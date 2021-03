Leder

Fotballens verkebyll

Tidligere FIFA-president Sepp Blatter frontet det kontroversielle valget om å legge VM til Qatar. Foto: OSAMA FAISAL / AP

Qatar skulle aldri blitt valgt som vertsnasjon for neste års verdensmesterskap i fotball. Av flere grunner rokker avgjørelsen ved tilliten til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Et VM er normalt kjent som en felles folkefest for fotballinteresserte. Denne gangen er det meste annerledes.

Oppkjøringen til det som skal skje i gulfstaten Qatar i 2022, handler om helt andre spørsmål enn å glede seg til å finne ut hvem som er best på banen.

I 2010 fattet 22 ledere en avgjørelse som kaster dype skygger over internasjonal fotball. Egentlig skulle det vært 24, men to medlemmer av eksekutivkomiteen i FIFA var utestengt etter at en avis hadde avslørt at de ba om penger i bytte mot stemmer.

Et stort flertall av dem som stemte har i etterkant vært knyttet til korrupsjonssaker av ulik art. Utfallet av sakene har variert, men i sum er det ingen tvil om at valget ble tatt på uakseptable premisser.

Men problemene med VM i Qatar stopper ikke her.

Flere rapporter avdekker grove brudd på menneskerettighetene rundt bygging av anlegg og infrastruktur relatert til VM. Arenaene er reist basert på slavelignende forhold for såkalte «fremmedarbeidere».

Selv om man på papiret har fått reformer som skal bedre forholdene, er det tvilsomt i hvilken grad man har sett reell forandring.

Forberedelsene har forårsaket betydelig menneskelig lidelse og har kostet en rekke personer livet. Det som kalles “sportsvasking”, at store mesterskap brukes til å renvaske imaget til kontroversielle regimer, er et tiltagende problem i internasjonal idrett.

For vi ser stadig oftere at store idrettsarrangementer legges til verstingregimer – autoritære regimer uten respekt for demokrati og grunnleggende menneskerettigheter. Dette er en utfordring som også vår del av verden må ta ansvar for. Gjennom våre representanter i de internasjonale idrettsorganisasjonene må vi sørge for å rydde opp i en ukultur. Det er behov for forandring i styring av internasjonal idrett, og flere enn verstingregimene må stille opp som arrangører.

Her i Norge øker nå debatten om hvorvidt det er riktig å boikotte mesterskapet i Qatar. Flere toppklubber har nylig bedt Norges Fotballforbund om å gå for boikott, senest Rosenborg Ballklub denne uken. Supportermiljøer tar høylytt til orde for det samme.

Tilhengerne av boikott mener at dialoglinjen som Norges Fotballforbund står for ikke er tilstrekkelig, og at situasjonen er så alvorlig at det er nødvendig å ta sterkere virkemidler i bruk.

Det tjener fotball-folket til ære at de nå tar den debatten toppene i Fotballforbundet for lenge har syntes å vike unna. Sport skal i utgangspunktet være upolitisk, noe som bringer folk og nasjoner sammen på tvers konflikter og politiske skillelinjer. Dette er idealet – som dessverre ofte befinner seg langt fra virkeligheten.

Dette må også våre idrettsledere forholde seg til. De har så langt hverken vist det nødvendige mot eller vilje til å stå opp for våre verdier. Dessverre.