Samisk kultur, språk, næringer og samfunnsliv dekkes av et langt mindre beløp enn budsjettsprekkene for Operabygningen og stortingsgarasjen. Sametingets budsjett på drøye 500 mill. kroner skal blant annet gå til næringsutvikling, barnehager, festivaler, læremidler, musikk, litteratur, film, helseprosjekter, idrett og veiledning og tospråklighetstilskudd til kommuner og fylkeskommuner.

Sametinget har også myndighetsoppgaver for kulturminner, læreplaner, stedsnavn og arealsaker. På toppen av dette driver Sametinget med politikkutvikling og kontinuerlig arbeid med å sikre at staten og øvrige myndigheter fatter gode vedtak som også ivaretar den samiske befolkningen.

Sametinget er altså noe langt mer enn et høringsorgan. Det er et organ som utøver samenes rett til selvbestemmelse. Og beklager Per-Willy Amundsen: vi har ingen planer om å legge ned Sametinget. Vi skal videreutvikle Sametinget og dermed fortsette jobben med å styrke demokratiet i Norge.