Kommentar

Dette ser ikke akkurat lyst ut

Av Astrid Meland

FØR PANDEMIEN: Folksomt på tribunen i Holmenkollen. Frem mot sommeren er planen at Norge kan åpnes mer og mer. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Vaksinen fra AstraZeneca er forfulgt av skandaler og dårlig PR. Nå trues gjenåpningen av Norge.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det mangler ikke på dårlige nyheter om dagen. Om det virkelig skulle vise seg at en sprøyte fra AstraZeneca kan gi masse blodpropp og død, så er det spikeren i kisten for vaksinen.

Og det blir ikke ordentlig sommer i Norge uten denne vaksinen.

FHI har lagt til grunn at de får mellom 1,5 og 2 millioner doser av AstraZeneca frem mot sommeren. Bare Pfizer får vi mer av.

Men nå venter FHI en million færre doser. Om vaksinen i tillegg er ubrukelig, må vi skaffe oss mer fra allerede hardt pressede produsenter.

Det ser ikke akkurat lyst ut myndighetenes plan. FHI må antagelig lage et helt nytt scenario. Vi må bare håpe på den nygodkjente vaksinen fra Johnson & Johnson, som sier de vil levere i april.

TRYGT: Storbritannia og statsminister Boris Johnson var først ute til å godkjenne vaksinen fra AstraZeneca. Derfra er beskjeden at det er trygt å ta vaksinen. Foto: Geoff Caddick / PA Wire

les også Danmark setter AstraZeneca-vaksine på vent

Men ikke noe av det vi har fått høre så langt, peker på at vaksinen faktisk er problemet.

Tvert om. Det er interessant at for eksempel svenskene ikke har stoppet vaksineringen. Storbritannia har dessuten vaksinert millioner av mennesker med AstraZeneca. De er sikre på at den er trygg.

Det er som forventet at noen blir syke og dør blant alle de som er vaksinert. Det vil skje helt uavhengig av vaksinering. I EU sa de i går at to dødsfall som følge av blodpropp i Østerrike ikke kan knyttes til vaksinen.

Når Norge setter vaksineringen på pause, er det ikke fordi de vet at vaksinen er årsaken. De vet antagelig lite.

De må bare vente på hva danskene finner ut. Samtidig skremmer de veldig mange mennesker som har fått en dose AstraZeneca.

SVENSKBRITISK VAKSINE: Lovisa Blomberg (27) ved AstraZenecas kontor i Göteborg. Vaksinen er laget i samarbeid med universitetet i Oxford. Foto: Øyvind Nordahl Næss

les også Disse stanset AstraZeneca-vaksineringen midlertidig

Men de trenger ikke være engstelige. Blodpropp er i alle tilfeller svært uvanlig.

Likevel økes selvsagt vaksineskepsisen. Antagelig er en del folk allerede skremt fra å ta vaksinen, som litt ufortjent har fått mye dårlig omtale.

For doser med AstraZeneca har samlet seg opp på lager. I Tyskland uteblir folk fra vaksineavtalene sine. Også i Norge har VG avdekket at over 40 000 doser står ubrukt. Norske myndigheter vet ikke hvorfor.

Men vaksinen kom skjevt ut fra start. Flere tusen forsøkspersoner fikk feil dose. Det var hell i uhell. For beskyttelsen ble bedre. Men da resultatene ble lagt frem, fikk vi presentert et snitt-tall som fremsto som et dårlig forsøk på å dekke over hvor mye sterkere resultatene til Pfizer og Moderna var.

Og forestillingen om en billigere og dårligere vaksine har festet seg.

Men i den virkelige verden, utenfor forsøkene, har britene data som viser at vaksinen fra AstraZeneca er like god til å forhindre alvorlig sykdom og død som den fra Pfizer.

Og det er den virkelige verden som betyr noe.

les også FHI-tall: 41.000 AstraZeneca-doser ikke satt – vet ikke hvorfor

Det er et dilemma myndighetene står i. De frykter vaksineskepsis og prøver å vinne over konspirasjonsteoretikerne. Derfor ønsker de å si raskt fra om alle mulige bivirkninger selv.

Ingen skal få muligheten til å si at funn dysses ned.

les også FHI åpner for å gi AstraZeneca til eldre

Men av og til virker de litt for ivrige. Vi husker at det ble en verdensnyhet tidligere i år, da Legemiddelverket knyttet en rekke dødsfall til vaksinering.

Senere ble det understreket at dødsfallene blant sårbare eldre ikke nødvendigvis kom av vaksine.

Men da var skaden skjedd. Nyheten spant ut av kontroll. Nyanseringer hjalp ikke. Og en halv verden ble skremt.

For i mellomtiden hadde vaksineskeptikere fråtset i dødsfall.

les også Italia blokkerer eksport av coronavaksiner til Australia: – Frustrert og skuffet

Det litt pussige er at mens folk i Tyskland sier nei til AstraZeneca, krangles det på storpolitisk nivå om vaksinen.

Italia vil nekte eksport til Australia. EU har funnet ut at 40 prosent av vaksinene i Storbritannia er eksportert fra Europa. Britene har fått et kraftig forsprang. Politikere i EU vil beholde dosene selv.

Det er ikke pent. Men nå får vi nesten håpe den kjeklingen fortsetter.

For om ingen vil ha vaksinen, er det den aller dårligste nyheten. Og når undersøkelsene er over og viraken har lagt seg, viser det seg ofte at vaksinen ikke var årsaken.

Men imens er folk blitt enda mer engstelige. Uten at det var grunn til det. For dette kan fortsatt vise seg å være en svært god vaksine.