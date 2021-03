TIL DOMS: – Begrunnede innvendinger bør møtes med ydmykhet og selvinnsikt. Slik kan kanskje historien holdes unna rettssalen, skriver Sven G. Holtsmark. Foto: Terje Bringedal

Debatt

Marte Michelet-saken: − Slik kan historien holdes unna rettssalen

Etterkommere etter enkeltpersoner i Marte Michelets «Hva visste hjemmefronten?» har varslet rettssak. Men rettssalene er neppe egnet til å rydde opp i forståelsen av historiske forhold eller bruken eller misbruken av historisk metode.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SVEN G. HOLTSMARK, professor ved Institutt for forsvarsstudier

Foto: Privat

Jeg har sympati med etterkommerne som opplevde fremstillingen av sine slektninger som krenkende. Derfor bidro jeg med et symbolsk beløp til en kronerulling for å dekke advokathonorar. Men er rettens vei den riktige vei? Er veien å gå heller at vi som skriver historie, viser større ydmykhet i møtet med ikke bare våre kritikere, men også dem vi skriver om?

I 1998 utkom tobindsverket «Den hemmelige krigen. Overvåking i Norge 1914-1997», av historikerne Trond Bergh og Knut Einar Eriksen. En detalj i teksten førte til at forfatterne og forlaget ble dømt for ærekrenkelse. Saken gjaldt et avsnitt der forfatterne refererte fra en samtale med Haakon Lie. Ifølge Lie viste overvåkingstjenesten i 1962-1963 særlig interesse for Peder Furubotn – tidligere leder i NKP, utstøtt i 1949.

Ifølge Lie hadde det foreligget en «analyse» som viste at Furubotn forsøkte å plassere sine navngitte «betrodde menn» i Arbeiderpartiet. En av disse mente seg utsatt for «usanne og ærekrenkende» utsagn: I virkeligheten hadde vedkommende aldri hatt tilknytning til hverken Furubotn eller NKP. Utsagnet ble oppfattet som ærekrenkende da det innebar en beskyldning om at vedkommende hadde ført sine omgivelser bak lyset som påvirkningsagent for Furubotn. Saken gikk fra namsretten til lagmannsretten og ble endelig avgjort i Høyesterett.

Forfatterne går ikke god for opplysningen, men finner det åpenbart interessant at påstanden faktisk ble fremsatt. Jeg legger til grunn at Høyesterett utviste solid juridisk skjønn da de avviste historikernes anke av lagmannsrettens avgjørelse.

For historikeren var og er dommen likevel problematisk: Det er en del av vår metode å gjengi uttalelser i muntlige og skriftlige kilder. Noen ganger er det relevant og nødvendig å kommentere utsagnets sannhetsverdi. I andre sammenhenger er opphavssituasjonen og datidens virkelighetsoppfatning som er av interesse, ikke hvordan virkeligheten egentlig var.

Selv utga jeg i fjor en samling av dokumenter om det sovjetiske kommunistpartiets virksomhet i Norge. Her finnes det mengder av feilaktige utsagn om enkeltpersoner. Mange av disse så jeg ingen grunn til verken å kommentere eller avkrefte – det historisk interessante er at påstandene ble fremsatt.

les også Gyldendal: Trekker ikke Michelet-bok etter søksmålsvarsel

En polsk sak har vakt betydelig oppsikt internasjonalt. Professorene Barbara Engelking og Jan Grabowski står bak det mektige tobindsverket «Dalej jest noc» (Fritt oversatt: Så kommer natten) som i utvalgte områder i Polen gjennomgår i detalj den videre skjebnen til jøder som unnslapp tyskernes «likvideringer» av ghettoene på okkupert polsk område.

Dette er dyster lesing, også for dem som tror på en enkel rollefordeling mellom okkupant og okkupert: Det viser seg at de okkuperte også kunne være overgripere. Det store flertall av jøder som unnslapp deportasjonene, ble senere myrdet. Ofte ble de angitt, noen ganger drept, av polske medborgere.

Grunnlaget for søksmålet er et kort avsnitt der det fremgår at landsbyøversten (sołtys) Edward Malinowski skal ha vært «medansvarlig for at et titalls jøder døde».

Saksøkeren, Malinowskis 81-årige niese, fremholder at påstanden om at hennes onkel var medansvarlig for drap, er uriktig. I tillegg til en offentlig unnskyldning og en betydelig erstatning, krever hun at forfatteren (Engelking) skal erklære at påstanden mangler grunnlag og kun hadde til hensikt å underbygge «tesen om at polakker myrdet jøder».

Dommen som falt 9. februar i år, ga saksøkeren bare delvis medhold: Utgiverne pålegges å offentliggjøre en unnskyldning for å ha kommet med «upresis informasjon», og avsnittet skal rettes opp i fremtidige opplag. Kravet om erstatning og om at forfatterne skulle erklære at de hadde skrevet mot bedre vitende, ble avvist. Dommen er anket.

Kildene gir ikke grunnlag for den entydige påstanden om Malinowskis medansvar for drap. Men det er heller ikke grunnlag for å frita Malinowski for skyld: Det er forhold som taler både for og imot at han var medansvarlig for jødedrapet.

Rettens avgjørelse i seg selv fremstår derfor som rimelig. Beskyldningen er svært alvorlig – medansvar for massedrap. Jeg antar at dette også i Norge ville være soleklart grunnlag for et søksmål, i hvert fall om den omtalte fortsatt var i live. Liberale medier i Polen og internasjonal presse omtaler likevel rettens avgjørelse som et angrep på ytringsfriheten og historikernes rett til fritt å utforske fortiden.

Det er et faktum at den polske regjeringen faktisk angriper ytringsfriheten, den ønsker å påtvinge historikerne munnkurv, og den undergraver domstolenes troverdighet. Søksmålet mot Engelking og Grabowski inngår i en målrettet og statsstøttet kampanje for å sverte dem og deres arbeid. Men en god sak tjenes ikke av et dårlig eksempel.

les også Sylskarpt oppgjør fra Berit Reisel: Bokanmeldelse: «Hvor ble det av alt sammen? Plyndringen av jødene i Norge»

Derimot vitner det om verkets soliditet at kritikerne ikke har klart å finne flere feil over 1900 sider, flere tusen fotnoter, og nærmere tre tusen omtalte personer. Kontrasten til Michelets bok er åpenbar: Feil som er påvist i «Hva visste Hjemmefronten?» er avgjørende for bokens hovedfortelling, og flere av dem var bærende i markedsføringen av boken.

På hver sin måte peker kanskje de to sakene i retning av at debatten om historien i så stor grad som mulig bør overlates til historikerne og andre skribenter, ikke til rettsvesenet. Gjelder dette, innenfor rimelighetens grenser, også i tilfeller hvor det er snakk om utsagn som skader en persons omdømme? Men hva betyr «innenfor rimelighetens grenser»? Enkle tankeeksperimenter viser at det må finnes et rettsvern mot krenkende og usanne påstander, også i historiske fremstillinger.

Kanskje bør likevel terskelen for en fellende dom være høyere enn antydet i dommen mot forfatterne og forlaget bak «Den hemmelige krigen». Om den bør være så høy at den ikke fanger opp utsagn i Michelets bok, er jeg usikker på. Dommen i Polen virker riktig. Uansett er rettssalene neppe egnet til å rydde opp i forståelsen av historiske forhold eller bruken eller misbruken av historisk metode.

Dermed er ansvaret tilbake hos skribenten selv. En historisk tekst, uavhengig av hvem som skriver, skal strebe etter en sann beskrivelse av fortiden. Tekstens troverdighet står og faller på omgangen med kilder og litteratur. Likevel vil en skribent gjøre feilvurderinger og komme med utsagn som ikke står for kritikk. Begrunnede innvendinger bør da møtes med ydmykhet og selvinnsikt.

Slik kan kanskje historien holdes unna rettssalen.