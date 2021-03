Kommentar

Det kunne gått bedre, Oslo

Av Astrid Meland

I hovedstaden har byrådsleder Raymond Johansen lekt helseminister det siste året.

Noe av det første Erna Solberg gjorde da hun kom tilbake på kontoret etter nyttår, var å innføre strenge nasjonale tiltak.

I tillegg tok staten over styringen av Oslo og kommunene rundt, hvor en mer smittsom britiske variant var kommet inn over grensene.

Og dette virket utmerket.

Vi gikk fra nær 1000 smittede på en av de første dagene i det nye året, til 117 smittede i midten av februar.

Nedgangen var sterk. Og bunnen var nådd både nasjonalt og i Oslo 11. februar.

I TOTTENE PÅ REGJERINGEN: Oslos byrådsleder Raymond Johansen har stadig vært i diskusjoner med regjeringen og sentralmakten om håndteringen av corona. Foto: Terje Bringedal

Dette skjedde altså på Solbergs vakt.

Samtidig var den egentlige sjefen Oslo, byrådsleder Raymond Johansen, utålmodig etter å komme seg vekk fra smittevernets Robek-liste. Han ville bestemme selv!

Johansen sa - med klar brodd mot regjeringen - at Oslos befolkning var nær bristepunktet. Han krevde å få makten over smittevernet tilbake fra regjeringen.

Akkurat der og da var det nok mest for å vise seg frem. For brevene som gikk mellom partene, viser at Oslo ønsket å bli passet på av staten en uke til.

Men så fikk han endelig bli herre i eget hus. Noen tiltak var alt lettet på. Ringen var slakket litt på av staten. Men nå skulle Johansen åpne opp resten av byen selv.

Og Oslo har klart seg bedre enn mange andre storbyer vi liker å sammenligne oss med.

Likevel fikk vi nå et nytt kapittel i eventyret om mannen som skulle stelle hjemme.

For da Johansen tok over, hadde nedgangen i smitten stoppet opp. Og selv om kurven var snudd, lettet han likevel på flere av tiltakene.

Han sa til og med at han håpet at smitten ville gå videre ned, selv om han løsnet skruen.

Det virket ikke logisk. Oslo hadde økende smitte og tiltakene ble mildere. I tillegg hadde den britiske virusvarianten kommet i stort monn.

Johansen kalte det en kontrollert gjenåpning det han gjorde i februar. Og det skal sies at det ikke var all verden han åpnet. Det dreide seg stor sett om barn, skoler, fritidsaktiviteter og trening.

Men det er klart smitten ikke gikk ned når han åpnet opp i en slik situasjon.

De aller fleste spørsmålene Johansen fikk på Oslos corona-pressekonferanse 17. februar, handlet om hvorfor han ikke åpnet mer. Det var skapt en forventning om det etter at byrådslederen hadde sagt at Oslofolk var på bristepunktet og samtidig krevd å få styringen selv.

I dag, en måned etter at Norge og Oslo nådde bunnen i smitten, er alt snudd. Nå har Oslo mange flere smittede per dag enn hele Norge hadde for en måned siden.

Vi ligger an til å få over 1000 smittede en av de neste dagene.

Akkurat som mannen i eventyret, var det mange uheldige omstendigheter for Johansen. Fløten ble ikke til smør, trøbbelet er en mer smittsom variant som alle sliter med. Og det er selvsagt mest av den i Oslo.

Det er ikke bare tiltak som betyr noe for hvor mye coronasmitte som finnes i et område. Oslo har et vanskeligere utgangspunkt enn Molde, både fordi folk bor tettere og det er mange nasjonaliteter.

Johansen skal også ha for at han hele tiden har krevd strengere grensekontroll. Det har vært en lang natts ferd mot dag, særlig for FHI, som i begynnelsen fant på alle mulige motargumenter. Det ble innført like vel.

Men Johansen fortsetter å skylde på importsmitte også nå som langt færre kommer inn i Norge.

Hans svar på hvorfor han lettet etter at smitten var snudd, er at vi ikke kan ha så strenge tiltak over lang tid. Han viser til smittevernloven og forholdsmessighet.

Tja.

Nå er lettelsene som ble innført i februar reversert. Det er er helt klart tøft. Men det er forholdsmessig. Og i skyggene truer Helsedirektoratet med å ta over makten igjen om Oslo ikke få orden på dette.

– Smittetallene er sjefen i byen, sa byrådslederen 19. januar.

Og det er helt sant.

De ukene han prøvde å være sjef denne vinteren, gikk det feil vei.