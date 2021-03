NORDMENN OG BOLIG: – Jeg er også et kreativt menneske. Kanskje jeg også burde bli megler, spør franske Lorelou Desjardins. Foto: Stella Bugge

Det underlige, norske boligmarkedet

Det norske boligmarkedet er virkelig noe for seg selv. Her er 15 særegenheter!

LORELOU DESJARDINS, fransk blogger, jurist og forfatter, bosatt i Norge

1. Å eie sin bolig i Norge er et menneskerett, på samme nivået som å dra til hytta når man vil og få en ny iPhone hvert tredje år.

2. Nordmenn føler at de må «komme inn på» boligmarkedet når de er rundt 25 år. Om de ikke er «i markedet» innen de fyller 30, går nordmenn i panikkmodus. Da er det på tide å slenge seg på Tinder og finne noen man kan dele et boliglån med.

3. Nordmenn bruker flere timer for å kjøpe langrennsski. De sjekker tre nettbutikker og forskjellige tilbud før de bestemmer seg for det beste skiparet, og billigste pris. Men når de er på visning, åpner de to skap og ser litt rundt boligen. De kan bestemme seg etter besøket, som varte i maks 30 minutter, for å ta opp et lån på flere millioner kroner fordelt over 25 år. Nordmenn bruker minst tre ganger mer tid på en budrunde enn på en boligvisning.

4. Selv om man eier en bolig uten noen plan om å flytte, er det vanlig for nordmenn å sjekke boliger på finn.no, hele tiden. Det gjelder spesielt boliger som selges i nærområdet. Da er det helt innenfor å bruke tid på å gå på visning – hos naboer for å se hvordan de hadde det hjemme. Oj oj, det var en interessant kjøkkenplanløsning!

5. Eiendomsmeglerne er en gruppe nordmenn som er veldig rare. De har en slags uniform, hvit skjorte og mørk dress uten slips. De er alltid veldig hyggelige, er din beste venn under visningen, men kan lett ofre sin egen mor for å makse prisen i en budrunde.

6. På den norske eiendomsmeglerskolen, har man det første året tydeligvis fokus på poesi. Da lærer de å lage nye ord som ingen forstår for å få flere å kjøpe bolig. Meglere er altfor kreative til å bruke kjedelige ord som «hus» og «rekkehus». De kommer heller opp med noe de kaller «bolig med rekkehusfølelse». Jeg skal også begynne å selge eplemost med sjampanjefølelse. Det er en eplemost som er mye dyrere enn en vanlig eplemost, men billigere en ekte sjampanje. Meglere har også tenkt seg frem til begrepene «villa-leilighet» og «townhouse-leilighet». Jeg vet ikke helt hva forskjellen er mellom et vanlig hus og en villa. Men forskjellen mellom en vanlig leilighet og en villa-leilighet er enda mer tåkete.

7. Noe annet man åpenbart lærer seg på meglerskolen er å skrive boligannonser. Alle rom får sine egne adjektiv, som er enten «delikat» eller «hyggelig». Et slikt begrep som bekymrer meg litt, er når en megler skriver «arkitekttegnet hus» i en annonse. Hvem tegner egentlig de andre husene? Vaktmesteren?

8. Et såkalt «oppussingsobjekt» er en bolig som en vanlig person kan beskrive som «et hus du må brenne i Mordor». En megler skal si: «Her kan du skape din drømmebolig».

9. Nordmenn har et veldig rart forhold til penger når det gjelder boliglån. Det er nesten som at penger som de skylder banken ikke er ekte penger, siden de får skattelette for dem. Alt handler om å låne så mye de får lov av banken. «Men kan du klare å betale hvis rentene stiger?», spør jeg. «Da får jeg avdragsfrihet», svarer nordmennene. «Uansett blir vi gjeldslaver hele livet», sier de. For en fin gave til bankene, da!

10. Det er viktig at boligen har et bad hvor man kan gå rundt med varme føtter. En bolig som har et fullt ut fungerende bad som ikke varmer føttene til alle som kommer inn baderomsdøren, faller automatisk 300.000 kroner i verdi, minst.

11. Den viktigste personen på boligmarkedet er en person som heter takstmann. Han har mye makt fordi han skriver en viktig rapport som veldig få leser nøye før de kjøper en bolig.

12. Budrunder er en veldig stressende prosess hvor nordmenn endelig får oppleve noe 100 prosent kapitalistisk. En nordmanns liv er lite spennende og alt annet enn uforutsigbart. Fra barnehagen til pensjonsalderen er alt mer eller mindre planlagt. Men en budrunde skaper adrenalinkick og uforutsigbarhet. Gjør jeg et kupp eller vil markedet falle om to måneder?

13. Andre året på eiendomsmeglerskolen er det slutt med kreativiteten. Nå må de dyrke fram sine evner til å overbevise folk å kjøpe for maksbeløpet som står på et viktig papir som heter «finansieringsbevis». Noen tyr til forførelse, andre til ren manipulering. En megler ringte meg for ikke så lenge siden, midt i en budrunde. «Jeg har veldig lyst at dere skal få huset, de andre er så rare mennesker. Kan du ikke bare by 400.000 kroner over prisen, da? Det er en vinn-vinn-situasjon for oss begge siden jeg er opptatt med en ny visning om to timer».

14. I Norge har de et elitesystem som heter «forkjøpsrett». OBOS ble opprettet for at arbeiderklassen skulle kunne kjøpe seg bolig for en rimelig pris. Men det ble til et monster. Nå er forkjøpsrett et system som tilgodeser folk som er så heldige at bestefar hadde et medlemskap der på 60-tallet. Da slipper de å svette under budrunden. Men hvis du ikke er medlem av denne adelen som arver både OBOS-medlemskap og masse penger fra familien, må du dessverre finne andre områder å kjøpe bolig i.

15. Så snart du har kjøpt en bolig, må du poste finn-annonsen i sosiale medier så alle du kjenner ser hvor fin boligen er, og hvor stort lån du faktisk klarer å ta opp. Hvis noen spør, er det viktig alltid å ha denne annonsen klar på telefonen din, og vise bilder før og etter oppussing – til dem du ikke klarer å finne noe annet å snakke med om.

Jeg er også et kreativt menneske. Kanskje jeg også burde bli megler? Da kan jeg selge min første bolig – en «villa-hybel med townhouse-følelse». Det er et udelikat høl, helt uten sollys eller utsikt.

Men med så uendelig mye potensial.